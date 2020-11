Borussia Mönchengladbach contre RB Leipzig aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Ce soir à 18h30, le Borussia Mönchengladbach accueille le RB Leipzig pour le meilleur match de la 6e journée de Bundesliga. Ici, vous pouvez suivre l’action dans le téléscripteur en direct.

Cet article sera mis à jour en permanence.

Borussia Mönchengladbach contre RB Leipzig dans le téléscripteur en direct

Avant de commencer: Quelle est la situation des deux équipes en termes de personnel? L’entraîneur BMG Rose, Andreas Poulsen (chirurgie de l’épaule) et Denis Zakaria (formation avancée) ne sont pas disponibles. En revanche, l’entraîneur de Leipzig, Nagelsmann, doit se passer du joueur national allemand Lukas Klostermann (chirurgie du genou) et Konrad Laimer (œdème osseux au genou).

Voici comment les deux équipes pourraient jouer:

Borussia Monchengladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Kramer, Neuhaus – Hofmann, Stindl, Thuram – Plea

RB Leipzig: Gulacsi – Orban, Upamecano, Halstenberg – Henrichs, Sabitzer, Kampl, Angelino – Kluivert, Dani Olmo – Poulsen

Avant de commencer: Avec une victoire, RB (13 points) défendrait la tête du championnat. Les Gladbachers (8 points), en revanche, doivent veiller à ne pas perdre le contact avec le groupe de tête.

Avant de commencer: Les derniers duels entre les deux équipes étaient en fait toujours égaux. En février dernier, ils se sont séparés environ 2-2 – à l’époque, les spectateurs étaient toujours autorisés. Ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Avant de commencer: Bonjour et bienvenue dans le hit de Bundesliga entre le Borussia Mönchengladbach et le RB Leipzig. Les poulains peuvent-ils s’appuyer sur leur solide performance contre le Real Madrid (2-2) au cours de la semaine? Et comment réagit le RB Leipzig à la sévère défaite 5-0 à Manchester United? Nous sommes ravis!

Bundesliga: Qui montre / diffuse Gladbach contre Leipzig?

Borussia Mönchengladbach contre RB Leipzig: les derniers duels