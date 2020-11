Boris Johnson doit construire des ponts après la sortie de Dominic Cummings, déclare l’ex-dirigeant conservateur Michael Howard

L’ancien chef conservateur Michael Howard a déclaré qu’il était « essentiel » que Boris Johnson améliore les relations entre Downing Street et les députés conservateurs.Dans un article du Mail de dimanche, Lord Howard a écrit qu’il était « extraordinaire que moins d’un an après avoir remporté un succès retentissant majorité aux élections de décembre, il y a eu tellement de rébellions sur les bancs conservateurs. Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit « Cela n’a pas pu aider que les plus proches du Premier ministre aient eu si peu de considération pour les députés dont il dépendait en fin de compte », a-t-il ajouté en référence à l’ancien conseiller en chef de Boris Johnson, Dominic Cummings et directeur. des communications Lee Cain qui ont tous deux quitté Downing Street la semaine dernière à la suite de tensions au sein du n ° 10, les appels au « cabinet traditionnel » Dominic Cummings a suivi le directeur des communications Lee Cain en quittant Downing Street (Photo par Adrian Dennis / PA Wire) Lord Howard, ministre de l’Intérieur de 1997 dans le gouvernement de John Major, a également appelé à la relance du «rôle traditionnel du cabinet» et a déclaré qu’il avait «été perceptible par son absence sous l’actuel Premier ministre». Il a écrit que le comportement de certains des plus proches conseillers de Boris Johnson signifiait que «les ministres du cabinet ont parfois ressemblé à un peu plus que des porte-parole communiquant les messages élaborés et rédigés par ces mêmes conseillers». une prise de décision bien meilleure si, malgré sa longue absence, nous pouvons revenir à un système dans lequel les ministres du Cabinet dirigent leurs ministères conformément aux politiques approuvées par le Cabinet. Parfois, les anciennes méthodes sont vraiment les meilleures », a-t-il ajouté.« La migration de la fonction publique n’est pas la réponse »Lord Howard a également remis en question« l’attitude conflictuelle »affichée par M. Cummings envers la fonction publique, en écrivant:« Il était toujours logique d’écouter aux objections des fonctionnaires. Parfois, ils avaient raison! « Mais si un ministre, après avoir écouté ces objections, indiquait clairement qu’il ou elle n’était pas convaincu, ils finiraient par réussir. » Comme le dit le vieil adage: «Les conseillers conseillent. Les ministres décident. Le dénigrement de la fonction publique n’est pas la réponse. Cela n’aide certainement pas.

