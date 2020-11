Boxe – Jason Moloney de Naoya Inoue KO au septième tour

L’Australien Jason Moloney n’a pas été en mesure de remporter les titres des poids coq WBA et IBF après avoir échoué au septième tour face à l’invaincue japonaise Naoya Inoue à Las Vegas.

Moloney, 29 ans, a subi sa deuxième défaite professionnelle (21-2, 18 KO) après Inoue (20-0, 17 KO), surnommé « The Monster » et considéré comme l’un des meilleurs boxeurs livre pour livre dans le monde, est sorti victorieux avec un KO au septième round.

Moloney a montré des signes très tôt mais il était évident que la vitesse et la puissance du champion japonais étaient tout simplement trop élevées.

Inoue a décroché un total de 107 coups de poing, tandis que Moloney n’en a réussi que 62.

Jason Moloney descend à Naoya Inoue (Getty)

Moloney, qui est entré dans le combat en tant qu’outsider à 8 $, serait renversé au sixième tour via un crochet du gauche avant que l’invaincu Inoue ne s’occupe des affaires au tour suivant.

Heureux de la victoire, Inoue a crédité Moloney pour ses efforts et a fait une mention spéciale de la défense australienne.

« Le coup de poing final, le coup de poing final, je suis très heureux et satisfait de ce coup de poing », a déclaré Inoue au combat.

« Moloney a une excellente défense et c’était difficile de passer. Les deux coups de poing que j’avais beaucoup pratiqués au Japon. Je suis heureux d’avoir pu l’utiliser.

« Au fur et à mesure que vous traversez des combats, vous apprenez des choses des combats précédents et je pense que je deviens de plus en plus sage. »