Brad Fittler dit que le maître-chanteur de Cody Walker a besoin d’un téléphone dans la gorge

La légende de la ligue de rugby Brad Fittler a lancé une attaque cinglante contre les personnes qui ont filmé et fait chanter la star des Rabbitohs de Sydney Sud Cody Walker.

Après avoir été initialement invité à se séparer de 20 000 $ pour garder la vidéo en surface, Walker a été contraint de répondre à l’incident après la fuite de la vidéo lundi.

Cependant, malgré les images le montrant en train de donner des coups de pied à un homme dans la poitrine dans une bagarre de rue au Casino en décembre dernier, la police de NSW a depuis effacé l’étoile du Sud de toute accusation.

Tout en admettant que les actions de Walker dans la vidéo divulguée n’étaient pas idéales, un Fittler furieux a critiqué les personnes qui ont filmé Walker dans le combat de rue et le maître chanteur.

L’entraîneur de Walker’s Origin, Brad Fittler, s’énerve contre ceux qui tentent de rattraper les stars de la LNR en les filmant (AAP)

« Je ne pense pas que ce soit un super look, je pense que Cody serait d’accord avec ça », a-t-il déclaré à 2 Go. Wide World of Sports Radio.

« Je pense que la personne qui a pris la vidéo a besoin que le téléphone lui soit enfoncé dans la gorge et que la personne qui essaie de soudoyer quelqu’un que je pense devrait être emprisonnée.

« J’ai l’impression qu’à moins que nous tenions tête à des gens qui veulent changer la façon dont notre société agit et se comporte et qui veut tout filmer et qui essayaient de créer de l’argent bon marché, c’est juste une façon horrible pour la société de continuer.

« La police sait plus que moi ce qui s’est passé là-haut, donc je ne sais pas pourquoi cela s’est produit.

Cody Walker est toujours en danger d’être mis à l’écart par la LNR en raison de ses actions dans la vidéo divulguée (Getty)

« Ça n’avait pas l’air bien, et je suis surpris que la police n’ait pas été accusée d’agression, mais s’ils sont heureux, alors je suis heureux. »

L’unité d’intégrité du LNR n’a été informée de l’incident de décembre que cette semaine.

Bien qu’il n’ait pas été inculpé par la police, Walker risque d’être mis à l’écart par la LNR avant le troisième tour.

Il est entendu que la LNR déterminera la punition de Walker d’ici la fin de cette semaine, ce qui permettra à South Sydney une semaine pour se préparer pour les Roosters vendredi soir.