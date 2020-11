Brad Fittler réagit au moment de James Tedesco Jai Arrow Josh Papalii

L’entraîneur des NSW Blues, Brad Fittler, n’a pas été impressionné par Jai Arrow du Queensland après un incident horrible lorsque James Tedesco a été victime d’une commotion cérébrale dans le décideur Origin, mais l’attaquant a expliqué ses actions après le match.

Arrow est devenu l’ennemi public numéro un de la Nouvelle-Galles du Sud et a été critiqué par les médias et les fans lorsqu’il a poussé la tête de Tedesco dans le sol et a attrapé son maillot de manière agressive alors que l’arrière latéral des Blues était allongé sur le gazon après avoir cogné à la suite d’une grave collision avec le genou de Josh Papalii.

Tedesco essayait de donner un coup de pied à la 20e minute, quand il a glissé alors que Papalii arrivait avec Arrow pour faire un tacle, ce qui a permis au genou du grand homme des Raiders d’entrer en contact avec la tête de la star de la NSW.

Après que Tedesco ait été assommé, dans la ligue de rugby de Nine, Immortal Andrew Johns a décrit les singeries d’Arrow comme des «déchets» qui n’appartenaient pas au jeu, tandis que l’ancienne star de la LNR, Keith Galloway, a qualifié le Queenslander de «grub» sur les réseaux sociaux.

Jai Arrow pousse la tête de James Tedesco dans le gazon (neuf)

Mais après le match, un Arrow contrit a déclaré aux médias qu’il ne savait pas que le skipper des Blues avait été grièvement blessé au moment de ses actions controversées. Tedesco a eu du mal à se relever et a dû être escorté du terrain pour une HIA. Il n’est pas revenu au match, ce qui a été un coup dur pour NSW car ils ont perdu le décideur 20-14.

« J’étais excité et évidemment on m’a dit que certains commentaires avaient été faits à propos de Tedesco et je veux juste sortir et dire au début que j’ai été excité et que, honnêtement, personnellement, je ne suis pas un bouc comme ça », at-il dit. la Sydney Morning Herald.

« En fait, je ne savais pas qu’il était assommé. Si vous regardez réellement la séquence complète, vous me regardez revenir et lever la main.

Arrow frappe KO’d Tedesco

«Je vérifiais son bien-être parce que j’ai réalisé qu’il était assommé quand je l’ai en quelque sorte jeté à terre, ce dont je suis très désolé.

Les affirmations d’Arrow étaient étayées par des rediffusions, montrant clairement qu’il appelait un entraîneur une fois qu’il avait réalisé que Tedesco n’allait pas bien.

James Tedesco des Blues est vu après avoir heurté le genou de Papalii (Getty)

Arrow a également déclaré qu’il s’était excusé auprès de Tedesco à la fin du match.

« Quand je lui ai parlé après le match, j’ai dit: » Écoute, mon pote, je suis désolé de ne pas avoir réalisé que tu avais été assommé jusqu’à probablement quelques secondes après l’avoir jeté à terre « », a-t-il déclaré.

« Les gens vont toujours avoir des commentaires à ce sujet mais je me connais moi-même, je sais ce que je fais en tant que joueur, je ne suis pas là pour essayer de blesser quelqu’un intentionnellement. »

La réaction des deux entraîneurs d’Origin a permis que le débat sur l’action d’Arrow puisse se poursuivre.

L’entraîneur des Blues Brad Fittler comprenait le genou accidentel de Papalii, mais était moins sympathique à Arrow.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelque chose de sinistre dans [Papalii’s knee], c’était juste une de ces choses », dit-il.

« Jai? Beaucoup de manque de respect, mais je suis sûr qu’il a appris de ça. »

L’entraîneur des Blues Brad Fittler vérifie James Tedesco après le match (Getty)

L’entraîneur des Maroons Wayne Bennett a critiqué Fittler à la question de la presse sur le point de vue de son entraîneur rival sur Arrow.

«Brad se moque de lui. D’accord? Dit Bennett.

« Il n’y avait pas de manque de respect là-bas. Il suffit de le regarder à nouveau.

« C’était un instinct, mon pote. Jai Arrow n’est pas … ça arrive si vite. Il ne s’est pas rendu compte que Papalii l’avait frappé avec son genou dans sa tête, ou ce qui s’est passé là-bas.

«Dès qu’il a réalisé ce qu’il avait fait, il est resté là-bas, il n’a jamais bougé, il ne s’est pas enfui et a donné un high five ou quelque chose comme ça. Ça arrive si vite là-bas.

« Brad se moque de lui-même »: Bennett critique les critiques d’Arrow

«Il ne savait tout simplement pas ce qui s’était passé.

« Comme je l’ai dit, je pensais qu’il avait vraiment bien réagi. Si vous le regardez, il n’a jamais vu ce qui s’était passé. Il était là-dedans essayant de faire le tacle. Il n’a jamais vu le genou entrer. »

Jai Arrow of the Maroons célèbre la victoire (Getty)

Le coéquipier de Tedesco, le talonneur des Blues Damien Cook, a déclaré que Bennett ne défendrait pas les actions d’Arrow si elles étaient intentionnelles.

« Ils ne l’ont pas tout à fait montré sur grand écran, la deuxième partie, mais je connais Wayne pour un fait, il ne sera pas content », a déclaré Cook lors de la conférence de presse avec Tedesco incapable de faire face aux médias.

« C’est un devoir de diligence pour les joueurs et Wayne est très attaché à cela. »