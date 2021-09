Boruto : Date de sortie du chapitre 64

La date de sortie de Boruto Chapitre 64 sera le 20 novembre 2021, selon le site officiel du manga. La série manga sera lancée sur le site MangaPlus le mardi suivant à 11 heures. EST. Le 20 de chaque mois, les derniers chapitres de la série de mangas Boruto seront publiés et se poursuivront par le même chapitre dans Boruto 64.

Boruto Chapitre 64 Lire Manga en ligne

Les plateformes officielles suivantes permettent aux fans de lire le manga Boruto Chapitre 64 en ligne et les 3 derniers chapitres sont fournis sans frais d’abonnement.

MangaPlus

Viz (Shonen Jump)

Continuer la lecture de Boruto : Naruto Next Generations

Boruto : Naruto Next Generations : Le rêve de Naruto Uzumaki de devenir Hokage, les représentants du village de Secret Leaf, qu’il a défendu pendant son adolescence, est devenu réalité. Naruto et ses amis vivent maintenant dans un monde pacifique, essayant de maintenir une trêve internationale basée sur la bonne volonté et la diplomatie.

Le héros vieillissant, cependant, paie un prix personnel pour cette stagnation. Le travail pour maintenir la neutralité mondiale sépare Naruto et les shinobi avec lesquels il a grandi de leurs familles, et même les guerriers légendaires de l’époque de Naruto, y compris son propre fils Boruto, doivent lutter contre leurs enfants aigris comme des parents médiocres.

Boruto Uzumaki, contrairement à son père, vit dans un univers parallèle. La distinction entre les deux est une question distincte. Boruto ouvre la voie vers le futur, luttant pour se faire un nom alors que les forces du mal menacent la paix que son père a contribué à établir, tout en affrontant une culture qui s’enorgueillit de son statut de fils de l’Hokage.