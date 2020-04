Brad Fittler exhorte les clubs de la LNR à cesser de gaspiller de l’argent en pleine crise financière, loue Todd Greenberg

Brad Fittler, grand joueur de ligue de rugby, a pointé du doigt le gaspillage « incroyable » des clubs de la LNR comme raison de la situation financière désastreuse de la ligue au milieu de la crise du COVID-19.

L’ancien PDG de la LNR, Todd Greenberg, a été victime de la faiblesse de la situation financière de la ligue, et beaucoup l’ont blâmé pour la ligue qui a gaspillé de l’argent au cours des dernières années.

Cependant, Fittler a suggéré que si tout le monde blâmait Greenberg, il incombait également aux 16 clubs de la LNR de resserrer leurs propres finances.

« Nous réussissons à manger les nôtres dans ce jeu et nous ne nous arrêtons pas », a-t-il déclaré à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

Fittler dit que les clubs de la LNR doivent réduire l’argent gaspillé par le licenciement précipité du personnel (Getty)

« Vous devez dire que (Greenberg) a été tenu responsable de l’ensemble des finances du jeu et de ce que tout le monde a regardé en arrière et a trouvé assez mauvais fonctionnement du jeu.

« Quand on regarde les clubs et le montant d’argent gaspillé pour leurs PDG et leurs patrons qui entrent et sortent des clubs, c’est incroyable.

« La quantité de gaspillage que nous avons dans ce jeu. Il y a un manque absolu de patience en ce moment.

« Nous avons tous ADD, y compris toutes les équipes de foot et la LNR. »

Fittler a déclaré que Todd Greenberg devrait être fier de la croissance du NRLW pendant son mandat en tant que PDG du NRL (Getty)

Fittler a salué la performance de Greenberg en tant que patron de la ligue, citant la croissance du football féminin comme quelque chose dont l’ancien PDG de la LNR devrait être fier.

« Je pense que tout le monde serait d’accord pour dire que Todd s’est toujours levé et qu’il a répondu à toutes les grandes questions », a-t-il déclaré.

« Je pense que les finances du jeu l’ont fait basculer, mais il a fait des choses (qui ont été) fantastiques.

« La croissance du football féminin a été sous sa surveillance et je pense que cela a probablement été la chose la plus excitante qui se soit produite à foot ces dernières années.

« Il peut s’éloigner la tête haute. »