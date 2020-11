Boris Johnson envisage un deuxième verrouillage pour l’Angleterre à partir de la semaine prochaine

Le Premier ministre envisagerait de placer l’Angleterre sous un deuxième verrouillage national encore plus strict dans les prochains jours.Après que les scientifiques aient averti qu’un demi-million de personnes étaient infectées par un coronavirus chaque semaine, Boris Johnson devrait annoncer les mesures – qui pourrait être présenté mercredi et durer jusqu’au 1er décembre – lors d’une conférence de presse le lundi.Selon un rapport du Times, tout, sauf les magasins essentiels et les établissements d’enseignement, pourrait être fermé en vertu des nouvelles mesures, mais aucune décision finale ne semble avoir a été fait. Des mesures régionales plus sévères sont également envisagées.Mr Johnson a jusqu’à présent résisté à la pression des scientifiques et du parti travailliste pour introduire un «disjoncteur» pour freiner les cas de Covid-19, mais il fait face à de nouveaux appels après que de nouvelles données ont montré L’enquête sur l’infection de l’Office for National Statistics (ONS) a révélé que les cas «ont continué à augmenter fortement» au cours de la semaine se terminant le 23 octobre, avec environ 568 100 personnes infectées dans les ménages. Le gouvernement pense qu’il est maintenant trop tard pour qu’un disjoncteur national de deux semaines ait suffisamment d’effet et qu’un verrouillage national plus long est nécessaire pour réduire le nombre de reproduction, ou valeur R, du virus en dessous de un. sur la bonne voie pour finir par se retrouver dans des restrictions de niveau 3, pensent-ils, alors que les décès pourraient potentiellement atteindre 500 par jour en quelques semaines.Les scientifiques du gouvernement sont également convaincus que plus de 50000 nouveaux cas de coronaviru Cela se produit maintenant tous les jours en Angleterre. Un conseiller scientifique principal du gouvernement a déclaré: «Il est certainement trop tard pour penser que le disjoncteur de deux semaines réglera à lui seul ce problème. Cela le réduirait un peu, mais ce ne serait pas suffisant pour abaisser (la valeur R). Un disjoncteur de deux semaines aurait un effet, mais maintenant il faudrait presque certainement qu’il dure plus longtemps pour avoir un effet significatif. Le deuxième verrouillage pourrait durer un mois (JUSTIN TALLIS / AFP via Getty Images) Ils ont déclaré que le R devait être ramené en dessous de un dans de nombreux endroits pour «le ramener à des niveaux qui ne courent pas le risque de violer la capacité des services de santé» tandis que dans d’autres régions, la croissance doit aplatir pour que cela se produise. Ils ont dit que plus vous la laissez, plus il est difficile de renverser la vapeur. « Nous devons agir maintenant » Comme l’ont montré les documents officiels publiés par le gouvernement. qu’une réunion du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage) le 8 octobre montre des avertissements selon lesquels le nombre d’infections et d’admissions à l’hôpital «dépasse actuellement les niveaux raisonnables de planification des pires scénarios». Le document, qui est arrivé quelques jours à peine avant les restrictions à trois niveaux ont été annoncés, a déclaré que le nombre de décès était également « très susceptible de dépasser les niveaux raisonnables de planification des pires cas » dans les deux prochaines semaines. Le professeur Jeremy Farrar, expert en maladies infectieuses et membre de Sage, a déclaré vendredi soir que br «Nous devons agir maintenant», a-t-il tweeté: «Le meilleur moment pour agir était il y a un mois, mais ce sont des décisions très difficiles que nous aimerions tous éviter. Le deuxième meilleur moment est maintenant. «Plus tôt nous maîtrisons la maladie, réduisons la transmission, R1, plus vite nous pourrons remettre notre société à la normale et remettre l’économie sur les rails.» La France, l’Allemagne et la Belgique ont annoncé un verrouillage national restrictions plus tôt cette semaine, tandis qu’en Irlande du Nord, les pubs et les restaurants ont été fermés pendant quatre semaines à compter du 16 octobre, à l’exception des plats à emporter et des livraisons. Les écoles ont été fermées pendant deux semaines. Le Pays de Galles est actuellement sous un verrouillage «coupe-feu» avec des entreprises de loisirs, d’hôtellerie et de tourisme fermées, et en Écosse, la majorité des gens seront sous le niveau 3 d’un nouveau système à cinq niveaux à partir de lundi. Association de presse

Blancheporte Linge de lit Asia - coton, la taie d'oreiller à partir de 9.99 COMPOSITION • 100% coton (52 fils/cm²) DÉTAILS • Matière naturellement douce et résistante • Gamme imprimée effet placé • Taie d’oreiller volant plat 2 faces différentes • Taie de traversin imprimé vertical • Housse de couette forme bouteille pour bien border 2 faces identiques. Existe en grande taille

Blancheporte Linge de lit Adeline coton, la taie d'oreiller à partir de 12.99 COMPOSITION ∙ 100% coton (57 fils/cm²) naturellement doux et résistant DÉTAILS ∙ Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans ∙ Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance ∙ Tissage serré et régulier de haute qualité ∙ Taie d'oreiller volant plat motif placé 2 faces différentes ∙ Imprimé effet

Blancheporte Linge de lit Minca - coton, la taie d'oreiller à partir de 9.99 COMPOSITION • 100% coton (52 fils/cm²) DÉTAILS • Matière naturellement douce et résistante • Taie d’oreiller sac 2 faces différentes • Taie de traversin imprimé vertical • Housse de couette forme bouteille pour bien border 2 faces identiques. Existe en grande taille (260x240 cm) • Drap plat imprimé vertical

Colombine Linge de lit Gabrielle coton, la taie d'oreiller à partir de 9.99 COMPOSITION ∙ 100% coton (57 fils/cm²) naturellement doux et résistant DÉTAILS ∙ Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans ∙ Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance ∙ Tissage serré et régulier de haute qualité ∙ Taie d'oreiller volant plat carrée ou rectangulaire motif placé 2 faces

Colombine Linge de lit Laureline coton, la taie d'oreiller à partir de 12.99 COMPOSITION ∙ 100% coton (57 fils/cm²) naturellement doux et résistant DÉTAILS ∙ Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans ∙ Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance ∙ Tissage serré et régulier de haute qualité ∙ Gamme imprimée en continu ∙ Taie d'oreiller volant plat (3 cm) ∙ Taie de

Colombine Linge de lit Angèle - coton, la taie d'oreiller à partir de 9.99 COMPOSITION • 100% coton (57 fils/cm²) naturellement doux et résistant DÉTAILS • Qualité supérieure Colombine® garantie 4 ans • Matière sélectionnée pour sa douceur et sa résistance • Tissage serré et régulier de haute qualité • Taie d’oreiller volant plat 2 faces différentes : 1 face motif placé 1 face