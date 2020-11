Boris Johnson fait face à sa plus grande rébellion conservatrice depuis l’élection sur le nouveau système de paliers

Vous ne pouviez pas trouver un conservateur plus fidèle que le ministre des Affaires Nadhim Zahawi – mais même lui est dans les bras du système strict de Boris Johnson pour l’Angleterre à partir du 2 décembre. Il a dit qu’il était «extrêmement déçu» d’apprendre que son Warwickshire en grande partie rural circonscription a été placée au plus haut niveau des restrictions relatives aux coronavirus – même si certaines parties se trouvent à une heure de route du point chaud d’infection du comté. L’ancien ministre du Cabinet, Liam Fox, a protesté contre le déplacement de sa circonscription de Somerset parce qu’elle est considérée comme faisant partie de la même zone économique que Bristol. Les sept députés conservateurs du Kent sont furieux que leur comté tout entier, qui présente certains des taux de virus les plus bas d’Angleterre, ait été placé au niveau trois en raison d’une épidémie dans un arrondissement. L’un d’entre eux, l’ancien premier secrétaire d’État, Damian Green, a averti que M. Johnson pourrait être confronté à «la plus grande rébellion de ce parlement» lorsque les députés voteront mardi sur les nouvelles règles post-lock-out.Backbenchers unitedEven Conor Burns, parmi les Les adeptes dévoués du premier ministre ont critiqué la catégorisation de sa circonscription de Bournemouth en tant que zone de niveau deux. Il a pris d’assaut: [I] je ne vois pas comment cela se justifie par des preuves solides ou une modélisation. » M. Johnson a réussi à unir les députés d’arrière-ban représentant les comtés et les banlieues – le cœur traditionnel du soutien des conservateurs – dans la colère contre le nouveau système qui les a confrontés à des difficultés difficiles en raison des taux d’infection dans les centres-villes. Sir Graham Brady a déclaré qu’il avait l’intention de voter contre les nouvelles règles (Photo: PA) Cela l’a laissé face à la menace d’une révolte de pas moins de 70 de ses députés la semaine prochaine, dont Sir Graham Brady, le président de l’arrière-ban de 1922. Les députés. Le 4 novembre, 33 députés conservateurs ont voté contre le verrouillage en Angleterre, en théorie sept de moins que le nombre nécessaire pour anéantir sa majorité. Embarras politique Si la nouvelle insurrection se rassemble – et que certains députés peuvent se défouler publiquement avant de s’aligner – alors M. Johnson pourrait faire face à l’embarras politique de s’appuyer sur les votes travaillistes pour obtenir l’approbation de son régime de tiers. Le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, a été envoyé vendredi pour tenter de dissiper le contrecoup des conservateurs, insistant sur le fait qu’il y avait «toutes les raisons» de croire que certains endroits pourraient voir un changement lorsque les niveaux actuels seront revus le 16 décembre. «À ce stade, nous – conseillés par les experts – examinerons chaque zone d’autorité locale et verrons s’il est possible de descendre dans les niveaux», a-t-il déclaré. Cependant, les sentiments sont élevés sur les bancs des conservateurs et il est difficile de voir comment un autre appel à la patience amènera de nombreux députés récalcitrants à la règle.