Boris Johnson et Keir Starmer appellent à la reconnaissance des soldats noirs et asiatiques dans les deux guerres mondiales

Boris Johnson et Sir Keir Starmer ont soutenu les appels à une plus grande reconnaissance du service des militaires noirs et asiatiques dans les deux guerres mondiales.Les deux dirigeants politiques font partie d’une foule de célébrités, de politiciens et de dirigeants civiques à soutenir la campagne Remember Together avant le Dimanche du Souvenir pour commémorer le sacrifice des soldats noirs et asiatiques pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. L’initiative a été menée par le groupe de réflexion British Future et la Royal British Legion, et cherche à utiliser l’histoire pour unir la société et contrer la «colère» débats sur la guerre culturelle. Dans un message avant le dimanche du Souvenir, le Premier ministre a salué «l’immense contribution» des bénévoles d’Inde, d’Afrique et des Caraïbes dans «tous les théâtres de la Seconde Guerre mondiale» .M. Johnson a souligné le rôle joué par l’armée indienne britannique, qui a mobilisé 2,5 millions de personnes, ce qui en fait la plus grande force de volontaires de l’histoire, ainsi que les près d’un million de soldats de l’Inde et de l’Afrique de la 14e armée qui ont aidé à libérer l’Asie du Sud-Est. «Toutes ces personnes courageuses ont choisi de se battre pour la liberté sous le drapeau britannique. Leur service a contribué à vaincre un mal terrible et à permettre à des millions de personnes de vivre dans la paix et la prospérité », a-t-il dit. Ses commentaires ont été repris par le dirigeant travailliste qui a déclaré:« Nous n’oublierons jamais la bravoure des 1,5 million de soldats indiens qui ont combattu en l’armée britannique dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, ou les alliés avec lesquels nous nous sommes tenus côte à côte face au fascisme de la Seconde Guerre mondiale. Le Premier ministre Boris Johnson s’exprimant sous le regard du principal chef de l’opposition britannique du Parti travailliste, Keir Starmer, pendant l’heure des questions du Premier ministre (Photo: AFP): «Quand nous nous souvenons, nous nous souvenons de ceux de tous les croyances et de toutes les couleurs qui ont donné leur aujourd’hui afin que nous puissions tous avoir demain. »L’initiative Remember Together a lancé une lettre ouverte, qui appelait à faire plus pour« mettre en évidence le rôle des soldats de partout dans le Commonwealth, en veillant à ce que leurs contributions soient reflétées et reconnues, et que l’activité du Souvenir soit vraiment inclusive ». La lettre a été signée par des voix éminentes de la culture, de la politique, de la foi, de la société civile et de l’armée, parmi lesquels les acteurs Adrian Lester et Meera Syal, le maire de Londres Sadiq Khan et l’ancien ministre de l’Intérieur Sajid Javid, et d’anciens chefs de les forces armées Lord Dannatt et Lord Richard. « Personne ne m’a dit » M. Javid a dit qu’il soutenait la campagne parce que « personne ne m’a parlé, en grandissant en tant qu’enfant d’origine pakistanaise, du million de soldats qui se sont battus pour la Grande-Bretagne en La Seconde Guerre mondiale et ça me ressemblait ». Le directeur britannique du futur, Sunder Katwala, a déclaré:« Les débats en colère sur la «guerre culturelle» sur l’histoire de la Grande-Bretagne négligent sa capacité à nous unir et à nous diviser. «Des hommes et des femmes de partout dans le Commonwealth ont servi ensemble il y a 75 ans et nous pouvons nous réunir aujourd’hui pour nous souvenir de tous, indépendamment de leur croyance ou de leur couleur. C’est une histoire que nous partageons et dont nous pouvons tous être fiers.

