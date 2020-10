Boxe News, Tyson promet un combat en retour ‘exhibition’

Mike Tyson et Roy Jones Jr. ont obtenu la permission de la commission sportive californienne de revenir sur le ring de boxe le mois prochain, car leur combat serait strictement une exposition de leurs compétences autrefois inégalées.

Ces anciens champions d’une cinquantaine d’années disent toujours qu’ils prennent cette confrontation beaucoup plus au sérieux que n’importe quelle exposition.

«Pas un vrai combat? Nous avons Mike Tyson contre Roy Jones « , a déclaré Tyson jeudi lors d’une conférence de presse en ligne. » Je viens me battre, et j’espère qu’il viendra se battre, et c’est tout ce que vous devez savoir. «

Les promoteurs du spectacle à la carte ont annoncé que le Staples Center de Los Angeles serait le site du retour de Tyson, 54 ans, à la boxe le 28 novembre pour un événement principal de huit rounds contre Jones, 51 ans. .

Le dernier combat officiel de Tyson a eu lieu en juin 2005, et l’ancien champion incontesté des poids lourds n’a pas détenu de titre depuis 1996. Jones s’est battu sans relâche jusqu’à la quarantaine, longtemps après la fin de son règne de titre des super-moyens et des poids lourds légers, avec son dernier combat en Février 2018.

Jones se moque également de l’idée que tout temps passé à l’intérieur d’un ring de boxe avec Tyson pourrait jamais être une simple exposition, même si les responsables de la commission californienne ont clairement indiqué que Tyson et Jones ne devraient pas essayer de se blesser gravement lors d’un combat avec tours de deux minutes. Les officiels disent qu’ils prévoient d’arrêter le combat si l’un des combattants est coupé ou gravement blessé.

« Qui va sur le ring avec le grand et légendaire Mike Tyson et pense que c’est une exposition? », A déclaré Jones. Pas de couvre-chef? Vraiment? C’est une exposition? Allez, bruh. Être réel. »

En bref, Tyson et Jones ont dit tout ce que l’on pouvait attendre de deux vétérans prudents du jeu de combat pour promouvoir un réel intérêt sportif pour cette entreprise, qui a pris vie après que le monde en ligne a vu des images de Tyson semblant impressionnantes lors d’un combat plus tôt cette année. Jones a accepté avec empressement l’occasion de son combat le plus médiatisé en une décennie.

Tyson et Jones pensent qu’ils pourront monter un spectacle digne de leurs légendes. Ils sont également désireux d’être les derniers de la lignée croissante d’athlètes qui concourent aux niveaux élite jusqu’à la quarantaine et au-delà avec des améliorations dans les sciences du sport, la nutrition et l’entraînement.

Le combat de Tyson n’aura pas lieu: Gallen

« Quand je suis arrivé, à 32 ans, vous étiez considéré comme un vieil homme », a déclaré Jones. « Mais nous sommes des monstres. C’est pourquoi c’est si important. »

Tyson, qui pèse 215 livres pour la première fois depuis son adolescence, le dit encore plus succinctement: «Le temps n’est rien.»

Tyson utilise même le combat pour lancer son entreprise encore nébuleuse appelée Legends Only League, qui vise à offrir des débouchés compétitifs aux athlètes de nombreux sports dépassant ce qui était autrefois considéré comme leur prime athlétique. Tyson a déclaré qu’il n’aurait probablement pas fini de concourir après cette vitrine avec Jones non plus.

«Je vais y aller aussi longtemps que la ligue fonctionne», a déclaré Tyson. «Je vais faire ça, et je vais aider beaucoup de gens, et ma légende va être que j’ai donné beaucoup plus que ce que j’ai pris.

La désignation du combat en tant qu’exposition n’a pas empêché le World Boxing Council de se lancer pour offrir une ceinture de championnat verte au vainqueur, en l’appelant la «ceinture de combat de première ligne».

Les fans ne seront pas autorisés à entrer à Staples le week-end de Thanksgiving pour une émission qui mettra également en vedette le triple champion de slam dunk de la NBA Nate Robinson faisant ses débuts en boxe professionnelle contre la star de YouTube Jake Paul.