Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 0: 2: Mayence offre un soulagement dans la bataille de relégation contre BVB sans idées

Lors de la 32e journée de Bundesliga, le Borussia Dortmund a subi une défaite surprenante de 0-2 contre le FSV Mainz 05. Les buts de Jonathan Burkhardt et Jean-Philippe Mateta ont soulagé Mayence dans la bataille de relégation, tandis que BVB a montré une idée sans imagination et pratiquement aucune chance claire n’a été inscrite.

En raison de l’erreur de RB Leipzig dans le jeu parallèle, l’avantage du noir et du jaune sur les Red Bulls, troisième, est toujours de trois points. Surtout après le déficit, le noir et le jaune n’ont manqué d’aucun coup de poing et ont finalement remporté la troisième défaite lors de leur 33e match à domicile sous Lucien Favre.

« Beaucoup. Tout », a répondu Dortmund Hazard après le match lorsqu’on lui a demandé ce qui manquait à Dortmund. « La proximité était la clé. Nous avons dit que nous devions être efficaces. Et lorsque vous saisissez la première chance, la croyance augmente », a déclaré le directeur sportif du FSV, Rouven Schröder. Ciel.

Le FSV en a récolté trois très importants dans la course à la relégation. Sur le Werder Brême à la 17e place, il y a six points, sur Fortuna Düsseldorf sur la relégation cinq. Mayence célèbre une victoire contre une équipe du top 2 pour la première fois depuis la victoire 2-1 au Bayern lors de la 24e journée de la saison 2015/16 et peut assurer son maintien en Bundesliga en remportant le point contre Brême samedi prochain.

« Personne ne nous faisait autant confiance, beaucoup nous ont déjà radiés, mais vous pouvez facilement voir que nous vivons. Tout le monde était là aujourd’hui, tout le monde était concentré. Nous avons joué un grand match aujourd’hui », a déclaré le capitaine invité Danny Latza. son équipe.

Borussia Dortmund – FSV Mayence 05: Les réactions des entraîneurs

Lucien Favre (entraîneur du Borussia Dortmund): « Nous avons un peu sous-estimé l’adversaire. Nous n’avons pas bien défendu ensemble. Nous n’avons pas bien fait. »

Sebastian Kehl (chef du département des joueurs de licence BVB): « C’était trop peu. Nous devons accepter cette critique aujourd’hui. Tout le monde doit se remettre en question aujourd’hui. »

Achim Beierlorzer (formateur FSV Mayence 05): « Le trio était très important. L’équipe a fait confiance au terrain. Nous sommes devenus de plus en plus stables au cours du match et nous pouvions de plus en plus identifier. Nous méritions de gagner. »

BVB – Mayence 05: les résultats et les avis individuels des joueurs de Dortmund © imago images / Jürgen Fromme 1/15 Lors de la défaite 0-2 contre Mayence 05, presque toute l’équipe de Dortmund a pris une journée à oublier. L’offensive du Borussia a été radiée et un vétéran chevronné était crucial. Les critiques individuelles. © imago images / Jürgen Fomme 2/15 ROMAN BÜRKI: Non vérifié au début, puis aucune chance à 0: 1. Avant le 0: 2, il tire un coup en avant. Il aurait dû résoudre cela mieux. Niveau 4. © imago images / Sven Simon / Elmar Kremser 3/15 LUKASZ PISZCZEK: D’abord, il est trop loin du marqueur du but de Burkardt, puis il a commis une faute sur Latza avant le penalty 0-2. Une journée usée pour le Polonais, qui devait se lever tôt. Niveau 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 4/15 MATS HUMMELS: Idée mitigée du chef de la défense parce qu’il ne pouvait pas suffisamment soutenir ses semblables. Dans les duels pas avec la souveraineté habituelle. Niveau 4. 5/15 EMRE CAN: Répertorié dans la triple chaîne de défense. Manqué la grande chance de 1-1 après un corner. Je n’ai pas fait grand chose de mal, mais pas beaucoup de bien non plus. Au milieu de terrain mieux soigné qu’au centre défensif. Niveau 4. © imago images / Jürgen Fromme 6/15 ACHRAF HAKIMI: L’un des rares actifs de Dortmund. A pris part à l’offensive encore et encore, Mayence pouvant le garder en échec dans une certaine mesure. Note 3. © imago images / Sven Simon 7/15 AXEL WITSEL: Le véritable patron de Dortmund au milieu de terrain a montré peu de sa domination habituelle. Mayence a bien rétréci ses pièces et il n’a donc pas retrouvé son jeu habituel. Niveau 4. © imago images / Jürgen Fromme 8/15 JULIAN BRANDT: A continué là où il s’était arrêté à Düsseldorf. Il avait quelques bugs dans son jeu et ne montrait pas un bon langage corporel. Pour certains jeux, il n’a pas l’air frais, physiquement ou mentalement. Niveau 5. © imago images / Elmar Kremser / Sven Simon 15/09 RAPHAEL GUERREIRO: Autorisé le centre avant le 0-1 car il était à des kilomètres de son adversaire. De plus, il ne semblait guère offensant et marchait avec son emprise sur le visage de Latza près de l’expulsion. Niveau 4. © imago images / Jürgen Fromme 10/15 JADON SANCHO: Commencez comme les pompiers, mais seulement pour quelques minutes. Ensuite, les invités l’avaient complètement sous contrôle. Cela n’a pas changé jusqu’à ce qu’il soit remplacé (77e). Niveau 5. © imago images / Jürgen Fromme 15/11 THORGAN HAZARD: Une autre idée faible du Belge. Seulement remarqué dans les virages et les coups francs qu’il a bottés. Sinon une déception, il peut faire bien plus. Niveau 5. © imago images / Jürgen Fromme 15/12 ERLING HAALAND: Sans aucun lien avec le jeu, le Norvégien est resté invisible. A de loin eu le moins de contacts de balle dans le BVB à partir de onze (21) et n’a jamais tiré au but. Il a traité les boules qui lui sont venues impur. Qualité: 5,5. © imago images / Jan Hübner 13/15 MARCEL SCHMELZER: A remplacé le faible Piszczek après 55 minutes. A montré l’effort que Lucien Favre aurait aimé du reste de son équipe. Cependant, il n’a pas pu assurer le redressement. Note: 3,5. 14/15 MATEU MOREY: L’Espagnol a été autorisé à jouer quelques minutes pour le faible Sancho, mais c’était complètement banal. Pas de notation. © imago images / Moritz Müller 15/15 NICO SCHULZ: Après un long moment, l’international a été autorisé à revenir, ne serait-ce que pour quelques minutes. Entré pour le Guerreiro en voie de disparition à la 82e minute. Pas de notation.

Borussia Dortmund – FSV Mayence 05: L’analyse

Par rapport à la victoire de dernière minute à Düsseldorf, Lucien Favre a remplacé Manuel Akanji (problèmes musculaires) par Erling Haaland, qui était complètement rétabli. Emre Can est entré dans la chaîne des trois / cinq pour Akanji. Giovanni Reyna manquait d’espoir en raison d’une infection bactérienne. De l’autre côté, Achim Beierlorzer a échangé six fois. Entre autres choses, le jeune Jonathan Burkhardt a été autorisé à attaquer à nouveau à Mayence pour la première fois depuis la journée 3.

BVB a pris le livre en main dès le début et est venu de plus en plus sur le côté droit fort avec Hakimi, tandis que les ailiers Hazard et Sancho tournaient. Le FSV – principalement avec Mateta à peine soutenu en première ligne – manquait de la précision nécessaire dans ses quelques moments de commutation, mais le Borussia manquait de conclusions claires.

Il a fallu 15 minutes avant une première tentative raisonnablement dangereuse lorsque le tir de Witsel à partir de douze mètres a été bloqué par St. Juste. En revanche, le client a fait trébucher le ballon dans une position prometteuse (20e) et Burkhardt a également négligé le coéquipier le mieux placé dans une contre-attaque.

Malgré une nette supériorité du BVB en termes de possession du ballon et des duels gagnés, c’est l’équipe de Mayence qui a pris les devants après l’ouverture de Mateta et le flanc de Bakus à travers Burkhardt. En retour, Can a facilement raté l’égalisation après un corner de Sancho. En conséquence, la domination de Dortmund a considérablement diminué et les invités se sont de plus en plus stabilisés. « Notre pression est l’alibi, les hommes », claqua Hummels à ses coéquipiers pendant cette phase.

Le Mayence s’est réveillé en grand de la cabine: après que Bürki ait seulement pu battre deux degrés de l’avant 05er, Piszczek a amené Latza maladroitement dans la surface de réparation. Mateta n’a pas manqué la chance du point. La frustration de Dortmund a entraîné une faute lourde de Can. Après avoir remplacé Schmelzer par Piszczek, Favre est ensuite passé à un système 4-3-3.

Après une heure, Brandt a finalement marqué à nouveau avec un tir du pied droit, avant que les fans de BVB aient dû attendre 25 minutes pour une finale. Le jeu du noir et du jaune a façonné le manque d’idées et de relais à billes dans les salles loin de la porte.

En conséquence, les invités étaient plus proches de 3-0 que l’équipe locale de l’objectif de connexion. Après le centre de Bakou, Boetius, qui a été laissé seul, a dépassé la boîte à droite et le remplaçant Szalai était proche d’un coup sûr. Dortmund a probablement provoqué un coup franc du coup franc de Hakimi. La phase finale a ensuite été façonnée davantage par des discussions que par des moments forts ludiques. Entre autres choses, Szalai avait l’air jaune pour une hirondelle.

BVB vs FSV Mainz 05: la composition

Dortmund: Bürki – Piszczek (54e Schmelzer), Hummels, Can – Hakimi, Brandt, Witsel, Guerreiro (82e Schulz) – Hazard, Haaland, Sancho (77e Morey). – Formateur: Favre

Mayence: Florian Müller – Bakou, Saint-Juste, Niakhate, Martin (84. Brosinski) – Latza, Malong (75. Barreiro) – Burkardt (67. Öztunali), Boetius, Onisiwo (84. Ji) – Mateta (75. Szalai). – Formateur: Beierlorzer

Les données du match Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05

Portes: 0: 1 Burkhardt (34.), 0: 2 Mateta (49./FE)

Achraf Hakimi est le seul joueur de l’équipe de Dortmund et Mayence qui n’a pas raté un match de Bundesliga en 2019/20 et a fait sa 32e apparition en conséquence.

La BVB Bank est venue contre le FSV assez inexpérimentée: Marco Rente, Alaa Bakir, Taylan Duman et Tobias Raschl étaient quatre joueurs de l’équipe qui n’avaient toujours pas une minute en Bundesliga.

Avant que Burkhardt ne frappe et que Bürki ne vienne avec sa tête, BVB est resté sans but pendant près de quatre heures. Exactement 230 minutes se sont écoulées depuis le but de Uwe Hünemeier à Paderborn

Seuls deux joueurs de Mayence étaient plus jeunes que Burkardt lors de leur première de buts à la Chambre haute aujourd’hui (19 ans, 11 mois et six jours): Shawn Parker 2012 et le détenteur du record Andre Schürrle 2009 contre Bochum (Schürrle à l’âge de 18 ans, dix mois et 13 jours).

Les statistiques ne pourraient pas être plus différentes: alors que Roman Bürki n’a pu parer aucune des 17 pénalités de Bundesliga contre lui-même, Mayence a modifié les 27 dernières pénalités – Record de Bundesliga élargi!

Le record de Dortmund en Bundesliga après une pause était récemment solide: sur les 13 derniers matchs, seulement six ont été perdus, six ont même été gagnés (un match nul) .BVB n’a pas pu améliorer ce record contre Mayence.

La star du jeu: Ridle Baku (FSV Mainz 05)

L’atout des invités du côté droit de la défense. Défensivement stable, a obtenu la plupart des actions de balle dans le 05ers, a remporté 78,6% de ses duels et a préparé de manière optimale le 1-0. Aussi convaincant: le client extrêmement présent qui a stabilisé le jeu de Mayence en tant que distributeur de balles.

Le flop du jeu: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Sans être lié au match, le Norvégien est resté quasiment invisible pendant plus de 90 minutes. De loin eu le moins de contacts de balle dans le onze de départ du Borussia et n’a jamais tiré au but. Eu un taux de duel catastrophique de 26,7 pour cent. Les quelques balles qui lui venaient, il les traitait sales.

L’arbitre: Frank Willenborg

N’a eu aucun problème avec le jeu, qui était assez chaud dans la phase finale. Détaché les packs avec une distribution appropriée de cartons jaunes, avec Guerreiro descendre légèrement pour son emprise sur le visage de Latza. Sinon calme et toujours en dialogue avec les acteurs.