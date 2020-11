Boris Johnson et Ursula von der Leyen conviennent de «  redoubler d’efforts  » pour parvenir à un accord sur le Brexit

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu de «redoubler d’efforts» pour conclure et signer un accord commercial lorsque les pourparlers se poursuivront la semaine prochaine. samedi qu’il y avait encore des «différences significatives» entre le Royaume-Uni et l’UE qu’il fallait aplanir, en particulier en ce qui concerne les droits de pêche et l’accord sur l’égalité des chances. La communication fait suite à deux semaines de pourparlers intensifiés entre le négociateur en chef du Royaume-Uni, Lord Frost et son équivalent de l’Union européenne Michel Barnier, avec M. Johnson et Mme von der Leyen ouvrant la voie à de nouvelles discussions entre les deux à Londres la semaine prochaine. avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour un bilan des progrès des négociations entre le Royaume-Uni et l’UE », a Nu «Le Premier ministre a déclaré que, si certains progrès avaient été accomplis au cours des discussions récentes, des différences significatives subsistaient dans un certain nombre de domaines, y compris les règles du jeu équitables et le poisson. que leurs équipes de négociation continueraient les pourparlers à Londres la semaine prochaine, à partir de lundi, afin de redoubler d’efforts pour parvenir à un accord. En savoir plus Extension de Furlough: le programme de Rishi Sunak amortira le Brexit sans accord pour les entreprises – mais pas pour le Trésor « Ils ont convenu de rester en contact personnel sur les négociations. » Les briefings entre les deux dirigeants sont généralement considérés comme des moments clés des négociations. Leur conversation téléphonique du mois dernier a conduit à un retrait significatif des discussions. Cependant, les retombées qui ont suivi la réunion du Conseil européen du 15 octobre ont brièvement fait dérailler les négociations. Boris Johnson (à droite), avec Ian Ritchie de Hillingdon et de la Légion royale britannique du district, déposent une gerbe du souvenir au Mémorial de la guerre d’Uxbridge, dans l’ouest de Londres, avant le dimanche du Souvenir (Photo: PA) Les pourparlers se poursuivent lundi. Le ministre de l’Europe, Thomas Byrne, a mis en doute que la conversation conduirait à un accord, affirmant que les discussions sont toujours à un «niveau technique». bien que les deux premiers parlent – je pense que c’est vraiment positif, mais je ne pense pas que nous nous attendrions à «un moment» à ce stade particulier », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4. Lire la suite Comment Boris Johnson devrait se préparer à la présidence de Joe Biden Lord Frost était dans la capitale belge pour s’entretenir en face à face avec son homologue de l’Union européenne Michel Barnier plus tôt cette semaine. Après la fin des discussions mercredi, M. Barnier a informé les députés européens et les diplomates européens que de «très graves divergences» subsistaient, à seulement 54 jours de la fin de la période de transition. Après l’appel téléphonique de samedi, Lord Frost a tweeté: «Le Premier ministre Boris Johnson et La présidente de la commission, Ursula von der Leyen, a parlé aujourd’hui de nos négociations avec l’UE. «Mes pourparlers avec Michel Barnier se poursuivront à Londres lundi.» Rapports supplémentaires des agences

