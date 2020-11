Boris Johnson doit commencer à construire des ponts avec Joe Biden – et rapidement alors qu’il se prépare à la vie après le Brexit

Boris Johnson devra commencer à construire des ponts – et rapidement – avec une Maison Blanche dirigée par Joe Biden alors que la Grande-Bretagne se prépare à la vie après le Brexit. Le Premier ministre n’a jamais rencontré le président démocrate en attente, bien que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, ait déclaré avoir une fois serré la main de M. Biden. Les intérêts de bonnes relations n’auront pas été aidés par M. Johnson décrivant le président Barack Obama comme «à moitié kenyan» avec une «aversion ancestrale» de l’empire britannique, ou en comparant Hillary Clinton à une «infirmière sadique en santé mentale». M. Biden a également suggéré qu’il n’était pas un membre pleinement inscrit du fan club Johnson, remarquant après les élections générales: «Vous allez voir des gens dire: ‘Mon Dieu, Boris Johnson, qui est une sorte de clone physique et émotionnel du président, est capable de gagner. Il a interrompu sa campagne en septembre pour suggérer que les projets du Premier ministre de réécrire l’accord de retrait du Brexit pourraient compromettre la paix en Irlande du Nord – et condamner les perspectives d’un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni sous sa présidence. L’intervention de M. Biden visait les électeurs irlandais-américains, mais ses commentaires rendront plus difficile pour les hommes de briser la glace lors de leur première rencontre et réduiront les chances d’un accord commercial rapide recherché par le gouvernement. Boris Johnson assiste à une conférence de presse sur le coronavirus (Photo: AP) L’arrivée démocrate devrait donner la priorité aux relations avec Berlin et Paris par rapport à Londres, convaincue que le Brexit a déplacé les centres d’influence de l’Europe et toute référence qu’il fait à la légendaire « relation spéciale » équivaudra à de simples paroles plutôt qu’à un attachement sentimental au Royaume-Uni. Néanmoins, les hommes ont un terrain d’entente substantiel sur une foule de questions de politique étrangère, car M. Biden partage le soutien sans équivoque du Premier ministre à l’OTAN, la nécessité de prendre une position plus ferme contre l’ingérence russe à l’étranger et l’importance de réaffirmer l’accord nucléaire iranien. Sur le changement climatique, ils sont sur la même longueur d’onde sur les dangers du réchauffement climatique, avec M. Biden tweetant: «Aujourd’hui, l’administration Trump a officiellement quitté l’Accord de Paris sur le climat. Et dans exactement 77 jours, une administration Biden la rejoindra. » Les deux dirigeants auront l’occasion de démontrer leur programme commun à la COP26, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique organisée par la Grande-Bretagne en novembre. Avant cela, M. Johnson accueillera également un sommet du G7 des dirigeants mondiaux, une autre occasion d’établir un rapport avec l’homme le plus puissant du monde.Il serait bien avisé de s’étendre sur beaucoup de tapis rouge pour rattraper le temps perdu.

