Boris Johnson s’entretiendra avec Ursula von der Leyen pour lancer les discussions sur le Brexit

Boris Johnson cherchera à donner une plus grande impulsion politique aux négociations sur le Brexit lorsqu’il s’entretiendra avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, samedi.Les deux dirigeants s’entretiendront par téléphone pour discuter de l’état d’avancement des négociations après que les deux parties n’ont pas réussi à trouver un terrain d’entente suffisant cette semaine. Downing Street a déclaré que la conversation permettrait aux dirigeants de «faire le point» des négociations, avant d’autres pourparlers qui doivent avoir lieu à Londres la semaine prochaine. Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit Lire la suite Les négociations commerciales post-Brexit risquent de s’arrêter en raison de « très sérieuses divergences » entre le Royaume-Uni et le niveau politique de l’UENouvelles des discussions prévues entre le Premier ministre et Mme von der Leyen viennent après M. Barnier a déclaré cette semaine aux diplomates européens que le Royaume-Uni était impatient que les négociations soient poussées au niveau politique. Bruxelles pense que M. Johnson veut essayer d’imiter son approche de la signature de l’accord de retrait, qui a eu lieu principalement au niveau des dirigeants politiques. Mais il y a des craintes du côté de l’UE que Londres pourrait essayer d’exploiter les différences entre les dirigeants des États membres dans le but d’obtenir un accord commercial plus favorable. Cela intervient après que le négociateur en chef britannique Lord Frost se soit rendu à Bruxelles pour négocier face à face avec son homologue de l’UE Michel Barnier plus tôt cette semaine.Le négociateur européen du Brexit, Michel Barnier, photographié à Londres (Photo: Leon Neal / Getty) Après des discussions conclues mercredi, M. Barnier a informé les eurodéputés et les diplomates européens qu’il existait encore des «divergences très sérieuses» et qu’il a été dit en privé. et la gouvernance de tout accord.Lord Frost, commentant par la suite, a déclaré que des progrès avaient été accomplis au cours de deux semaines de discussions intensives, mais que « de grandes divergences subsistent sur certaines questions fondamentales ». M. Johnson a déclaré qu’il espérait qu’un accord commercial post-Brexit pourrait être conclu, mais a insisté sur le fait que le pays était bien préparé si les négociations finales avec le bloc n’aboutissaient pas. [get a deal], et évidemment cela dépend de nos amis et partenaires de l’autre côté de la Manche », a-t-il déclaré aux diffuseurs. Accord avec l’Australie« Je pense qu’il y a un accord à faire s’ils le souhaitent. Sinon, le pays est bien sûr très, très bien préparé et comme je l’ai déjà dit, nous pouvons très, très bien faire aux conditions australiennes. »Bruxelles a mis en doute le désir du Royaume-Uni de conclure un accord et a accusé Downing Street de ne pas l’avoir fait. agir avec suffisamment d’urgence pour garantir que tout accord commercial potentiel pourra être signé avant la fin de la période de transition le mois prochain. Le contrôle des dépenses du Royaume-Uni, le National Audit Office, a averti que le commerce de la Grande-Bretagne avec l’UE serait confronté à une «perturbation significative» avec ou sans accord de libre-échange.

HP Concept Lance avec brosse rotative articulée Kranzle (M22M) La lance-brosse rotative se fixe sur le pistolet de votre nettoyeur haute pression et est idéal pour le lavage des voitures.Elle est orientable et permet ainsi s'atteindre les zone plus difficile d'accès. La lance brosse rotative se pose en lieu et place de votre lance haute pression. Elle doit son mouvement

HP Concept Lance avec buse à jet variable Kranzle (M22M) - calibre - 03 Attention : Pour commander choisissez un calibre Cette lance est équipée d'une buse à jet variable permettant de faire varier la pression. Il s'agit de la lance le plus utilisée en lavage haute pression, également appelée lance vario elle permet d'avoir fort impact sur les surfaces très sales (pavé ou béton)

HP Concept Lance avec brosse rotative articulée Kew Cette lance-brosse se fixe sur le pistolet de votre nettoyeur haute pression. Elle est orientable et permet ainsi s'atteindre les zone plus difficile d'accès. La lance brosse rotative se pose en lieu et place de votre lance haute pression. Elle doit son mouvement de rotation à la force du jet haute

HP Concept Lance avec rotabuse Kew Cette lance est équipée d'une rotabuse avec rotor céramique. Elle s'adapte sur tous les nettoyeurs haute pression Kew Alto Nilfisk grand public.Adaptable Kew Alto Nilfisk

HP Concept Double-lance avec robinet lateral Cette lance s'adapte sur tout type de nettoyeur haute pression. Elle permet d'avoir deux sorties, basse et haute pression.

HP Concept Double-lance avec robinet lateral Inox M22F Version INOX Cette lance s'adapte sur toutes les poignées en sortie M22M de type Karcher. Elle permet d'avoir deux sorties l'une en basse et l'autre en haute pression.