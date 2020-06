Bosch Saison 6: ce que nous avons vu dans l’intrigue? Cast, Review & More sur la saison 6 et la saison 7 !!!

Amazon Prime Video a amené une autre saison de Bosch à regarder. Bosch est une série Web policière sur les procédures policières, détective, développée par Eric Overmyer (un écrivain et producteur américain bien connu) et produite par Amazon Studios et Fabrik Entertainment. La première saison de Bosch est sortie sur Amazon Prime Video le 6 février 2014. De plus, la première saison s’est inspirée de romans comme The Concrete Blonde, Echo Park et City of Bones écrits par le célèbre romancier Michael Connelly. Il y a un total de 6 saisons de séries Web Bosch et 60 épisodes. La série animée Bosch a fait un travail remarquable et le public a beaucoup aimé. Cette année, la maison de production a présenté une autre série Bosch de saison, Bosch Season 6, sortie le 16 avril 2020, un jour plus tôt qu’initialement annoncé.

L’histoire de Bosch Saison 6

Bosch saison 6 se compose de 10 épisodes. Les épisodes sont The Overlook, Good People on Two Sides, Three Windows, Part of the Deal, Money Honey, The Ace Hotel, Hard Feelings, Copy Cat, Dark Sacred Night et Some Measure of Justice.

Dans l’histoire, Bosch enquête toujours sur le cas du meurtre de Daisy Clayton. Bosch trouve des aspects de la veuve de Kent, Alicia, en association avec le césium radioactif saisi et le meurtre d’Overlook. Bosch recueille toujours les indices de l’enquête. L’épisode de Dark Sacred Night a révélé l’adhérence de Bosch, le tueur de Daisy fait une confession choquante. Dans les derniers épisodes, Maddie et Irving prennent des décisions importantes concernant leur avenir. Edgar et Bosch partagent leur amère frustration face à un système qui les a déçus.

Pourtant, l’histoire est terminée, il y aura donc la saison 7 de Bosch pour le public. La prochaine saison à venir sera publiée l’année prochaine 2021 selon les hypothèses.

Le casting de Bosch Saison 6

La série mettant en vedette Titus Welliver comme détective de police de Los Angeles Harry Bosch avec Kovar McClure comme Dr Stanley Kent, Julie Ann Emery comme agent du FBI Sylvia Reece, Carter MacIntyre comme agent du FBI Clifford Maxwell, Kevin Will comme Waylon Strout, Lynn Collins comme Alicia Kent , Adam J. Harrington en tant que FBI SAC Jack Brenner, Abby Brammell en tant que Heather Strout, et d’autres acteurs sont également impliqués.

Prochaine saison 7?

Il y a un total de 10 épisodes dans la saison 6, cependant, le public a donné de bonnes critiques cette nouvelle saison et apprécie le travail. De plus, cette saison a obtenu d’excellentes critiques de la part du public et a réussi à attirer l’attention du public dans la situation de l’épidémie de COVID-19. L’enquête n’est pas encore terminée, alors peut-être que l’année prochaine ou plus tard vous pourrez regarder la suite de l’histoire de Bosch Saison 7.

vidéo créditée – Amazon Prime Video