Boris Johnson ne peut plus compter sur ses députés pour soutenir sa stratégie Covid

Il est extraordinaire de penser que cela fait moins d’un an que Boris Johnson a conduit les conservateurs à un triomphe électoral étonnant. En temps normal, cela aurait signifié que la grande majorité des députés – dont beaucoup doivent leur siège à leur chef – suivent docilement le Premier ministre avec des rébellions occasionnelles limitées à une poignée de «suspects habituels». Ce n’est pas le cas à l’ère de Covid, et M. Johnson étudie aujourd’hui un parti fracturé dans plusieurs directions différentes, son autorité sur ses députés d’arrière-ban mécontents plus faible que jamais. Fait inquiétant pour lui, la révolte contre son plan à trois niveaux pour l’Angleterre – avec 55 députés votant contre le whip conservateur et 14 autres abstentions – englobait toutes les sections du parti. Ils comprenaient des critiques de sa gestion globale de la pandémie, des députés qui pensaient que leurs zones à faible infection étaient injustement pénalisées par un système rigide et ceux qui craignaient que l’économie ne se remette jamais correctement des restrictions de M. Johnson. Les rebelles ont tenu bon Les rebelles ont tenu bon malgré la réception de lettres du Premier ministre au cours du week-end, des promesses de changements futurs dans la hiérarchisation, et même M. Johnson debout dans les lobbies de la division suppliant les députés de faire la queue à la dernière minute. Beaucoup de dissidents appartenaient à l’aile la plus ardemment pro-Brexit du parti – un rappel à M. Johnson qu’il pourrait bientôt avoir une autre rébellion entre les mains s’il faisait trop de compromis dans les négociations commerciales avec l’Union européenne. Le soutien à Boris Johnson s’évapore sur ses bancs d’arrière-ban (Photo: AFP via Getty Images) Se joignant à eux dans le lobby No étaient des grands du parti du centre-gauche, des députés de sièges marginaux du nord de l’Angleterre et des députés récemment élus affichant une indépendance d’esprit non partagée par les générations précédentes de nouveaux arrivants. Une telle réaction sur la question qui ne manquera pas de définir le poste de Premier ministre de M. Johnson – la réponse à la pire urgence sanitaire depuis une décennie – est en effet une sombre nouvelle pour Downing Street. Il doit réparer de nombreux ponts incendiés par l’ancien conseiller du Premier ministre, Dominic Cummings. Après la succession de M. Johnson à Downing Street et le double succès de la victoire électorale et de la délivrance du Brexit, il est facile d’oublier une vérité plus profonde sur la relation entre lui et ses forces parlementaires.Peu d’amour pour Johnson Il y a peu d’amour parmi un grand nombre de députés conservateurs pour lui – il a même été dit il y a deux ans à peine qu’il n’avait pas assez de soutien parmi eux pour atteindre la liste des deux noms pour la direction du parti. Mais ils sont tombés derrière lui en 2019 au motif qu’il était un gagnant qui pouvait toucher des parties de l’électorat au-delà des autres conservateurs. Les événements leur ont donné raison en décembre, mais les troubles de la crise des coronavirus ont montré que les réservoirs de loyauté envers M. Johnson sont très peu profonds. Étonnamment pour un Premier ministre avec une majorité de travail de plus de 80 ans, il ne peut plus compter sur ses députés pour le défendre lors des votes aux Communes.