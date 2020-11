Boris Johnson pourrait être contraint de compter sur le soutien du Parti travailliste si les députés conservateurs se rebellaient face aux restrictions de Covid

Boris Johnson fait face à une nouvelle rébellion alors que la frustration et la colère face aux nouvelles mesures de niveau menacent de faire dérailler sa stratégie de verrouillage de Covid-19.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a annoncé jeudi le système à plusieurs niveaux plus strict, révélant que 99% de l’Angleterre entrerait dans un verrouillage plus strict. les mesures. Cette décision a provoqué un retour de bâton de la part des députés d’arrière-ban conservateurs, dont certains ont déjà déclaré qu’ils ne soutiendraient pas les mesures lors d’un vote mardi.Rebellion brassage Cela pourrait obliger le Premier ministre à s’appuyer sur les votes de l’opposition du Parti travailliste pour adopter ses mesures de verrouillage, qui devraient durer dans la nouvelle année et au-delà.Le Premier ministre Boris Johnson assiste à une session sur le point sur la situation de Covid-19 à la Chambre des communes (Photo: Reuters) L’ancien ministre Tobias Ellwood a déclaré qu’il «s’abstiendrait probablement »Lors du vote crucial de la Chambre des communes et a déclaré que son opposition aux mesures était une chance pour une« conversation »avec le gouvernement plutôt qu’une« rébellion ». Le député de Bournemouth-Est, dont la circonscription sera au niveau deux, a déclaré à BBC Breakfast:« Nous aimerions vraiment voir des critères, voir la justification de cela et aussi mieux comprendre ce que nous devons faire pour sortir de ce niveau. Lire la suite Liste complète des niveaux de Covid: Les domaines de chaque niveau de restrictions dans le nouveau système de règles anglais «Je pense que la clarté de la communication est si importante en ce moment.» Un autre ancien ministre, Tory Damian Green, a déclaré qu’il y avait un beaucoup de colère sur les bancs conservateurs à propos des mesures. Difficile de soutenir M. Green est député d’Ashford dans le Kent, qui sera soumis à des restrictions de niveau trois à partir de la semaine prochaine. «Je sais que les collègues du Dorset sont très ennuyés et que nos collègues du Lincolnshire sont très ennuyés, et beaucoup dans d’autres régions où l’incidence est très faible», a-t-il déclaré à Times Radio.Boris Johnson lors d’un point de presse sur le coronavirus (COVID- 19) (Photo: PA) Il a déclaré que ses électeurs ne comprenaient pas pourquoi, après avoir réussi à faire baisser les taux d’infection dans leur région, ils sont désormais confrontés aux contrôles les plus sévères. «Les gens ici ont le sentiment que tout le monde s’est bien comporté et a respecté les directives et tous les ça », dit-il. «La récompense est que nous sommes entrés dans le verrouillage au niveau un, nous sommes sortis au niveau trois, ce qui vient de faire penser aux gens: ‘Eh bien, quel était le but de ce verrouillage?’ ’70 rebelles Sir Graham Brady, président de l’influent comité de 1922 des députés conservateurs, a déclaré que la décision de soumettre une grande partie du pays à des règles strictes rendrait «plus difficile» de faire adopter les mesures par le Parlement. Certains rapports suggèrent que jusqu’à 70 députés d’arrière-ban du gouvernement seraient prêts à se rebeller lors d’un vote sur les règlements. La semaine prochaine, une telle rébellion porterait un coup dur à l’autorité de M. Johnson, même si les mesures étaient adoptées avec l’aide des députés travaillistes. Sir Graham a déclaré à BBC Two’s Newsnight: «En forçant une si grande partie du pays à respecter ces restrictions vraiment dures, en particulier dans les endroits où les taux d’infection sont tombés à des niveaux beaucoup plus bas, je pense que le gouvernement s’est donné un travail beaucoup plus difficile. »Plus de 55 millions de personnes seront placées dans des mesures de niveau un ou deux, interdisant la plupart des gens en t Le pays de se mélanger entre les ménages à l’intérieur.Restrictons répandusSeules l’île de Wight, Cornwall et les îles Scilly – représentant un peu plus d’un pour cent de la population de l’Angleterre – sont confrontées aux restrictions les plus légères des coronavirus de niveau 1. Lire la suite « Comment est-ce juste? »: Les dirigeants locaux expriment leur colère et leur incrédulité face au système de niveau Covid-19 « chaotique » De grandes parties des Midlands, du Nord-Est et du Nord-Ouest sont dans le niveau trois le plus restrictif, qui représente 41,5% La majorité des autorités – y compris Londres – se trouveront au niveau 2, qui couvrira 57,3% du pays, soit 32 millions de personnes.Certains députés sont en colère après avoir vu leurs zones se dégrader de deux Le gouvernement a promis de publier une analyse d’impact des mesures avant que les députés ne les votent le 1er décembre à la suite de plaintes pour préjudice économique et les répercussions sanitaires des restrictions n’ont pas été dûment prises en compte. l’examen des niveaux est prévu pour le 16 décembre.