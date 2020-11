Boris Johnson travaille sur des plans pour «  sauver Noël  » et permettre aux familles de célébrer après une «  année difficile  »

Boris Johnson élabore des plans pour permettre aux familles de célébrer Noël ensemble en reconnaissance d’une «année incroyablement difficile», a déclaré Downing Street. Le gouvernement a l’intention de faire passer le pays dans un système de niveau local remanié une fois que les restrictions nationales de verrouillage seront levées le 2 décembre. Le bulletin i politique a coupé le bruit Les ministres examinent les mesures à chaque niveau, craignant que certains des contrôles soient «inefficaces». Au sein du gouvernement, on espère que le nouveau système de niveaux locaux maintiendra le taux de transmission du virus bas et permettra ainsi au n ° 10 de donner aux familles immédiates une fenêtre pour célébrer Noël ensemble. «Nous recherchons des moyens de garantir que les gens puissent passer du temps avec leur famille proche à Noël à la fin de ce qui a été une année incroyablement difficile», a déclaré mardi le porte-parole du Premier ministre. Des inquiétudes ont été soulevées lundi sur les chances que les gens puissent se rencontrer à l’intérieur pendant la saison des fêtes après qu’un conseiller principal du gouvernement a suggéré que le système à plusieurs niveaux devrait être «renforcé» une fois le verrouillage levé. Le Dr Susan Hopkins de Public Health England a déclaré que les mesures contenues dans le niveau un, qui permet à des groupes de six personnes de se rencontrer à l’intérieur, avaient eu « très peu d’effet » sur le contrôle du virus.Le brigadier de l’armée britannique Joe Fossey, qui coordonne le pilote de test de masse des coronavirus en Liverpool, soutient les composants d’un test d’écoulement latéral (Photo: Reuters) Downing Street a repoussé mardi l’évaluation, insistant sur le fait que les restrictions au niveau le plus bas maintenaient la maladie «très nettement en dessous» de son taux de reproduction naturel. Les ministres espèrent que le nouveau système à plusieurs niveaux leur donnera suffisamment de latitude pour assouplir temporairement les restrictions pendant la période des fêtes. Les experts ont évoqué un «tout nouvel ensemble d’outils» qui sont devenus disponibles pour le Gouvernement et qui n’étaient pas là plus tôt dans l’année, comme des tests rapides de masse et la perspective de nouveaux vaccins. Sir John Bell, professeur de médecine regius à l’Université d’Oxford et membre du groupe de travail du gouvernement sur les vaccins, a souligné l’utilisation des tests de masse en Slovaquie, qui, selon lui, avaient réussi à supprimer la transmission de la maladie. Lire la suite Les tests de masse sur les coronavirus pourraient être étendus à plus de villes après des chiffres «encourageants» à Liverpool. De gros efforts «Je pense qu’il existe une réelle opportunité d’utiliser des tests de flux latéraux à rotation rapide à grande échelle pour aider à gérer la maladie et garder cette chose sous contrôle. Et je sais qu’il y a de gros efforts pour essayer de faire en sorte que cela se produise », a déclaré Sir John à la BBC. Le gouvernement a lancé un essai de tests de masse rapides à Liverpool, tout en testant également l’utilisation des tests de flux latéral dans les maisons de retraite à travers le pays dans le but de permettre aux gens de rendre visite aux membres de leur famille à Noël. Le secrétaire au Logement, Robert Jenrick, a également souligné le vaccin de Pfizer qui, selon lui, devrait être disponible pour «commencer à vacciner les plus vulnérables de la société avant la fin de l’année», ce qui donnerait au gouvernement une plus grande flexibilité.

