Boris Johnson promet de garder les écoles ouvertes, mais avertit que Noël «  va être très différent cette année  »

Le Premier ministre Boris Johnson a averti que Noël serait « très différent cette année » en plongeant l’Angleterre dans un deuxième verrouillage national.Les restrictions seront similaires à celles introduites au début de la pandémie en mars, mais cette fois, il a promis de garder les écoles et Les pubs, bars et restaurants fermeront, mais les plats à emporter seront autorisés, et tous les commerces non essentiels seront fermés jusqu’à la fin de la période de verrouillage le 2 décembre. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i M. Johnson a été rejoint par le professeur Chris Whitty et Sir Patrick Vallance à Downing Street, à la suite d’une réunion de son cabinet plus tôt dans l’après-midi. Le Premier ministre a déclaré: «Je crains qu’aucun Premier ministre responsable ne puisse ignorer le message de ces chiffres.« Nous connaissons le coût de ces restrictions – le impact sur les emplois et les moyens de subsistance, et la santé mentale des gens. Personne ne veut imposer ces mesures. »Le Premier ministre a remercié les personnes qui avaient« supporté »les restrictions locales. Boris Johnson a annoncé de nouvelles règles nationales pour l’Angleterre (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) Mais il a averti : « Nous devons être humbles face à la nature … le virus se propage encore plus vite que le pire des scénarios raisonnables de nos conseillers scientifiques. » Si nous n’agissons pas, nous pourrions voir des décès dans ce pays à plusieurs milliers par jour – un pic de mortalité, hélas, plus grand que celui que nous avons vu en avril. »Il a ajouté que« Noël va être différent cette année, peut-être très différent », mais a déclaré que les nouvelles mesures pourraient permettre aux familles de se rassembler. a insisté sur le fait que: «Nos cliniciens seniors conseillent toujours que l’école est le meilleur endroit pour les enfants, nous ne pouvons pas laisser ce virus endommager l’avenir de nos enfants plus qu’il ne l’a déjà fait. Le Premier ministre a présenté ses excuses aux entreprises qui ont déjà été touchées cette année et a promis de prolonger le congé jusqu’en décembre.Changement constant L’introduction de restrictions nationales marque un changement radical dans la politique gouvernementale, le Premier ministre ayant jusqu’à présent résisté aux pressions pour réintroduire des restrictions à l’échelle nationale .M. Johnson a refusé de s’excuser d’avoir adopté une approche régionale plus modérée ces dernières semaines, malgré les conseils de ses conseillers d’imposer un verrouillage à l’échelle nationale. Il a déclaré: «Il s’agit d’une lutte constante et d’un équilibre que tout gouvernement doit établir entre moyens de subsistance. De toute évidence, les vies doivent passer en premier, mais nous avons dû être conscients tout le temps des cicatrices de l’impact économique à long terme des mesures. «Je pense qu’il était juste et rationnel d’opter pour l’approche régionale. Si nous avions pu obtenir le R dans ces domaines comme nous le voulions… Je pense que cela aurait été une excellente façon d’avancer. «Hélas en commun avec de nombreuses autres parties de ce continent, nous venons de constater un taux de croissance global et il est vital d’agir maintenant pour épargner et protéger le NHS et pour sauver des vies. Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance (Photo: AP Photo / Alberto Pezzali, Pool) «Oui, il est vrai que le cours de la pandémie a changé et il est également vrai que le gouvernement a changé. Je ne m’excuse absolument pas pour cela. »Pire qu’avant, Sir Patrick Valance a décrit les prévisions comme une« image sombre », ajoutant qu ‘« il est possible que cela soit deux fois plus mauvais ou plus par rapport à la première vague ». Sans autre action, le NHS dépassera sa capacité de lits fixes et augmentés – y compris les lits dans les hôpitaux Nightingale – d’ici la première semaine de décembre, même si les opérations prévues sont annulées, selon la modélisation du Scientific Pandemic Influenza Group on Modeling (SPI-M). , qui conseille les scientifiques du gouvernement. Les gens pourront toujours faire de l’exercice à l’extérieur et se rendre au travail s’ils ne peuvent pas travailler à domicile.Les écoles et les universités resteront ouvertes, de même que la fabrication et la construction.Sunak prolongera le programme de congé jusqu’en décembre (Photo: Leon Neal / PA Wire) Les magasins non essentiels doivent fermer et tout le monde en Angleterre sera interdit de quitter son domicile, sauf pour une liste de circonstances spécifiques, y compris d’aller à l’école.Les députés voteront sur les nouvelles mesures avant leur introduction à 00 h 01 jeudi, et quand elles expiré, le système de niveaux actuel sera réintroduit, après que de nouvelles données aient montré l’étendue des cas en Angleterre. Le Bureau des statistiques nationales a estimé que 568100 personnes dans les ménages ont été infectées par le coronavirus au cours de la semaine se terminant le 23 octobre Les membres du Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) ont soutenu l’introduction de mesures plus strictes. de s’en tenir aux restrictions actuelles «insuffisantes» serait «bien pire» que de procéder à un deuxième verrouillage. Le directeur du Wellcome Trust a déclaré: «Plus tôt nous agirons, plus vite nous pourrons commencer à nous rétablir. Ce seront des semaines très difficiles maintenant et personne ne peut sous-estimer le bilan qui pèsera sur les gens. « Mais les conséquences de s’en tenir aux restrictions insuffisantes actuelles auraient été bien pires. » Le professeur Calum Semple, membre de Sage, a déclaré à BBC Radio 4 Today programme: « Pour les opposants qui ne croient pas à une deuxième vague, il y a une deuxième vague. » Et, contrairement à la première vague, où nous avons eu un verrouillage national qui protégeait d’énormes pans de la société, cette épidémie fait maintenant des émeutes à travers tous les groupes d’âge. »Le professeur John Edmunds a déclaré que la seule façon de passer un Noël« relativement sûr »est de prendre des mesures« strictes »dès maintenant pour réduire l’incidence du virus. Cela vient après qu’un conseiller scientifique principal du gouvernement l’ait déclaré est «définitivement trop tard pour penser que le disjoncteur de deux semaines réglera tout seul cela». «Cela le ferait baisser un peu mais ce ne serait pas suffisant pour faire baisser (la valeur R). Un disjoncteur de deux semaines aurait un effet, mais maintenant il faudrait presque certainement qu’il dure plus longtemps pour avoir un effet significatif.

