Boris Johnson a monté un exercice de limitation des dégâts après avoir provoqué de nouvelles demandes pour un référendum sur l’indépendance et exaspéré son propre parti en décrivant la dévolution écossaise comme un «désastre» et «la plus grande erreur de Tony Blair». Ces remarques, lors d’une réunion par vidéoconférence avec des députés conservateurs, ont fait dérailler ses tentatives de remettre le gouvernement sur le pied après que des querelles à Downing Street aient conduit à la démission de deux conseillers principaux. Alors que les partisans de l’indépendance se sont emparés de ses propos, M. Johnson s’est entretenu avec le chef conservateur écossais, Douglas Ross, pour souligner qu’il soutenait la création du gouvernement et du parlement d’Édimbourg. Ses commentaires ont coïncidé avec une recrudescence des demandes du SNP pour un nouveau référendum sur l’indépendance avant les élections à Holyrood qui doivent avoir lieu en mai. Accusations de « prise de pouvoir » à Londres Douglas Ross, le chef des conservateurs écossais, est également un arbitre de football de haut niveau (Photo: PA) le SNP forme un autre gouvernement avec les écossais soutenant l’indépendance. La dispute a éclaté un mois seulement après que le gouvernement écossais ait dénoncé le projet de loi britannique sur le marché intérieur, qui rapatrie les pouvoirs de Bruxelles vers la Grande-Bretagne, comme une «prise de pouvoir» par Londres. Ian Blackford, le leader du SNP à Westminster, a déclaré: «Le masque des conservateurs a bel et bien glissé après que Boris Johnson a été pris en flagrant délit en affirmant que la dévolution écossaise est une erreur.» Downing Street a insisté sur le fait qu’il avait toujours «pleinement soutenu» la décentralisation et visait à être la «voix» de la majorité des Écossais qui s’opposaient au départ du Royaume-Uni lors du référendum de 2014. «Ce gouvernement continue de placer l’Union au cœur de tout ce que nous faisons», a déclaré le porte-parole du Premier ministre. «Le Premier ministre a clairement indiqué qu’il pense que les quatre coins du Royaume-Uni sont plus forts ensemble et qu’il sera la voix de la majorité des Écossais qui ont voté de manière décisive pour maintenir l’unité du Royaume-Uni. «Il s’opposera toujours à ceux qui tentent de séparer le Royaume-Uni. Le Premier ministre estime que nous avons eu ce qui n’était qu’un référendum unique et que le résultat de celui-ci devrait être respecté. Il rejette fermement l’appel du SNP à briser le Royaume-Uni. Le Premier ministre «dans l’âme un syndicaliste» Robert Jenrick, le secrétaire aux Communautés, a déclaré: «Le premier ministre a toujours soutenu la décentralisation, mais il est dans l’âme un syndicaliste et il est très troublé par la montée du nationalisme et du séparatisme. Le secrétaire fantôme écossais Ian Murray a défendu la décentralisation comme «l’une des plus fières réalisations du Labour». Il a déclaré: «Cela confirme que Boris Johnson ne croit pas à la décentralisation et mettrait en péril l’avenir du Royaume-Uni.» «Un mépris choquant» pour l’Écosse Les MSP conservateurs écossais ont réagi avec «pure fureur» lorsqu’ils ont entendu que les commentaires de Boris Johnson sur la décentralisation étaient un «désastre» au nord de la frontière, écrit Chris Green. Une source du parti a déclaré que la grande majorité de ses membres à Holyrood étaient unis pour croire que le Premier ministre avait commis une grave erreur de jugement. Le chef Douglas Ross n’a pas tardé à désavouer les commentaires de M. Johnson, qui interviennent moins de six mois avant l’élection cruciale du Parlement écossais de l’année prochaine. Ses propos ont également été condamnés à travers le spectre politique écossais, d’autres partis l’accusant de traiter les électeurs avec un «mépris choquant». Lorsqu’on lui a demandé de décrire l’humeur des MSP conservateurs écossais, une source du parti a déclaré: «La réaction a été pure fureur.» Andy McIvor, qui était le chef des communications du parti pendant cinq ans, s’est dit «assez étonné» quand il a entendu ce que le premier ministre avait dit. «Pour être honnête, c’est le genre de chose que même si vous le pensez, vous ne le dites tout simplement pas. C’est toxique dans la politique écossaise de dire quelque chose comme ça », a-t-il déclaré à la BBC. «Je pense qu’il a donné à Douglas Ross et aux conservateurs écossais un autre énorme mal de tête… le mal est fait. M. Ross a répondu aux remarques de M. Johnson en tweetant: «La décentralisation n’a pas été un désastre. L’obsession continue du SNP pour un autre référendum – au-dessus des emplois, des écoles et de tout le reste – a été un désastre. Nicola Sturgeon a déclaré qu’elle «mettrait en favori» les remarques du Premier ministre «pour la prochaine fois que les conservateurs disent qu’ils ne constituent pas une menace pour les pouvoirs du Parlement écossais». Le dirigeant travailliste écossais Richard Leonard a accusé M. Johnson de montrer «un mépris choquant» pour l’Écosse, tandis que son homologue libéral démocrate Willie Rennie a déclaré que ses commentaires seraient «des gens modérés et raisonnables».

