Boris Johnson sous pression pour remplacer le système à trois niveaux et adopter des règles à l’échelle nationale

Le Royaume-Uni pourrait se diriger vers de nouvelles règles nationales pour faire face à l’escalade de la deuxième vague de coronavirus, a-t-il émergé. et les gouvernements nord-irlandais à un sommet de quatre nations pour convenir d’une «approche commune» pour réduire les cas avant Noël. Bien qu’une répétition du verrouillage complet introduit à travers le Royaume-Uni en mars soit peu probable, il pourrait y avoir des restrictions nationales plus strictes, comme un resserrement de la Règle des Six et de nouveaux freins à l’hospitalité. Le Premier ministre a jusqu’à présent résisté aux appels de ses propres conseillers scientifiques pour imposer des mesures plus strictes à l’échelle nationale – s’en tenant à son système régional à trois niveaux introduit plus tôt ce mois-ci.Sommet pour sauver NoëlBoris Johnson a jusqu’à présent résisté aux appels de ses propres conseillers scientifiques pour imposer plus dur mesures à l’échelle nationale (Photo: Henry Nicholls / PA Wire) Mais les scientifiques ont averti que l’adhésion du public au système à plusieurs niveaux n’est pas assez élevée pour faire une différence dans l’épidémie.Les nouveaux documents publiés révèlent que le 8 octobre, des membres du Conseil scientifique du gouvernement britannique Le Groupe pour les urgences (Sage) a appelé à des «interventions décisives». Ils ont averti qu’en Angleterre, le nombre de cas de coronavirus et d’admissions à l’hôpital dépassait le «pire scénario raisonnable» [RWCS] niveaux de planification en ce moment », ajoutant:« Les projections à court terme indiquent que le nombre de décès est très susceptible de dépasser les niveaux de planification du RWCS au cours des deux prochaines semaines. » Ils ont déclaré que le nombre de morts par jour devrait être «bien supérieur à 100» d’ici deux semaines. En fait, deux semaines plus tard, il était plus proche de 200 par jour. En savoir plus Dernier coronavirus: l’inquiétude monte quant au non-respect des mesures de niveau 3 qui pourrait forcer le verrouillage du Royaume-Uni « S’il n’y a pas d’interventions décisives, une croissance continue pourrait submerger le NHS, y compris la fourniture continue de traitements non-Covid », Les scientifiques ont également mis en garde contre des preuves croissantes d’un manque de conformité – comme je l’ai révélé – avec des individus ne changeant pas leur comportement.M. Jonhson a été soumis à une pression croissante de la part des scientifiques et au sein de son propre gouvernement pour remplacer les trois Mark Drakeford a déclaré: « Nous avons fait de notre mieux pour essayer de garantir cette réunion cette semaine » (Photo: Ben Birchall / PA Wire) Mark Drakeford, premier ministre de Pays de Galles, a annoncé qu’il avait reçu une lettre du Premier ministre plus tôt cette semaine proposant une discussion sur une «approche commune de Noël». Il a déclaré: «Le Premier ministre m’a écrit au début de cette semaine et a déclaré que je recevrais une invitation de Michael Gove à une discussion sur une approche commune de Noël à travers le Royaume-Uni. Nous avons fait de notre mieux pour essayer de garantir cette réunion cette semaine. Les critiques des députés conservateurs s’intensifient Toute augmentation des mesures nationales est susceptible d’être critiquée par certains députés conservateurs, l’un d’entre eux, Robert Syms, tweetant: «Je pense que le gouvernement évitera un verrouillage plus substantiel ou ils feront face à une révolte majeure de nombreux collègues qui ont soutenu l’approche du gouvernement disent que si le gouvernement voulait un verrouillage plus substantiel, ils voteraient contre. Les 80 sceptiques sur la politique deviendraient bien plus que cela. »Plus tôt cette semaine, le médecin-chef adjoint Jonathan Van-Tam s’est adressé au comité Covid du gouvernement dans lequel il a fait une mise à jour« extrêmement sombre »sur l’épidémie en Angleterre, selon The Sun. Les règles locales en patchwork ne fonctionnent pas, déclare le dirigeant gallois. Un coupe-feu de 17 jours est actuellement en place au Pays de Galles en vertu duquel les personnes de différents ménages sont interdites de se mélanger, tandis que les magasins d’hôtellerie et les magasins non essentiels sont fermés. Le premier ministre Mark Drakeford a annoncé que lorsque le pare-feu prendra fin le 9 novembre, son gouvernement introduirait des mesures «plus simples à l’échelle nationale» car le système patchwork de verrouillages locaux «ne fonctionnait pas assez bien». Tous les détails des nouvelles mesures seront dévoilés lundi. Il a déclaré: «Nous mettrons en place un ensemble de règles nationales plus simples qui seront plus faciles à comprendre pour tout le monde, pour nous aider à assurer notre sécurité et à garder le virus sous contrôle. «Nous avons travaillé dur pour créer ce nouvel ensemble de mesures avec lesquelles nous pouvons tous vivre cet hiver. Pour que les nouvelles mesures fonctionnent, nous devons tous agir d’une manière à la hauteur de l’urgence de santé publique à laquelle nous sommes confrontés ensemble. En Ecosse à partir de ce lundi, un nouveau système à cinq niveaux entrera en vigueur, remplaçant les mesures existantes qui limitaient le contact social à six personnes de deux ménages dans les établissements d’accueil de la ceinture centrale. Le nouveau système à cinq niveaux passera de zéro à quatre. Aucune partie de l’Écosse ne devrait être placée immédiatement au niveau quatre, mais la ceinture centrale et Dundee seront sous le niveau trois. Aberdeen, Aberdeenshire, Angus, Argyll & Bute, Borders, Dumfries & Galloway, Fife et Perth & Kinross seront au niveau deux, tandis que Highland, Moray, Orkney, Shetland et les îles occidentales seront au niveau un. L’Irlande du Nord est au milieu d’un verrouillage de quatre semaines pendant lequel les pubs et les restaurants sont fermés. Les écoles rouvriront la semaine prochaine et le verrouillage de l’accueil est en place jusqu’à la mi-novembre. Un verrouillage général serait injuste, a déclaré RaabDominic Raab a déclaré: a déclaré que le gouvernement « s’efforçait » d’éviter les restrictions dans tout le pays (Photo: Stefan Rousseau / PA Wire) Un verrouillage national général à travers le pays serait « désespérément injuste » pour les personnes vivant dans les zones où les taux de coronavirus étaient faibles, a déclaré Dominic Raab.Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement «s’efforçait» d’éviter les restrictions à l’échelle nationale, insistant sur le fait que les ministres voulaient «se concentrer sur les endroits où le virus est le plus fort ou là où la hausse est la plus forte». L’émission Today de BBC Radio 4: «Je pense que dans les zones où le virus ne se propage pas, je pense que les gens penseraient qu’il est non seulement contre-productif ou inefficace, mais désespérément injuste que des mesures soient imposées à tous les niveaux. a mis en place les bonnes mesures et le bon cadre avec les mesures cibles, à la fois (en termes de) restrictions mais aussi en soutien financier dans les zones où la hausse est la plus élevée. Interrogé sur la possibilité d’introduire un niveau de restrictions supérieur de niveau quatre, M. Raab a déclaré que l’introduction de mesures supplémentaires était une option, ajoutant: «Nous sommes toujours prêts à prendre de nouvelles mesures, mais je pense que le plus important est que continuez sur la voie sur laquelle nous sommes en train de cibler le virus. »

