Brad Crouch St Kilda Saints se déplace officiellement sur la star d’Adelaide Crows

St Kilda a officiellement fait une offre pour l’agent libre restreint d’Adelaide Crows, Brad Crouch.

Dimanche, l’AFL a confirmé que la paperasse avait été déposée et maintenant Adélaïde a trois jours – jusqu’à 17 heures mercredi – pour décider s’ils correspondent ou non à l’offre des Saints et quel choix de compensation ils pourraient gagner en perdant Crouch.

Des rapports ont émis l’hypothèse que l’accord pourrait durer quatre ou cinq ans.

Mercredi la semaine dernière, le patron du football d’Adelaide Crows, Adam Kelly, a déclaré Radio commerciale AFL qu’ils n’étaient pas encore au courant des détails de l’offre de St Kilda pour le joueur et ne découvriront plus d’informations que lorsque les documents auront été officiellement déposés.

Brad Crouch (Getty)

Maintenant que cela a été fait, les Crows peuvent réfléchir aux conditions et savoir s’ils peuvent recevoir le choix n ° 2 en tant que compensation, ajoutant à leur premier choix avant la période d’échange.

« Nous espérons évidemment que la compensation entraînera le choix 2 – et ce n’est vraiment que dans ces circonstances que nous envisagerions de faire correspondre et que nous chercherions à forcer un échange ou à retenir les services de Brad », a déclaré Kelly sur Radio commerciale AFL.

« Nous chercherons certainement un meilleur résultat que ce que serait cette compensation si ce n’était pas le choix 2, (sinon) ce serait la fin du premier tour ou le début du deuxième, ce qui, en raison de notre position dans l’échelle, est effectivement le même. chose.

« Ce choix lui-même pourrait pousser jusqu’au milieu des années 20 après toutes les (offres) de la Next Generation Academy … Nous ne voyons pas cela comme une compensation adéquate pour un joueur du calibre de Brad, donc nous chercherions certainement à faire correspondre. »

Brad Crouch (Getty)

Selon le Sydney Morning Herald Adélaïde s’est vu offrir un choix de compensation de deuxième tour (actuellement le choix n ° 23) pour Crouch.

Le milieu de terrain de 26 ans a disputé 95 matchs avec Adélaïde en huit saisons. Il a joué dans la grande finale des Crows 2017 et a été le meilleur et le plus juste du club en 2019. Cependant, il est sur le point de rater les deux premiers matchs de la saison AFL 2021 après quelques problèmes hors du terrain cette année. Il a été condamné à une interdiction de deux matches par la ligue et a reçu l’ordre de suivre des conseils avec le programme de détournement de drogue d’Australie du Sud après avoir été arrêté par la police avec une substance illicite.