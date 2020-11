Boris Johnson s’apprête à révéler son plan pour atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050

Le Premier ministre Boris Johnson est sur le point d’annoncer un nouveau soutien pour les véhicules électriques, l’hydrogène et l’énergie nucléaire dans le cadre d’un plan en 10 points visant à mettre le pays sur la voie d’une émission nette zéro d’ici 2050. M. Johnson devrait dévoiler sa stratégie en la semaine prochaine, alors qu’il expose sa vision de transformer le Royaume-Uni en un leader à faible émission de carbone avec des industries vertes florissantes. Il devrait s’engager à construire une nouvelle centrale nucléaire à Sizewell, dans le Suffolk, et à interdire la vente de nouvelles voitures à essence et diesel de 2035 à 2030. Un nouveau soutien à l’hydrogène, qui pourrait fournir un remplacement à faible émission de carbone pour les combustibles fossiles dans des industries telles que la fabrication de l’acier, est également prévu. L’hydrogène pourrait s’avérer crucial pour empêcher les camions, les bus et les camions d’arrêter de polluer – il s’agit de l’un d’une flotte de bus à hydrogène en Écosse (Photo: Michal Wachucik / AFP via Getty Images) M. Johnson a promis que la stratégie créera des «milliers» de Emplois britanniques. Mais les écologistes surveilleront de près pour voir si le premier ministre engage suffisamment d’argent pour appuyer sa rhétorique. Une étude récente du think tank IPPR suggère que le gouvernement devra dépenser 33 milliards de livres supplémentaires par an pour atteindre l’objectif de zéro net. «Ce plan sera le véritable test de la crédibilité du gouvernement sur le climat et la nature», a commenté la PDG du WWF-Royaume-Uni, Tanya Steele. L’organisme de bienfaisance souhaite que le plan comprenne un «test zéro net» pour les dépenses publiques afin d’aligner les futurs plans de dépenses sur les objectifs climatiques et naturels. Le plan en 10 points, qui devait être révélé au printemps, a été retardé à plusieurs reprises en raison de la crise du Covid-19. Mais le Premier ministre fait face à des pressions croissantes pour renforcer la politique environnementale, au milieu des avertissements des conseillers climatiques du gouvernement selon lesquels le Royaume-Uni est sur le point de ne pas atteindre son objectif de zéro émission nette pour 2050. Actuellement, le Royaume-Uni n’est pas sur la bonne voie pour réduire ses émissions, même de 80% d’ici 2050, disent-ils. Il fait également face à des pressions pour «réinitialiser» son poste de premier ministre après le départ dramatique de l’assistant principal du Premier ministre, Dominic Cummings, et du chef des communications, Lee Cain. Le départ dramatique de Dominic Cummings de Downing Street a suscité des spéculations qu’une « réinitialisation » de la politique pourrait être imminente, avec plus d’attention sur les questions vertes (Photo: Kirsty O’Connor / PA Wire) De nombreux députés et responsables de l’aile libérale du parti de M. Johnson sont désireux de voir une politique renouvelée sur l’environnement avant le grand sommet international sur le climat, la COP26, à Glasgow l’année prochaine. Le sommet est un moment critique pour la diplomatie climatique alors que les nations s’efforcent de faire en sorte que l’Accord de Paris sur le changement climatique soit opérationnel. Sam Hall, directeur du Conservative Environment Network et ancien conseiller spécial de Defra, a déclaré qu’un plan ambitieux en 10 points était essentiel pour que le Royaume-Uni reste compétitif au niveau mondial dans les industries vertes. «Avec un certain nombre de grandes économies asiatiques, et bientôt les États-Unis, fixant des objectifs nets de zéro et annonçant de grands plans d’investissement vert, le plan devrait garantir que les entreprises britanniques sont soutenues pour développer la prochaine génération de technologies propres, telles que la capture du carbone et la production d’hydrogène. , pour éviter que le Royaume-Uni ne passe à côté de ces nouveaux emplois », a-t-il déclaré. «J’espère que le premier ministre a des engagements audacieux». Au cours du week-end, M. Johnson a promis 40 millions de livres supplémentaires pour les espaces verts en Angleterre, dans le cadre de sa promesse d’améliorer l’environnement naturel en difficulté de l’Angleterre. Mais les écologistes ont déclaré qu’il ne s’agissait que d’une fraction du financement nécessaire pour nettoyer la pollution, protéger les habitats rares et planter de nouvelles forêts. Qu’y aura-t-il dans le plan en 10 points du gouvernement? Les habitations, les transports et l’industrie lourde sont sur la ligne de mire des réductions d’émissions, suite aux avertissements répétés des experts climatiques du gouvernement selon lesquels les progrès dans ces domaines ont été trop lents. Alors que la rumeur veut que les détails soient toujours en cours de finalisation au sein du gouvernement, le plan devrait inclure: De l’argent pour les projets de capture et de stockage du carbone et les technologies de l’hydrogène que les ministres considèrent comme essentielles pour l’écologisation de l’industrie lourde et des transports. pour aider le réseau électrique à faire face à des volumes élevés d’énergie renouvelable Soutien à au moins une nouvelle centrale nucléaire et éventuellement à un déploiement de petits réacteurs « modulaires » Nouveaux efforts pour réduire le carbone dans les maisons, avec des incitations à l’isolation et aux chaudières à faible émission de carbone Une interdiction sur la vente de voitures à essence et diesel à partir de 2032 – et peut-être dès 2030

Hill's Croquettes pour chien mature Mini Light Hill's Science Plan Poulet Sac 2,5 kg La consommation fréquente de ces croquettes pour chien mature Mini Light Hill's Science Plan Poulet Sac 2,5 kg aident votre animal à garder son poids idéal. Marque : Hill'sTaille de l'animal : Petite race 5-15 kg, Très petite race -5 kgContenance : Sac 2,5 KgAge de l'animal : SéniorGoût : Maïs, PouletSpécial

Hill's Science Plan Perfect Weight Adult Medium Contenance : 12 kg Science Plan Perfect Weight a un mélange révolutionnaire d'ingrédients et contient peu de matières grasses. Formulé pour aider votre chien à atteindre son poids de forme et augmenter son espérance de vie. Nutrition cliniquement prouvée pour aider...

Hill's Science Plan Boites Hill's Science Plan Perfect Weight Adult Contenance : 12 boîtes de 363 g Science Plan Perfect Weight a un mélange révolutionnaire d'ingrédients et contient peu de matières grasses. Formulé pour aider votre chien à atteindre son poids de forme et augmenter son espérance de vie. Nutrition cliniquement prouvée pour aider...

Hill's Science Plan Feline Perfect Weight Adult Contenance : 2,5 kg Science Plan Perfect Weight a un mélange révolutionnaire d'ingrédients et contient peu de matières grasses. Formulé pour aider votre chat à atteindre son poids de forme et augmenter son espérance de vie. Nutrition cliniquement prouvée pour aider...

Hill's Science Plan Feline Perfect Weight Adult Contenance : 7 kg Science Plan Perfect Weight a un mélange révolutionnaire d'ingrédients et contient peu de matières grasses. Formulé pour aider votre chat à atteindre son poids de forme et augmenter son espérance de vie. Nutrition cliniquement prouvée pour aider...

Hill's Science Plan Sachets Repas Hill's Science Plan Feline Perfect Weight Adult Contenance : 12 sachets de 85 g, Saveur : 6 x Chicken + 6 x Salmon Science Plan Perfect Weight a un mélange révolutionnaire d'ingrédients et contient peu de matières grasses. Formulé pour aider votre chat à atteindre son poids de forme et augmenter son espérance de vie. Nutrition cliniquement prouvée pour aider...