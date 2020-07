Boris Johnson reporte son intention d’autoriser les mariages et les pilotes de grands rassemblements alors que les cas continuent d’augmenter

Boris Johnson a annoncé que son intention d’assouplir davantage les mesures de verrouillage des coronavirus samedi serait reportée d’au moins deux semaines en raison de pics d’infection régionaux.Le Premier ministre a déclaré qu’il retardait la réouverture de certaines installations de loisirs et prévoyait de permettre à certains fans de revenir dans les stades sportifs. .M. Johnson a également déclaré qu’il reportait les projets visant à autoriser de petites réceptions de mariage en Angleterre, les mesures devant être revues le 15 août. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Il a averti que, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre Covid-19, le Royaume-Uni Je ne peux pas penser qu’il est exempt d’une augmentation des cas et ne peut pas se permettre d’être complaisant. « Nous devons réagir » Lors d’une conférence de presse vendredi, M. Johnson a déclaré: « J’ai également constamment averti que ce virus pourrait réapparaître et que nous le ferions N’hésitez pas à prendre des mesures rapides et décisives si nécessaire. Boris Johnson a livré le message lors d’une conférence de presse au 10 Downing Street (Photo: PA) «J’ai peur que dans certaines régions d’Asie et en Amérique latine rica, le virus prend de l’ampleur et certains de nos amis européens ont également du mal à le garder sous contrôle. «Comme nous voyons ces augmentations à travers le monde, nous ne pouvons pas nous tromper que nous sommes exemptés. Nous devons être prêts à réagir aux premiers signes de problèmes. »Il a déclaré que le nombre d’infections« grimpait »dans le pays et, par conséquent, il avait décidé de« presser cette pédale de frein… afin de maintenir le virus sous Mariages reportés «Le samedi 1er août, vous vous souviendrez que nous avions espéré rouvrir un certain nombre de paramètres à haut risque qui étaient restés fermés et aujourd’hui, je dis que nous reportons ces changements d’au moins quinze jours, « Cela signifie que jusqu’au 15 août dans les premiers casinos, les pistes de bowling, les patinoires et les autres services de contact rapproché doivent rester fermés. » Les spectacles en salle ne reprendront pas, les pilotes de rassemblements plus importants dans les sites sportifs et les centres de conférence ne et les réceptions de mariage de 30 personnes maximum ne seront pas autorisées. »Cette histoire est en cours de mise à jour.

