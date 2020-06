Bosch saison 7: Cast, plot, release et tout ce que vous voulez savoir!

– – –

Bosch est une série télévisée Web procédurale de la police américaine produite par Amazon Prime Studios. Amazon Studios a annoncé le 31 octobre 2013 que la série bosch avait reçu le signal vert pour la production. Le public a salué toutes ses séries et sorties pour les saisons précédentes. Il y avait 6 saisons précédentes de l’émission.

La fin de la saison précédente a montré le bosch toujours coincé dans l’affaire du meurtre de Marguerite Clayton. Bosch raconte l’histoire du détective Lapd qui est accusé du meurtre d’un tueur. Le détective détecte actuellement le meurtre du jeune garçon.

Bosch est l’un des spectacles les plus regardés par le public, et il est surtout apprécié par les jeunes plutôt que par les anciens. Ils commencent toujours à exiger pour la nouvelle saison de Bosch. Les producteurs doivent donc en créer un chaque année pour eux.

Interprètes: Bosch saison 7

Le casting de la nouvelle saison va être très étonnant. Le casting comprend:

Titus Welliver en tant que Harry Bosch

Jamie Hector comme Jerry

Lance Reddick comme Irvin

Amy Aquino comme Grace

Madison Lintz comme Maddie

Troy Evans comme Johnson

DaJuan Johnson comme Rondell

Gregory Scott Cummins comme Moore

Jason Gedrick comme Raynard

Irving Annie Wersching en tant que Julia

Alum Julie Emery en tant qu’agent du FBI Sylvia Reese

Le nom des nouveaux acteurs n’est pas encore révélé par les créateurs.

Terrain: Bosch saison 7

Le scénario de cette saison va être très étonnant, comme prévu par le public et les téléspectateurs réguliers. Les 6 premières saisons sont disponibles sur des vidéos premium pour le divertissement du public.

Les fans sont sûrement aussi un thriller extraordinaire sur ce point. Le Web est rempli de plusieurs fantastiques théories de fans concernant l’intrigue. Mais nous n’avons rien révélé par les fabricants. L’intrigue est difficile à prévoir, et il serait sage pour nous de ne pas rouler dans le foin si nous ne voulons pas exhorter déçu. Attendons et regardons.

Sortie: Bosch saison 7

La sortie de la nouvelle saison de l’émission va avoir lieu très prochainement. Par conséquent, aucune date de sortie n’a encore été annoncée par les fabricants, mais elle devrait être publiée prochainement. Il pourrait y avoir juste un peu de retard dans la publication en raison de la pandémie mondiale en cours dans le pays appelé coronavirus.

