Boris Johnson insiste sur le fait qu’il est «  en forme comme un chien de boucher  » avant les décisions de verrouillage des clés

Boris Johnson a déclaré qu’il était «aussi apte qu’un chien de boucher» et «débordant d’anticorps» en insistant sur le fait que son sort d’auto-isolement ne l’empêcherait pas de diriger du front pendant une période d’activité intensive pour son gouvernement. Ses projets de relance de son administration après une période de combats acharnés à Downing Street ont été plongés dans le désarroi par l’instruction de mettre en quarantaine pendant 14 jours parce qu’il avait passé du temps avec un député atteint de coronavirus. Le premier ministre avait prévu de déployer une série de plans politiques pour démontrer que la pandémie et les affrontements au sein de son équipe dirigeante ne l’avaient pas dérangé, et de monter une «offensive de charme» pour rétablir les relations avec ses députés mutins. Au lieu de cela, il devra recourir à la vidéoconférence pour superviser le lancement de ses plans pour des «emplois verts» et travailler avec le chancelier Rishi Sunak sur les plans de dépenses du gouvernement pour 2021-2022. Semaines charnièresBoris Johnson est apparu sur Twitter après qu’on lui ait dit de s’auto-isoler (Photo: @ BorisJohnson / PA Wire) Il devra également décider quelles restrictions remplaceront le verrouillage anglais à partir du 2 décembre et s’il faut s’inscrire à un échange post-Brexit traiter avec l’Union européenne. M. Johnson sera obligé de tenir des réunions par Zoom avec des députés conservateurs, y compris des députés d’arrière-ban des «sièges du mur rouge» récemment capturés pour les rassurer qu’il n’a pas abandonné sa promesse de «niveler» les régions les moins prospères du pays. Lire la suite Brexit dernier: les négociations commerciales UE-Royaume-Uni dans la balance dans une impasse sur les droits de pêche Confirmant qu’il entre en quarantaine, il a tweeté: «Peu importe que nous fassions tous de la distanciation sociale, peu importe que je ‘ Je suis un chien de boucher, je me sens bien – tant de gens le font dans ma situation. «Et en fait, peu importe que j’ai eu la maladie et que je déborde d’anticorps. Nous devons interrompre la propagation de la maladie et l’une des façons dont nous pouvons le faire maintenant est de nous auto-isoler pendant 14 jours lorsque nous sommes contactés par Test and Trace. » M. Johnson devrait définir un plan en 10 points pour atteindre l’objectif juridiquement contraignant du Royaume-Uni de construire une économie neutre en carbone d’ici 2050, y compris des mesures visant à interdire la vente de nouvelles voitures diesel et essence de 2035 à 2030. Il s’engagera à construire une nouvelle centrale nucléaire à Sizewell, Suffolk, dans le cadre de l’engagement du gouvernement envers le nouveau nucléaire comme moyen de réduire les émissions de carbone. Lire la suite Boris Johnson s’apprête à révéler son plan pour atteindre les émissions nettes de carbone nulles d’ici 2050 Un groupe de travail devrait également être créé pour aider les entreprises et le gouvernement à atteindre l’objectif, ainsi que des propositions annoncées pour investir dans la technologie de l’hydrogène et des engagements plus importants en faveur de l’énergie éolienne et la recherche sur le captage et le stockage du carbone. Le Premier ministre et M. Sunak travaillent également sur un examen des dépenses pour 2021-2022 qui sera détaillé la semaine prochaine. «Reconstruire mieux» M. Johnson a déclaré que les plans sont conçus pour «garantir que nous pouvons mieux reconstruire après la pandémie». Ils devraient inclure des mesures pour créer des emplois, stimuler l’apprentissage et investir dans des projets d’infrastructure. Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que M. Johnson avait raison de s’auto-isoler. «C’est frustrant pour le premier ministre, je comprends cela», a-t-il déclaré. «Il est important pour nous tous de dire que nous devons nous conformer aux conseils et directives.» Pourquoi le Premier ministre s’auto-isole Le Premier ministre doit rester isolé jusqu’au 26 novembre après être entré en contact étroit avec un député conservateur qui a été testé positif, écrit Jane Merrick. Boris Johnson a déjà souffert d’un coronavirus plus tôt cette année, ce qui signifie qu’il est peu probable – mais pas impossible – qu’il l’attrape à nouveau. Pourtant, il a été informé par un e-mail de NHS Test and Trace que parce qu’il était un contact de Lee Anderson, député conservateur d’Ashfield, il devait s’isoler pendant 14 jours à compter de l’événement. M. Johnson a déclaré que « peu importe que je sois en forme comme chien de boucher et que je me sente bien », car il voulait suivre les règles pour minimiser la transmission. Les scientifiques ne savent pas si les personnes qui ont eu Covid-19 peuvent toujours transmettre le virus à d’autres personnes si elles entrent plus tard en contact avec une personne infectée. Il est également essentiel que le premier ministre montre qu’il suit les règles pour s’assurer que d’autres le font.

