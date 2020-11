Bouleversé serait prêt à rejoindre Fnatic, en remplacement de Rekkles

in

L’ancien bot laner d’Astralis Upset aurait une nouvelle maison dans le LEC – et il a de grosses bottes à remplir.

Selon le journaliste d’Esportmaníacos Yuste Armero, le jeune de 20 ans League of Legends pro rejoindra Fnatic, en remplacement de Rekkles, qui a rejoint hier le rival de Fnatic G2 Esports.

🇪🇸 Selon mes informations, Upset serait l’option préférée pour entrer dans Fnatic la saison prochaine. Les joueurs le préfèrent car c’est une option plus polyvalente et plus sûre que tout ce qui est gratuit sur le marché. 🇬🇧 Bouleversé pour Fnatic, les gars! – Yuste (@inyustificado) 20 novembre 2020

Upset était «l’option préférée» pour Fnatic, selon une traduction. Il a joué un rôle central dans l’alignement d’Origène l’année dernière avec une troisième place au Spring Split du LEC, qui s’est terminé en mars.

Mais Upset et le reste d’Origène n’ont pas été à la hauteur des attentes lors du Summer Split. L’équipe a terminé à la dernière place, avec un record de victoires de 33%, contre 50% pour Fnatic. Après la conclusion du Summer Split, Origen a changé de nom pour Astralis.

Le 17 novembre, Upset, aux côtés de Xerxe, Jacktroll et Alphari, a été retiré de la liste, ce qui a accordé une agence libre à Upset. Upset a été remplacé par l’ancien joueur de mousesports Jeskla dans la voie du bas.

Mais Upset pourrait rejoindre l’ancien coéquipier Nisqy, qui devrait rejoindre Fnatic en remplacement de Nemesis sur la voie médiane, selon un rapport d’EsportsManiacos. Nisqy et Upset ont fait équipe ensemble sur Melty eSport Club en 2016. L’équipe a connu un certain succès, avec une première place à DreamHack Valencia 2016 et à la Coupe Moba.

En tant que tel, Fnatic devrait lancer Bwipo, Selfmade, Nisqy, Upset et Hylissang pour le LEC l’année prochaine.

