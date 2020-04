Brad Fittler révèle qu’il pensait qu’il ne franchirait pas la ligne lors du célèbre essai Anzac Day

Le formidable Brad Fittler des Roosters de Sydney a ouvert son célèbre essai en solo contre St George lors du match d’Anzac Day Cup en 2004.

Avec son équipe en retrait 8-2 en deuxième mi-temps, Fittler a produit un moment qui a été rejoué encore et encore et continuera de l’être quand il a sauté à travers deux défenseurs et a fait un pas en arrière Ben Hornby pour couronner un incroyable essai en solo de 50 mètres.

Dans ce qui était le dernier affrontement de Fittler Anzac Day, les Roosters continueraient à gagner 11-8 dans l’un des matchs les plus célèbres entre les deux équipes.

Rappelant le moment célèbre, la légende des Coqs a admis qu’il ne croyait pas qu’il allait traverser la ligne quand il a vu le speedster Nathan Blacklock se rapprocher de lui.

The Suspension Edition Part V: Freddy & the Eighth

« Je pouvais voir Nathan Blacklock du coin de l’œil gauche, et je dis simplement: » Oh, je ne vais pas y arriver « , a déclaré Fittler. Freddy et le huitième de Wide World of Sports.

« Après avoir marché Ben Hornby, j’étais parti, je m’enfonçais. Je viens de le faire. »

Malgré l’appel serré, vous auriez du mal à trouver un fan de la LNR qui n’a pas vu l’essai rejoué quelque part.

Fittler a également admis qu’il ressent un « frisson » à chaque fois que le jeu revient.

Brad Fittler 2004 Anzac Day try (Neuf)

« C’est le meilleur », a déclaré Fittler.

« Non seulement vous pouvez y jouer (match d’Anzac Day Cup), mais pour avoir un de ces moments qu’ils continuent à rejouer, vous obtenez le frisson à chaque fois qu’ils le rejouent.

« C’est juste génial, c’est de la chance, vraiment de la chance. »