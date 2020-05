Bosch Season 7: date de sortie, distribution, tracé et mises à jour

– Publicité –



Mises à jour de Bosch Season 7: Bosch est une série Web dramatique de fiction de criminologues américains. Cette série est créée par Eric Overmyer. Le contenu a été créé pour Amazon. La première saison de cette série est sortie le 6 février 2014 et a été très appréciée par le public. La série était vraiment incroyable et a été très appréciée des fans et des critiques. Il avait un arrangement incroyable qui le rendait encore meilleur et différent. Ce spectacle avait une composition phénoménale.

Le spectacle a diverti ses fans avec six saisons incroyables jusqu’à présent. La saison 2 est sortie le 11 mars 2016. Suivie de la troisième saison sortie le 21 avril 2017, quatrième le 13 avril 2018, cinquième le 19 avril 2019. La saison 6 était la série a été récemment publiée le 16 avril 2020. Rotten Tomatoes a évalué la série à 97% tandis que le public a donné un score moyen de 93% à cette série.

Date de sortie de la saison 7 de Bosch

Comme mentionné précédemment, la saison six de la série est sortie le 16 avril 2020. Et elle a été très appréciée par le public. Les créateurs de la série ont également annoncé le renouvellement de la septième saison de la série en février 2020. Il n’y a pas d’informations officielles sur le moment où les fans pourront voir la saison 7, mais si nous remarquons l’histoire de cette série, on peut s’attendre à ce que les fans verra la saison 7 en avril 2021.

Le casting de la saison 7

Nous pouvons nous attendre à ce que tous les personnages précédents rejoignent également leur groupe de rôle cette saison. Ce qui signifie que nous verrons Titus Welliver comme Harry Bosch, Lance Reddick comme Irvin Irving, Madison Lintz comme Maddie Bosch, Troy Evans comme détective Johnson, DaJuan Johnson comme Rondell Pierce et Gregory Scott Cummins comme détective Moore.

La parcelle

Cette saison sera également très excitante et excitante pour les fans. La série est chargée de quelques hypothèses étonnantes de fans en ce qui concerne l’intrigue. Mais voyons ce que nous verrons, nous ne pouvons pas faire d’hypothèses pour le moment et les fabricants n’ont pas encore d’informations sur ce que sera l’intrigue de la septième et dernière saison à venir. Donc, nous pouvons simplement attendre et regarder.

