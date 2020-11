Borussia Mönchengladbach: nouveau cas Corona chez les poulains

Le Borussia Mönchengladbach a rapporté samedi un test corona positif sur un joueur licencié. Le nom du professionnel concerné n’a pas été divulgué.

Selon les cinq fois champions d’Allemagne, le joueur est en quarantaine à domicile.

Aucun autre joueur et aucun membre du personnel d’encadrement et de soutien ne doit entrer en quarantaine après avoir consulté le service de santé. Les mesures d’hygiène et les règles de distance correspondantes ont été respectées. Une autre série de tests effectués vendredi par tous les joueurs, entraîneurs et superviseurs n’a pas donné de résultats positifs supplémentaires.