Boris Johnson sera hanté au nord de la frontière par ses commentaires sur la dévolution écossaise

Boris Johnson peut se sentir aussi «en forme qu’un chien de boucher», mais son style lâche lors d’une réunion par vidéoconférence avec des députés conservateurs a déclenché une dispute amère sur la dévolution écossaise. La séance avait pour but de rassurer les députés d’arrière-ban du nord de l’Angleterre sur le fait qu’il avait leurs intérêts à cœur, mais au lieu de cela, il a fini par mettre en colère les conservateurs écossais. Au cours de la réunion, il a fait remarquer que la décentralisation avait été «un désastre au nord de la frontière» et l’a décrite comme «la plus grande erreur de Tony Blair», malgré le fait qu’aucun grand parti politique ne s’oppose désormais à la création d’un Écossais. Parlement et gouvernement il y a 21 ans. Le gouvernement s’est empressé de minimiser les commentaires, insistant sur le fait qu’ils avaient été sortis de leur contexte, mais ses propos seront constamment exploités par les politiciens du Parti national écossais, des travaillistes et des libéraux démocrates pour faire valoir que les conservateurs veulent restaurer le contrôle total de Londres sur le pays. Et ils mettront les conservateurs écossais, qui ont eu du mal à retrouver l’élan qu’ils avaient atteint sous l’ancien chef Ruth Davidson, sur la défensive à un moment où le soutien à l’indépendance semble grandir. Le PM « troublé par le séparatisme ». joue un rôle important dans la campagne électorale pour Holyrood – ainsi que pour l’assemblée galloise – qui doit avoir lieu en mai prochain. Douglas Ross, le dirigeant conservateur écossais, a déclaré: «La décentralisation n’a pas été un désastre. L’obsession continue du SNP pour un autre référendum – au-dessus des emplois, des écoles et de tout le reste – a été un désastre. Boris Johnson lors d’une visite dans une pêcherie de Stromness, Orkney, en juillet. Le Premier ministre a semé la consternation en Écosse avec ses dernières remarques (Photo: PA) Et le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrick, a déclaré à Sky News: «Le Premier ministre a toujours soutenu la décentralisation mais il est dans l’âme un syndicaliste et il est très troublé par la montée en puissance. du nationalisme et du séparatisme. » Les remarques de M. Johnson coïncident avec les sondages montrant une poussée de soutien à l’indépendance qui semble liée à une hostilité personnelle généralisée en Écosse à son égard et à la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. Certains hauts responsables du SNP souhaitent qu’un référendum sur le départ du Royaume-Uni soit organisé dès l’année prochaine.Un avenir au Royaume-Uni « en péril » Nicola Sturgeon, le Premier ministre écossais, a tweeté: « Cela vaut la peine de mettre ces commentaires en signet pour la prochaine fois que les conservateurs disent qu’ils ‘ ne représentent pas une menace pour les pouvoirs du Parlement écossais – ou, plus incroyable encore, qu’ils soutiennent la délégation de plus de pouvoirs. «Le seul moyen de protéger et de renforcer le Parlement écossais est l’indépendance.» Le secrétaire fantôme écossais Ian Murray a décrit la décentralisation comme «l’une des réalisations les plus fières du Labour». Il a ajouté: « Cela confirme que Boris Johnson ne croit pas à la décentralisation et mettrait en péril l’avenir du Royaume-Uni. » Moins d’un jour après les avoir prononcés, les mots mal formulés de M. Johnson reviennent le hanter.

Kytone POT'CHO par Kytone Le POT'CHO par Kytone: un accessoire 3 en 1 pour les aventuriers:Tour à tour Poncho, couverture ou tente de road trip, le POT'CHo de Kytone est un accessoire pratique qui pourra vous accompagner sur tous vos trajets. Fourni avec ses sangles en cuir pour un rangement et un transport pratiques, le POT'CHO sera

The Nun La Statue de Luxe Échelle 1:10 The Nun - The Nun Deluxe 1/10th Scale Statue br "Dieu se termine ici." br Après la mort d’une jeune religieuse en Roumanie, un prêtre avec un passé hanté et un novice sur le seuil de ses vœux finaux sont envoyés par le Vatican pour enquêter, ce qui les conduit à faire face à une force malveillante sous la

The Nun La statue de l’échelle de la nonne 1:10 The Nun - The Nun 1/10th Scale Statue "The Abbey a une longue histoire. Pas tous bons." Après la mort d’une jeune religieuse en Roumanie, un prêtre avec un passé hanté et un novice sur le seuil de ses vœux finaux sont envoyés par le Vatican pour enquêter, ce qui les conduit à faire face à une force

Maisons du Monde Sac à dos léopard en coton jaune moutarde, noir et écru Pour ranger avec style toutes les petites affaires de votre petit dernier, misez sans plus attendre sur le sac à dos léopard en coton jaune moutarde, noir et écru MINI JUNGLE . Avec sa tête et ses pattes de léopard en relief, votre aventurier en herbe sera aussi conquis que vous par autant de mignonnerie.

Maisons du Monde Console en métal noir Edwin Sobriété et modernité se rejoignent sur la console en métal noir EDWIN . Ses lignes simples lui confèrent une touche graphique. Son look vous permettra de l'intégrer dans tous les types de déco. Pourquoi pas dans un intérieur contemporain ou indus par exemple ? Cette console sera idéale pour mettre en valeur

Maisons du Monde Miroir en métal doré 80x101 Laissez-vous envoûter par la forme originale du miroir en métal doré 80x101 SHELBY . Ses arrondis soulignent un look rétro 2.0 qui vous séduira à coup sûr ! Dans une entrée, accompagné d'autres miroirs aux différentes formes, il sera du plus bel effet. La bordure dorée de ce miroir saura amener une pointe de