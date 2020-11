Boris Johnson promet une «  grande poussée  » pour renforcer le respect des règles de test et de traçage avec le bouleversement des règles d’auto-isolement

Les ministres prévoient de modifier les règles d’auto-isolement pour s’assurer que davantage de personnes se conforment aux exigences de test et de traçage, dans le but de reprendre le contrôle de la propagation du Covid-19. Boris Johnson a promis une «grande, grande poussée» pour augmenter considérablement le niveau de conformité parmi le public lorsqu’une personne est invitée à s’isoler après être entrée en contact avec une personne infectée par le virus. Elle est survenue alors que les députés conservateurs se sont mis à déchirer la gestion de la pandémie par le premier ministre alors qu’il exposait ses plans pour un deuxième verrouillage national aux Communes. Le bulletin d’information d’i politique a coupé le bruit Lire la suite Coronavirus dernier: l’inquiétude monte quant au non-respect des mesures de niveau 3 qui pourrait forcer le verrouillage du Royaume-Uni Réduire l’isolement Le gouvernement envisage de réduire la période de mise en quarantaine de deux semaines à 10 semaines et sept jours, tandis que d’autres options peuvent inclure l’offre d’indemnités de maladie plus généreuses et l’augmentation du niveau des amendes pour les personnes qui ne respectent pas les règles. M. Johnson a souligné que le faible respect des règles d’auto-isolement était un domaine clé que le gouvernement examinerait pour essayer d’améliorer le programme de test, de traçage et d’isolement du gouvernement afin de mieux gérer la propagation de la maladie. Dans une déclaration aux Communes, M. Johnson a déclaré aux députés que le Royaume-Uni testait plus que tout autre pays d’Europe, mais a insisté sur le fait que «ce qui doit arriver, c’est que ceux qui sont contactés doivent s’auto-isoler et nous ferons un grand, « Parce que pour le moment, la proportion de personnes qui s’auto-isolent en réponse aux urgences du NHS Test, Trace and Isolate n’est pas encore assez élevée. » Il a admis que le gouvernement aurait dû « pousser plus fort » sur le problème une fois que NHS Test and Trace était opérationnel et «insistant» pour qu’ils isolent une fois contactés. Sir Keir Starmer répondant à la déclaration du Premier ministre Boris Johnson à la Chambre des communes (Photo: PA) «Nous devons les relever dans la phase suivante», a-t-il ajouté. Les derniers chiffres de test et de traçabilité montrent que 74% des personnes qui sont entrées en contact avec des cas positifs ont été contactées et invitées à s’isoler, mais la conformité reste un problème pour le gouvernement. Face aux troubles croissants de sa propre arrière-ban, M. Johnson a déclaré qu’il n’avait d’autre choix que d’imposer un deuxième verrouillage national. «Les modèles de nos scientifiques suggèrent qu’à moins d’agir maintenant, nous pourrions voir des décès au cours de l’hiver qui sont deux fois plus graves ou plus par rapport à la première vague», a-t-il déclaré. «Au bout de quatre semaines, le mercredi 2 décembre, nous chercherons à alléger les restrictions, en retournant dans le système à plusieurs niveaux sur une base locale et régionale selon les dernières données et tendances.» Les commentaires de HI ont été accueillis avec fureur par certains Députés conservateurs. Sir Charles Walker, vice-président du puissant Comité des députés d’arrière-ban conservateurs de 1922, a déclaré qu’il voterait contre la législation, arguant que le Royaume-Uni dérivait « plus loin dans un État autoritaire et coercitif ». « Le peuple de ce pays ne sera jamais, jamais pardonnez à la classe politique d’avoir criminalisé les parents voyant leurs enfants et les enfants voir leurs parents », a-t-il déclaré au Premier ministre. Colère conservatrice Le député conservateur de Shipley, Philip Davies, a accusé M. Johnson de« l’échec de la stratégie de verrouillage et de restrictions arbitraires », qui selon lui «L’effondrement de l’économie». Steve Brine a déclaré que «la colère de mes électeurs de Winchester que nous sommes de nouveau ici est palpable». Sir Keir Starmer a accusé le Premier ministre d’un «échec catastrophique du leadership» pour avoir rejeté une recommandation des scientifiques d’imposer un verrouillage plus court du «disjoncteur» en septembre. Le dirigeant travailliste a averti que le «coût humain» d’un taux de mortalité quotidien croissant était le résultat du fait que M. Johnson était «derrière la courbe» à chaque étape. Les sports de plein air seront interdits pendant un mois Le golf, le tennis et autres sports de plein air resteront interdits de jeudi au mois prochain dans le cadre du deuxième verrouillage mais Boris Johnson a ouvert la porte à un demi-tour sur la natation dans les piscines extérieures, écrit Hugo Gye. Tout sport amateur autre que dans les écoles sera illégal en vertu de règles destinées à décourager les ménages de se mélanger, a annoncé le gouvernement. Les ministres ont résisté aux appels visant à autoriser la poursuite de certains sports, comme le golf et le tennis, qui peuvent être pratiqués par deux personnes à distance sociale. Interrogé à la Chambre des communes sur la question de savoir si les terrains de golf pouvaient rester ouverts, le premier ministre a répondu: «Une fois que vous avez décroché une chose, hélas, l’efficacité de l’ensemble est compromise. C’est pourquoi je veux que tout le monde travaille ensemble pendant les quatre prochaines semaines pour maîtriser le taux R afin que nous puissions rouvrir les choses à temps pour décembre. » Il a ajouté en réponse au député conservateur Jason McCartney: «Nous allons avoir du tennis sécurisé par Covid, du golf sécurisé par Covid, tout ce qu’il veut dans 28 jours – nous venons de traverser cette période difficile. » Interrogé par Peter Aldous sur la question de savoir si la natation en plein air pourrait être exemptée, M. Johnson a déclaré: «Nous examinerons toutes les exceptions que nous pouvons raisonnablement faire.»

