Le Borussia Mönchengladbach veut défendre sa tête du groupe B de la Ligue des champions contre l’Inter Milan ce soir à partir de 21 heures. Vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir sur le jeu dans le téléscripteur en direct.

Ligue des champions: Borussia Mönchengladbach contre l’Inter Milan aujourd’hui dans le téléscripteur en direct – avant le départ

Pour l’Inter, avec seulement deux points actuellement en bas du tableau, c’est « une question de survie » selon l’entraîneur Antonio Conte. Son équipe «fera tout ce qui est en son pouvoir» pour garder espoir en huitièmes de finale. « Nous savons que Gladbach a une équipe solide et beaucoup de classe individuelle, mais nous savons aussi que nous pouvons remporter une victoire avec notre équipe. »

Au match aller, Gladbach a concédé l’égalisation 2-2 dans la dernière seconde, et aujourd’hui aussi, l’équipe de Marco Rose veut « tenir tête à une équipe de haut niveau, dos au mur ».

La réussite de l’entreprise Gladbach se poursuivra-t-elle au niveau international? Après des succès notables contre le Real Madrid et l’Inter avec deux nuls, Shakhtar Donetsk a été surclassé en deux matchs avec 10-0 buts. Le résultat est la première place du groupe B devant Los Blancos.

Le coup d’envoi a lieu ce soir à 21h au Borussia Park der Foals. Le Néerlandais Danny Makkelie mènera le match.

Bienvenue au match Borussia Mönchengladbach contre l’Inter Milan lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Ligue des champions: Borussia Mönchengladbach contre l’Inter Milan en direct à la télévision et en direct

Le match à domicile du Borussia contre l’Inter Milan ne peut pas être vu à la télévision en clair, mais exclusivement en intégralité sur DAZN. Le service de streaming partage les droits de transmission vers la classe supérieure Ciel, le diffuseur de télévision payante ne montre que des extraits du parti dans le cadre de la conférence.

DAZN passe à l’antenne 15 minutes avant le début du match, le présentateur Alex Schlueter, le commentateur Uli Hebel et l’expert Sandro Wagner sont en service. À peine 40 minutes après le coup de sifflet final, vous pouvez accéder aux temps forts de tous les matchs sur la plate-forme, et il y a aussi le match Borussia en re-live.

Le service de streaming propose également la Ligue Europa, la Serie A, la Ligue 1, la Bundesliga et LaLiga. Après un mois d’essai gratuit, un abonnement mensuel coûte 11,99 euros ou un abonnement annuel coûte 119,99 euros.

Borussia Mönchengladbach contre Inter Milan: les formations probables

Comme la dernière fois en Bundesliga, Tony Jantschke remplacera Nico Elvedi (blessure musculaire) en défense centrale. De plus, Ramy Bensebaini et Jonas Hofmann sont portés disparus. Arturo Vidal, qui a été suspendu du jaune et du rouge, doit s’absenter à l’Inter.

Gladbach: Sommer – Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt – Kramer, Neuhaus – Herrmann, Stindl, Thuram – Plea

Sommer – Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt – Kramer, Neuhaus – Herrmann, Stindl, Thuram – Plea Inter: S. Handanovic – d’Ambrosio, de Vrij, Bastoni – Gagliardini – Hakimi, Barella, Sensi, Young – R. Lukaku, L. Martinez

Ligue des Champions Groupe B avec Borussia Mönchengladbach

Même un match nul pourrait suffire au Borussia pour se qualifier pour la première fois en huitièmes de finale. Dans ce cas, Gladbach aurait besoin de l’aide du Real, le Royal ne devrait pas perdre contre Donetsk.