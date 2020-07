Boris Johnson passe de la diffamation des burqas comme «  sinistres  » à l’obligation de se couvrir le visage

Les personnes en Angleterre sont tenues par la loi de porter des masques dans les magasins pour empêcher la propagation du coronavirus. Cela fait suite à l’introduction des masques faciaux obligatoires dans les transports publics en juin. Il existe des preuves qui confirment les avantages pour la santé publique de porter des masques faciaux en public. Mais le gouvernement et le public britanniques ont tardé à accepter les masques comme pilier de la stratégie du pays contre les coronavirus. Cela ne devrait peut-être pas surprendre après deux décennies de messages négatifs sur les couvertures faciales, visant en grande partie les femmes musulmanes.Nilufar Ahmed, Université de Bristol choix religieux et de style de vie. Cela inclut le port du hijab, de la burqa et du niqab – différents types de couvre-cheveux et de visage.Ces vêtements ont été attaqués par des politiciens, y compris le Premier ministre britannique lui-même, souvent qualifié de gênant la communication, étant non britannique et représentant un anti -Culture patriarcale occidentale Interdire la burqa, rendre obligatoire le masque facial Depuis au moins une décennie, des appels ont été lancés pour interdire les masques musulmans au Royaume-Uni (Photo: Peter Macdiarmid / Getty) Le fait que Boris Johnson réclame désormais des masques faciaux. imposé est particulièrement ironique compte tenu de ses commentaires passés sur le sujet. Lorsqu’il était ministre des Affaires étrangères en 2018, Johnson a écrit dans sa chronique du journal Telegraph que s’il s’opposait à l’interdiction des masques musulmans, il se sentait néanmoins «autorisé» à voir les visages. de ses électeurs, et assimilait les femmes qui portaient le niqab à des boîtes aux lettres et à des braqueurs de banque. «Les êtres humains doivent pouvoir se voir les visages et lire leurs expressions», a-t-il écrit. «C’est ainsi que nous travaillons.» Ces croyances ne se limitent pas au Parti conservateur. En 2006, le ministre travailliste des Affaires étrangères Jack Straw a écrit sur sa rencontre avec un couple musulman, dont une femme qui se couvrait le visage, décrivant «l’incongruité entre … l’accent entièrement anglais, l’éducation du couple (entièrement au Royaume-Uni) – et le fait de le voile ». Ce faisant, il a encore renforcé l’idée que les masques faciaux ne peuvent pas être anglais. Depuis au moins une décennie, des appels ont été lancés pour interdire les masques faciaux musulmans au Royaume-Uni. Au lendemain du référendum sur le Brexit en 2016, plus de la moitié de la population britannique a déclaré soutenir l’interdiction de la burqa. De nombreux pays à travers l’Europe l’ont fait malgré un nombre négligeable de personnes touchées par une telle politique.Dans un acte d’hypocrisie discutable, la France, premier pays à interdire les couvertures faciales en 2011, les a rendues obligatoires ce mois-ci pour empêcher la propagation du coronavirus . Les masques sont désormais obligatoires dans tous les espaces publics intérieurs en France à partir du mois d’août, mais la burqa reste interdite, ce qui signifie que des amendes peuvent être infligées à ceux qui ne se couvrent pas le visage, mais aussi à ceux dont le masque facial est considéré comme religieux par nature. . Au Royaume-Uni, cependant, les vêtements religieux peuvent être utilisés comme couvre-visage obligatoire dans les magasins.Couvre-visage et « liberté » Ces vêtements ont été attaqués par des politiciens, y compris le Premier ministre britannique lui-même (Photo: Christopher Furlong / Getty) porter un masque facial en public pour empêcher la propagation du coronavirus est clair, et des recherches ont montré que la plupart des masques faciaux, y compris le niqab, n’entravent pas la communication.Mais l’association répétée de la robe des femmes musulmanes avec un manque de liberté et un contrôle semble avoir a entraîné une barrière psychologique autour de l’utilisation des masques. Dans une vidéo virale récente, une Américaine crie: «Nous ne nous couvrons pas le visage en Amérique. Ils ne nous contrôlent pas. Nous sommes Américains! »Il y a aussi des échos de l’association entre les masques faciaux et les stéréotypes des femmes musulmanes« soumises ». Une récente étude de prépublication – qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs – montre que les hommes sont moins susceptibles de porter un masque facial, certains croyant que c’est un «signe de faiblesse». Dans un acte étrange de solidarité parallèle, de nombreux anti- les masqueurs protestent avec la phrase «Mon corps, mon choix» – un slogan féministe sur l’autonomie corporelle que les femmes musulmanes ont utilisé pour revendiquer leur droit de se couvrir le visage ou les cheveux. En savoir plus Qui est dispensé de porter un masque facial? Règles d’exemptions britanniques – et comment obtenir une «carte d’exemption» pour les personnes handicapées cachées La vérité est que les femmes musulmanes ont toujours eu le libre arbitre dans leur choix de ce qu’elles portent, et les raisons de leurs choix sont multiples, comme mes recherches l’ont montré. Certaines femmes peuvent bien être poussées par leur mari à porter le hijab, tout comme certaines femmes occidentales sont obligées de s’habiller d’une manière qu’elles ne veulent pas de leurs partenaires. C’est une question de misogynie, pas de religion, et maintenant nous nous trouvons dans une situation où les politiciens, qui ont cherché à utiliser les codes vestimentaires personnels des femmes musulmanes pour les dépeindre comme pitoyables et contrôlées, se battent pour convaincre. la population qui masque ne restreint pas la communication, n’est pas un signe de coercition, et est en fait un marqueur de l’appartenance à une communauté intégrée où les gens se soucient les uns des autres.Alors que nous nous dirigeons vers les masques faciaux de plus en plus acceptés, nous ne pouvons qu’espérer Les messages positifs d’unité associés à la prévention de l’infection à coronavirus peuvent désormais persister à plus long terme et être étendus à tous ceux qui se couvrent le visage, quelle qu’en soit la raison. Conversation sous licence Creative Commons. Lisez l’article original.

