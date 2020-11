Borussia Dortmund – FC Bayern Munich 2: 3: le FCB remporte le premier match tumultueux

Le FC Bayern Munich a remporté un match de haut niveau turbulent au Borussia Dortmund lors de la 7e journée de Bundesliga et a ainsi prolongé son avance au classement. L’équipe de l’entraîneur Hansi Flick a pris du retard, mais a finalement gagné 3: 2 (1: 1).

« Le jeu était sensationnellement bon. Il y avait énormément de qualité sur le terrain et il n’était donc pas toujours facile de se défendre des deux côtés. Nous avons travaillé plus efficacement devant le but. La victoire était plus que méritée », a déclaré Flick.

L’entraîneur de Dortmund Favre a déclaré: « Dans l’ensemble, c’était un bon match, très bon pour les téléspectateurs. Nous avons eu tellement d’occasions de marquer, c’était incroyable. Dans l’ensemble, nous devons être positifs, nous avons bien performé. Nous avons eu tellement d’occasions de marquer. « C’était incroyable. Mais nous avons concédé trois buts et perdu. C’est difficile à accepter. »

Le match a été éclipsé par une blessure au genou peut-être grave à Joshua Kimmich.

BVB contre FC Bayern Munich: les votes

Mats Hummels (Borussia Dortmund): « Nous manquions de sang-froid devant le but. Les trois buts adverses ont été déviés. La chance n’était pas de notre côté aujourd’hui. Nous avons eu beaucoup d’énormes chances que nous n’avons pas utilisées. Le Bayern est extrêmement offensif pour le moment, mais très ouvert défensivement. Ce n’était pas un grand match pour nous, mais nous nous sommes battus. «

Leon Goretzka (FC Bayern Munich): « Nous avons marché, nous avons pu donner les pleins gaz pendant plus de 90 minutes. Au final, nous avons gagné à juste titre le match. Ces victoires sont bien sûr doublement importantes pour nous. Nous sommes actuellement dans une spirale où les choses vont très vite. Nagez avec la vague. «

BVB contre FC Bayern Munich: l’analyse

Flick a remplacé Pavard malade et finalement faible par Sarr et a ordonné le Goretzka récupéré pour Tolisso dans le onze de départ. L’équipe, changée à deux positions, a commencé de manière très dominante, pressée et parfois très bien combinée. Lewandowski a raté la première bonne occasion dans la 1ère, à la 14e Goretzka a échoué à cause du gardien de Dortmund très réactif Bürki.

Au BVB, Hummels, Reus et Sancho sont revenus à la formation de départ. Favre a fait défendre son équipe en 4-4-2 et attaquer en 4-2-3-1. Après avoir remporté le ballon, Dortmund a généralement changé rapidement et a essayé de combler le milieu de terrain avec des balles hautes. Le Bayern a eu des problèmes avec cela, mais n’a pas été puni parce que les passes finales et les accords de Dortmund étaient trop imprécis. Haaland a donné la contre-chance la plus prometteuse dans le 21e

Lewandowski a marqué trois minutes plus tard pour être censé mener le Bayern, mais le but a été retiré à juste titre en raison d’une position de hors-jeu très étroite. Par la suite, Dortmund s’est de moins en moins libéré, la densité des scènes de surface de réparation du FC Bayern a augmenté.

Une petite pause dans le match du FC Bayern s’est produite à la 34e lorsque Kimmich s’est écrasé dans un duel avec Haaland. Les larmes aux yeux et le soupçon d’une blessure au genou gauche, il est parti en boitillant. Tolisso est venu le chercher. Dortmund est alors devenu un peu plus actif et s’est récompensé avec Reus, qui a marqué le 1-0 à la 45e.

La réaction du FC Bayern a suivi rapidement: Alaba, dont l’avenir incertain préoccupe le club depuis des jours et a de nouveau été discuté par le PDG Karl-Heinz Rummenigge avant le match, a marqué d’un coup franc pour égaliser (45e + 4). Meunier avait légèrement dévié le tir.

Après la pause, Haaland n’a raté qu’une occasion exceptionnelle de mener Dortmund (47e), avant que Lewandowski ne s’impose de l’autre côté dans le duel de la tête avec Hummels et marque 2-1 pour le FC Bayern (48e). Peu de temps après, Coman a échoué avec un tir sur l’aluminium.

Dortmund n’a hésité que brièvement, a rapidement attaqué à nouveau de manière ordonnée et a proposé des opportunités (inutilisées). Dans l’intervalle, le FC Bayern s’est un peu retiré et n’a plus pressé aussi intensément qu’il l’avait fait pendant de longues périodes de la première mi-temps.

Favre a remplacé Bellingham, Brandt et Hazard, mais ils n’ont pas donné au jeu une impulsion décisive. Flicks Joker Sane, qui a complété une contre-attaque à la 80e et a donc pris la décision présumée, était complètement différent. Peu de temps après, cependant, Haaland a affiné une brillante passe de Guerreiro pour le porter 3-2 (83e).

Une phase finale passionnante a suivi: Dortmund a attaqué avec fureur, mais en vain. Seul Lewandowski a marqué dans le but, mais était à nouveau juste hors-jeu (90 + 3). Le supposé 4: 2 ne comptait pas, alors c’était fini.

BVB – FC Bayern Munich: Les alignements

Dortmund: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel, Delaney (60e Bellingham) – Sancho (69e danger), Reus, Reyna (69e Brandt) – Haaland.

FC Bayern: Neuer – Sarr, Boateng (69e Martinez), Alaba, Hernandez – Kimmich (36e Tolisso), Goretzka – Coman (69e Leroy Sane), Thomas Müller, Gnabry – Lewandowski.

Les données du match BVB contre le FC Bayern Munich

Déchiré: 1: 0 Reus (45.), 1: 1 Alaba (45. + 4), 1: 2 Lewandowski (48.), 1: 3 Sane (80.), 2: 3 Haaland (83.)

Lewandowski a terminé son 300e match de compétition pour le Bayern et a marqué son 259e but en compétition.

Lors du 31e match de Bundesliga sous Flick, le FC Bayern a inscrit le 100e but. Aucun autre entraîneur n’a percé cette marque si tôt.

Dortmund a concédé autant de buts (deux) en quatre minutes qu’au cours des six premiers jours de match.

Dortmund a concédé un autre but en Bundesliga après les quatre derniers White West consécutifs (record sous Favre) et 441 minutes sans encaisser de but.

Alaba a célébré sa 200e victoire en Bundesliga et n’a eu besoin que de 272 apparitions – moins que tout autre joueur.

La star du jeu: Lucas Hernandez (FC Bayern)

Hernandez a défendu de manière extrêmement cohérente et agressive à l’arrière gauche, remportant près de 67% de ses duels et 75% de ses duels aériens. Son adversaire Sancho ne s’est pas développé et a été remplacé au milieu de la seconde période. Avec un centre impeccable, Hernandez a préparé le but de Lewandowski pour porter le score à 2-1.

Le flop du jeu: Thomas Meunier (BVB)

À 1: 1, Meunier a falsifié le tir d’Alaba de manière décisive, avant le 1: 2, il n’a pas attaqué le donneur croisé Hernandez assez agressivement et il aurait été complice du but finalement infructueux de Lewandowski. Dans le match offensif, Meunier n’a mis aucun accent, a joué un certain nombre de mauvaises passes et a enregistré le plus de pertes de balle du côté de Dortmund.

L’arbitre: Manuel Gräfe

Gräfe a bien géré le match et est resté sans erreurs significatives. Les buts présumés de Lewandowski pour 1: 0 et 4: 2, il a donné au départ, mais les a repris après avoir consulté le VAR en raison de ce qui était probablement des positions de hors-jeu serrées.