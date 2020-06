Box-office : Le top 5 des films qui ont attiré les foules

En une semaine seulement, plus d’un million des « Movies Lovers » n’étaient plus retenus de sortir pour pouvoir enfin regarder des films dans les salles de cinéma. Sur 36 films à l’affiche, « La bonne épouse » a eu la première place, le film qui a attiré plus de foules.

Top 1 : La bonne épouse

« La bonne épouse » est une comédie sympathique de Martin Provost, jouée par Juliette Binoche, Noémie Lvovsky et Yolande Moreau. Avec 165 000 billets vendus depuis lundi 22 juin, ce film est couronné le plus préféré des français. «En ce lundi 29 juin, en ajoutant les 171 000 entrées avant le confinement, nous sommes sur un total de 336 000 entrées. Nous devrions rattraper nos entrées perdues sur la durée», estime Alexandre-Mallet-Guy. Pour rappel, l’histoire raconte l’enseignement de Paulette Van Der Beck dans son école ménagère : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans fléchir. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait enfin une femme libre ?

Top 2 : De Gaulle

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance. « De Gaulle », ce film biopic de Gabriel Le Bomin est arrivé à la seconde place avec 96 000 entrées sur une semaine.

Top 3 : L’ombre de Staline

Le film d’auteur mais plutôt grand public d’Agniezska Holland, « L’ombre de Staline » s’est trouvé dans la troisième position, avec 67 000 entrés. Qu’est ce qui raconte ce film « frais » ? 1933. Gareth Jones est un ambitieux jeune reporter. En quête d’un nouveau projet d’article, il s’intéresse de près à la fulgurante modernisation de l’Union soviétique. Comment Saline parvient-il donc à financer un tel essor ?

Top 4 : En avant

On découvre « En avant » à la quatrième position. 22 juin dernier, les enfants sont retournés à l’école, mais cela n’a pas empêché le succès de ce film de Disney-Pixar. Les aventures de ces deux frères à la recherche de leur père a fait 55 534 entrées.