Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04 4-1: « Je dois passer en mode relégation maintenant »

La semaine, qui est extrême même selon les normes de Schalke, se termine par la prochaine défaite. Malgré quelques performances améliorées, Schalke 04 est battu par le Borussia Mönchengladbach 1: 4 (1: 2) lors de la 9e journée de Bundesliga. La série d’horreur Schalke reste, même dans le 25e match consécutif, le bas du tableau n’a pas réussi à gagner. Six autres matchs et Schalke réussirait en fait à battre la séquence de victoires de Tasmanie Berlin pour l’éternité.

Schalke s’est présenté lors d’une défaite 4-1 au Borussia Mönchengladbach lors de la 9e journée de Bundesliga, en amélioration par rapport aux semaines précédentes. En partie, ce que l’équipe de l’entraîneur Manuel Baum proposait était très proche du football de Bundesliga bien élevé.

À la fin, l’équipe s’est livrée à son sort et a concédé trois des quatre buts après des pertes de balle frivoles au milieu de terrain. Et donc l’équipe Schalke a quand même récolté un bilan négatif: leurs 28 buts après neuf matchs cette saison sont la valeur la plus faible d’un club de Bundesliga dans ce millénaire.

« Quand on voit la première mi-temps, on peut déjà parler de progrès. Mais il faut mieux le défendre. On a laissé Gladbach trop gros. Ce sera difficile », a déclaré Schalkes Steven Skrzybski. « Nous n’avons pas seulement besoin de parler d’étapes, nous avons besoin de résultats. »

Le buteur Mark Uth, qui la semaine dernière après la défaite 2-0 contre Wolfsburg avait provoqué la comparution et récolté des points de sympathie avec son interview super honnête « Je pourrais pleurer », a déclaré: « Je ne peux jamais vivre avec une défaite. Nous en avons eu de bons. Phases, est sorti de la mi-temps très motivé, puis le bouchon a été tiré à nouveau avec le 1: 3, je ne comprends pas très bien. » Et a ajouté: « Nous devons continuer, à un moment donné, la chèvre sera renversée. »

Le coordinateur des joueurs licenciés de Schalke, Sascha Riether, a exigé: « Nous devons maintenant passer en mode relégation, travailler agressivement contre le ballon, marquer l’un ou l’autre but. Nous devons enfin gagner à nouveau un match. »

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke: l’analyse

Après l’expulsion de l’attaquant Vedad Ibisevic et la suspension des milieux de terrain Amine Harit et Nabil Bentaleb, l’entraîneur de Schalke, Manuel Baum, a annoncé qu’il n’enverrait plus sur le terrain un joueur qui « ne frappe que timidement ». Le temps du jeu de tir à la première personne en bleu royal devrait être révolu.

Dommage que les joueurs supposés de l’équipe ne semblent pas avoir la qualité pour mettre fin à la série interminable de victoires. Au moins, ils ont parfois essayé. Schalke a bien commencé, était en sécurité dans l’ordre de base 4-2-3-1, a largement neutralisé le jeu des Gladbachers et assuré à plusieurs reprises des attaques de secours efficaces.

Mark Uth a effectué le premier tir au but du match à la quatrième minute, Matthew Hoppe, 19 ans, qui a fait ses débuts en Bundesliga, a donné à Schalke une deuxième chance à la neuvième minute; Cependant, Hoppe a déjà indiqué ici pourquoi il n’avait réussi qu’un seul but en 19 matches de championnat régional pour Schalke.

Son tir passa clairement le portail à gauche. Et pourtant: l’équipe Schalke a semblé complaisante, n’a pas agi comme une équipe qui n’avait pas gagné 24 matchs et qui a eu une semaine extrême, même pour les standards Schalke.

Et pourtant, elle a pris du retard – avec un objectif que vous n’obtenez que lorsque vous êtes à la 18e place et que vous ne faites presque rien. Zakaria a remporté le duel contre Uth sur le cercle central, le ballon a atteint Embolo via Thuram, dont le tir du pied gauche Rönnow a paré dans la surface de réparation. Cependant, le ballon a sauté au bord de la surface de réparation, où Neuhaus s’est tenu et a tiré le ballon dans le but. Nastasic, Mascarell et Rönnow n’ont pas pu arrêter le ballon.

Après tout: Schalke n’a pas laissé leur black-out collectif les déranger. L’égalisation de Raman s’est alors avérée magnifique. Uth tomba sur une mauvaise passe de Thuram et fit rouler le ballon aussi doux que du beurre sur Raman, qui le porta tout aussi bien dans le but. Après 19 minutes, le résultat était à nouveau égal. Et maintenant, c’était clair au plus tard: Schalke peut vraiment encore jouer au football – même si ce n’est pas pour un match entier.

Après les festivités de la Ligue des champions, il a fallu beaucoup de temps aux Gladbachers pour vraiment se lancer dans ce match et jouer leur classe. Mais ils ont repris la tête en première mi-temps. Cette fois, Oscar Wendt s’est rencontré après Neuhaus (36e). Zakaria avait précédemment joué la passe d’ouverture qui a rendu cette chance possible en premier lieu.

Donc à la fin de la mi-temps – malgré une performance clairement améliorée et également assez attrayante – la prochaine marque moins de Schalke était maintenue: aucune autre équipe de la ligue n’a concédé 14 buts en première mi-temps au cours de la saison.

Après la pause, Thuram a finalement mis Gladbach sur la victoire à la 51e minute. Après le coup franc de Herrmann, Ginter a pu se diriger directement vers Plea, dont le tir de Rönnow n’a pu que parer en avant. Thuram avait raison, 3: 1.

Ce troisième but agissait alors comme une aiguille sur un ballon de plage: les joueurs de Schalke semblaient se relâcher, de plus en plus abandonnés à leur sort. Bien que Gladbach ne semble pas intéressée à montrer l’adversaire, l’équipe Schalke n’a pratiquement rien réussi.

Lorsque Schalke a de nouveau perdu le ballon au milieu de terrain, Plea a apporté le ballon pour remplacer Hannes Wolf, qui a ensuite fait le 4-1 mérité à ce moment-là.

Borussia Mönchengladbach – FC Schalke 04: les alignements

M’Gladbach: Sommer – Lazaro (65e Lainer), Ginter, Jantschke, Wendt – Zakaria (65e Kramer), Neuhaus (81e Benes) – Herrmann, Embolo (72e Stindl), Thuram (71e Wolf) – Plea.

Schalke 04: Rönnow – Ludewig, Kabak, Nastasic, Tiaw – Mascarell, Serdar – Skrzybski (80. Boujellab), Uth, Raman (63. Schöpf) – Hoppe (81. Schuler).

Les données du match Borussia Mönchengladbach contre FC Schalke 04

Déchiré: 1: 0 Florian Neuhaus (15.), 1: 1 Benito Raman (20.), 2: 1 Oscar Wendt (36.), 3: 1 Thuram (52.), 4: 1 Wolf (80.)

L’attaquant de 19 ans Matthew Hoppe fait ses débuts professionnels aujourd’hui! Lors de ses 15 apparitions dans la Regionalliga West 2020/21 (Schalke II), il n’a marqué qu’un seul but.

Étonnamment, Denis Zakaria était de retour dans la formation de départ pour Mönchengladbach après s’être remis d’une blessure au genou. Le milieu de terrain devrait en fait être ramené lentement et avait été pour la dernière fois dans la formation de départ début mars avec un 1-2 contre Dortmund.

Uth a été impliqué dans 3 des 6 derniers buts de Bundesliga par Schalke (2 buts, 1 passe décisive).

Gladbach marque dans le 21e match consécutif à domicile de Bundesliga – dernier en 1985/1986.

Lars Stindl est venu à son 300e match BL lorsqu’il a été remplacé.

Les 28 buts concédés par Schalke après 9 matchs BL sont la valeur la plus faible d’un club de Bundesliga dans ce millénaire.

Schalke a donc été sans victoire depuis 25 matchs de Bundesliga, c’est la deuxième plus longue série de l’histoire de la Bundesliga (en 1965/66 il y avait 31 matchs de championnat sans victoire à Tasmania Berlin). Il n’y a pas eu non plus de victoire dans les 7 matchs du BL entre Manuel Baum.

Avec 3 points après 9 jours de match, Schalke a établi le record du club négatif – Schalke n’a commencé que si faiblement lors de la saison 1967/68, il y a 53 ans!

La star du jeu: Florian Neuhaus

Pendant des semaines dans une forme impressionnante, l’Allgäu a amené son équipe en tête dans une phase où les choses n’allaient pas si bien, puis a repris la tête après l’égalisation.

Le flop du jeu: Malick Thiaw

Le joueur de 19 ans a connu une journée d’occasion lors de son quatrième match de Bundesliga. Sa faute sur Breel Embolo peu avant la surface de réparation a conduit au coup franc à 3: 1. Ses neuf pertes de balle n’étaient pas géniales, mais 25% des plaqués gagnés sont presque hors de question pour un défenseur.

L’arbitre: Manuel Gräfe

L’arbitre de la FIFA n’a eu aucun problème à gérer le jeu largement équitable.