Boris Johnson s’engage à faire de la «  première puissance navale européenne  » du Royaume-Uni et à «  stimuler une renaissance de la construction navale  »

Boris Johnson s’est engagé à rétablir la Grande-Bretagne en tant que «première puissance navale en Europe» en donnant le feu vert pour la construction d’une nouvelle génération de navires de guerre dans le cadre d’une augmentation de 24 milliards de livres sterling des dépenses militaires. Il a déclaré que cet investissement «stimulerait une renaissance de la construction navale britannique» employant des milliers de travailleurs qualifiés dans toutes les régions du Royaume-Uni. Le bulletin de i politique a coupé le bruit « S’il y a une politique qui renforce le Royaume-Uni dans tous les sens du terme, c’est la construction de plus de navires pour la Royal Navy », a-t-il déclaré. M. Johnson a ajouté: «Nous déploierons davantage de nos moyens navals dans les régions les plus importantes du monde, protégeant les voies de navigation qui approvisionnent notre nation. Et nous continuerons à renouveler notre dissuasion nucléaire. » Le chef d’état-major de la Défense, le général Sir Nick Carter, devant le quartier général du MOD (Photo: Stefan Rousseau / PA Wire) Dans une déclaration de la Chambre des communes par liaison vidéo, il a confirmé son intention de créer une cyber force nationale et un nouveau commandement spatial pour renforcer le pays. les défenses alors que les États hostiles et les groupes terroristes détournent leur attention des champs de bataille traditionnels. Mais le premier ministre a également fait part de son désir de rétablir la présence de la Royal Navy dans le monde entier en approuvant les plans d’acquisition de 13 nouveaux navires de guerre pour remplacer les navires existants. La commande comprend huit frégates de type 26 conçues pour détecter et répondre aux sous-marins. En savoir plus Rishi Sunak a perdu sa bataille contre Downing Street à propos des dépenses de défense. Le porte-avions, HMS Queen Elizabeth, naviguera l’année prochaine vers la Méditerranée, l’océan Indien et l’Asie de l’Est pour des exercices. «Lasers inépuisables» Le Premier ministre a également suggéré que les navires de guerre et les véhicules de combat soient équipés de lasers «inépuisables» qui ne sont jamais à court de munitions pour affronter les forces adverses. Selon les plans du manifeste conservateur, les dépenses militaires devaient augmenter d’environ 8 milliards de livres sterling au cours des quatre prochaines années, mais M. Johnson a confirmé que 16,5 milliards de livres supplémentaires étaient alloués, portant l’augmentation totale à plus de 24 milliards de livres sterling. Exposant la raison du règlement pluriannuel, il a déclaré aux députés: «La situation internationale est maintenant plus périlleuse et intensément compétitive qu’à tout moment depuis la guerre froide. «Tout ce que nous faisons dans ce pays – chaque travail, chaque entreprise, même la façon dont nous faisons nos courses et ce que nous mangeons – dépend d’un minimum de sécurité mondiale. «Nos gens sont soutenus par un réseau de lignes de vie, des conduites d’oxygène qui doivent rester ouvertes – des voies de navigation ouvertes, un Internet fonctionnel, des couloirs aériens sûrs, des câbles sous-marins fiables et la tranquillité dans les détroits éloignés.» Mais le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré qu’il s’agissait d’une «annonce de dépenses sans stratégie» et s’est demandé comment elle serait accordée. Il a protesté qu’il n’y avait «aucune clarté sur les priorités stratégiques du gouvernement». Comment les défenses britanniques seront-elles remaniées? Une cyber-force nationale combattra les terroristes, les groupes criminels organisés et les États hostiles. Une agence dédiée à l’intelligence artificielle sera mise en place avec un «Space Command» capable de lancer la première fusée britannique d’ici 2022. Des drones high-tech seront construits, tandis que les navires de guerre et les véhicules de combat seront équipés de lasers «inépuisables». Le budget de la recherche et du développement militaires sera augmenté de 1,5 milliard de livres sterling. Un nouveau système de combat sera développé pour la RAF, utilisant l’intelligence artificielle et la technologie des drones pour «vaincre n’importe quel adversaire en combat air-air», tandis que les navires de guerre et les véhicules de combat seront équipés de lasers «inépuisables». La Grande-Bretagne acquerra huit frégates anti-sous-marines de type 26 et cinq frégates de type 31, ainsi que trois navires de soutien solides pour transporter de la nourriture et des munitions. Il développera également un nouveau navire de recherche polyvalent.

