Boseman, Davis gagne des éloges – / Film

Le buzz des Oscars arrive chaud pour Fond noir de Ma Rainey, George C. Wolfeadaptation de la pièce classique d’August Wilson qui met en vedette Viola Davis et, plus particulièrement, Chadwick Boseman dans son dernier rôle au cinéma. Et quelle chanson de cygne pour Boseman le film est, selon le buzz du début du film Netflix très attendu.

Les critiques appellent le tour de Boseman Fond noir de Ma Rainey comme « magique » et « le meilleur qu’il ait jamais été à l’écran. » Les raves viennent après des semaines de succès croissant pour Boseman et Davis, tous deux autour desquels Netflix prépare de grandes campagnes pour les Oscars. On dirait que c’est bien mérité pour les deux titans par intérim, qui apparaîtront dans Fond noir de Ma Rainey sur Netflix en décembre.

Boseman joue dans Ma Rainey Black Bas en tant que trompettiste ambitieux nommé Levee qui se fait prendre dans le drame de plus en plus grave entre la légendaire chanteuse de Blues Ma Rainey (Viola Davis) et ses managers blancs dans les années 1920 à Chicago. Et tandis que Davis est la star de la photo, c’est Boseman qui obtient le plus d’éloges, avec de nombreux critiques commentant la nature douce-amère de voir le Panthère noire et Da 5 sangs acteur dans la meilleure performance de sa carrière à la suite de son décès en août d’un cancer du côlon.

La mort de Boseman a été un coup dur pour la communauté noire, pour qui Boseman a servi d’idole indélébile à l’écran. Mais Netflix semble prendre au sérieux l’importance de Boseman pour la communauté noire, sans parler de la réputation du travail d’August Wilson, permettant encore plus d’accès aux critiques noirs à Fond noir de Ma Rainey que pour ses films précédents (pour lesquels le streamer a été critiqué à juste titre dans le passé). La majorité des Fond noir de Ma Rainey Le buzz précoce vient des critiques noirs, qui s’extasient sur les performances de Boseman et Davis et du contexte important que ce film dirigé par les Noirs et créé par les Noirs a dans le plus grand schéma des choses.

Le tout est vraiment doux-amer. Cela ressemble beaucoup à GET ON UP. Chadwick dansant, chantant et étant son moi captivant. C’est la gamme complète, et c’est terrible que nous n’en voyions pas plus. – Robert Daniels (@ 812filmreviews) 15 novembre 2020

Le fond noir de MA RAINEY permet à Chadwick Boseman de décharger chaque once de lui-même à l’écran. Tout ce qu’il pourrait / voudrait offrir au cinéma est ancré dans sa digue. Viola Davis est magnifique (rôle plus petit que prévu). Adore Glynn Turman et veux #Oscars pour le savoir aussi. #FilmTwitter pic.twitter.com/Sibay5Ru46 – Clayton Davis (@AwardsCircuit) 15 novembre 2020

FOND NOIR DE MA RAINEY: ???? Chadwick a fait le meilleur acteur de sa carrière dans ce film. Il brille! Viola se surpasse, à presque tous les égards. Colman Domingo élève chaque scène. La direction de George C. Wolfe ??. Cul noir, excellence intemporelle. #MaRaineyFilm – Tre’vell Anderson (@TrevellAnderson) 15 novembre 2020

BLACK BOTTOM de MA RAINEY est fantastique et une adaptation succincte et parfaite de la pièce de Wilson. Le dernier rôle de Chadwick Boseman est le meilleur qu’il ait jamais joué à l’écran… probablement la performance de toute une vie. Donnez-lui et Viola Davis leurs Oscars. Jeu terminé. #MaRaineysBlackBottom – Trey Mangum (@treymangum) 15 novembre 2020

Voir Chadwick si plein de vie, bouger au rythme de la musique et du rythme des mots m’a rempli d’un mélange d’émotions. Sa performance est la perfection et je suis reconnaissant qu’il ait pu la donner. Il a fait chaque seconde, chaque coup compte.#MaRaineysBlackBottom pic.twitter.com/cpehxfWrVx – La vie des femmes noires compte. Carolyn Hinds (@ CarrieCnh12) 15 novembre 2020

LE FOND NOIR DE MA RAINEY, c’est TOUT! Monologues dynamiques, performances stellaires et juste un joyau cinématographique. Chadwick est au-delà. Viola est incroyable. Colman est superbe. Et honnêtement, tant de personnes dans ce casting SERVENT! Donnez-lui tous les noms de récompenses ?? pic.twitter.com/cgKkhQGXXL – Kay-B (@TheLadyKayB) 15 novembre 2020

Black Bottom de Ma Rainey est un scorcher. Chadwick Boseman est un acte de classe et sa prestation des monologues d’August Wilson est impeccable. Il me manque. Viola Davis est magnifique, commandant l’écran à chaque mot. Je suis impressionné par la cinématographie de Tobias Schliessler. pic.twitter.com/XaR4mUWeyR – Jazz Tangcay (@jazzt) 15 novembre 2020

BLACK BOTTOM DE MA RAINEY est un embarras de richesses, une collection de performances remarquables qui me prendront des jours à traiter. Muet. Et profondément triste. pic.twitter.com/fshtA0VoWi – Shannon Miller (@ShannonL_Miller) 15 novembre 2020

Oh mon Dieu, à quel point le travail de Chadwick Boseman est magique dans le fond noir de MA RAINEY. Sa performance en tant que Levee est une légende comme vous l’aviez imaginée. Lui et Viola méritent chaque instant de cette conférence aux Oscars qui fait le buzz ?? pic.twitter.com/jkBCWiYqBg – Angélique Jackson (@ angelique814) 15 novembre 2020

Chadwick Boseman est électrique dans le Black Bottom de Ma Rainey. Grésillant du début à la fin, et vous accroche à chacun de ses mots. Et oui, Viola Davis est une puissance absolue. Grand fan de cette cinématographie éblouissante de Tobias A. Schliessler, aussi. pic.twitter.com/VBBp594p1q – Perri Nemiroff (@PNemiroff) 15 novembre 2020

«Le fond noir de Ma Rainey» est le film de Chadwick Boseman. Sa performance à couper le souffle est pleine d’orgueil vif et de rage enflammée. Si son talent ineffable ne suffisait pas, Boseman est rendu immortel par le sourire vif et le charme contagieux qu’il a apporté à tout ce qu’il touchait. DÉCHIRURE pic.twitter.com/pZSQkTgNZG – Mark Johnson? (@MarkLikesMovies) 15 novembre 2020

Pendant ce temps, nous commençons à entrer dans l’épaisseur de la saison des récompenses, et les critiques font déjà leurs prédictions que Boseman et Davis mèneront le peloton dans les catégories d’acteur aux Oscars en avril 2021. La performance de Boseman en particulier est poussée par Netflix dans la catégorie des acteurs principaux, et il semble très probable que l’acteur remportera une nomination posthume aux Oscars bien méritée.

George C. Wolfe a fait un * excellent * travail en apportant à August Wilson @MaRaineyFilm à l’écran. Bien que l’ensemble du casting soit fantastique, Chadwick Boseman et Viola Davis sont superbes et je comprends maintenant pourquoi @netflix les pousse dans la saison des récompenses. #MaRaineysBlackBottom pic.twitter.com/U5LIz5O9rD – Steven Weintraub (@colliderfrosty) 15 novembre 2020

Du son Ça va très bien avec les nominations et oui, Chadwick pourrait gagner à titre posthume pour cela. – Matt Neglia (@NextBestPicture) 15 novembre 2020

« Ma Rainey’s Black Bottom » nous donne un virage exceptionnel de Viola Davis, mais c’est Chadwick Boseman qui laisse tout sur le sol dans une performance stellaire, de niveau Sidney Poitier, digne d’un Oscar. Colman Domingo donne un excellent support et le score de Branford Marsalis est aces. pic.twitter.com/deH4QpQS1h – Erik Anderson (@awards_watch) 15 novembre 2020

Alors que la plupart des éloges sur Fond noir de Ma Rainey centré sur les performances, et le travail de Boseman en particulier, il semble que Netflix soit sur le point de frapper une autre note positive avec cette adaptation scénique d’August Wilson. Le film devrait sortir le 18 décembre 2020 sur Netflix après une sortie en salles limitée en novembre.

