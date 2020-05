Boyd Cordner soutient l’ancien coéquipier Latrell Mitchell à tirer après le retour de la LNR

Boyd Cordner affirme que l’ancien coéquipier de la LNR, Latrell Mitchell, répond toujours bien aux critiques et aura un point à prouver après une période mouvementée.

Mitchell s’alignera pour South Sydney vendredi au Bankwest Stadium contre Cordner et les Sydney Roosters, avec qui il a remporté les premiers postes successifs en 2018 et 2019, marquant plus de 200 points dans chaque campagne.

Le représentant de la NSW et australien, âgé de 22 ans, s’est retrouvé chez les plus anciens rivaux des Roosters après une longue période de spéculations hors saison sur le club pour lequel il jouerait en 2020.

Après avoir joué dans les centres des Roosters, Mitchell a eu du mal à influer sur le match depuis sa position préférée d’arrière dans les deux premiers matchs des Rabbitohs de la campagne.

Latrell Mitchell s’alignera contre Cordner et les Roosters le week-end prochain pour les Rabbitohs (Getty)

Mitchell est resté dans les nouvelles pendant la pause de la compétition, étant puni par le NRL pour ne pas avoir respecté les lois sur la distanciation sociale.

« Il a un petit point à prouver maintenant, je pense avec tout ce qui s’est passé au cours des deux derniers mois pour lui », a déclaré le co-capitaine des Roosters, Cordner.

« Alors j’espère qu’il ne se présentera pas et ne jouera pas son meilleur match contre nous.

« Mais en disant que nous sommes très méfiants de ce qu’il peut faire sur le terrain.

« Connaissant personnellement Trell, il répond très bien aux critiques et quand les choses vont bien, il est un joueur exceptionnel.

« Mais je pense qu’il a eu un point à prouver pendant la majeure partie de sa carrière et il a eu beaucoup de pression sur lui en tant que jeune enfant entrant dans la LNR.

Cordner soutient Latrell Mitchell au feu après avoir été critiqué pour le hiatus de la LNR (Getty)

« Chaque fois que cela s’est produit, il a tenu bon.

« Je m’attends à ce que Latrell revienne sur le cheval plus tôt que tard, il est trop bon pour ne pas le faire. »

Cordner a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec Mitchell au cours des deux derniers mois.

« Je suppose qu’il aurait eu beaucoup de gens dans son oreille pour lui dire quoi faire, alors je lui ai juste donné son espace, mais il l’a très bien géré », a déclaré Cordner.

L’autre co-capitaine des Roosters, le talonneur Jake Friend, a déclaré qu’il espérait que Mitchell pourrait balayer tout l’examen des médias.

« Ce sera bien de le voir jouer du bon pied, j’espère la semaine prochaine, pas cette semaine », a déclaré Friend.

