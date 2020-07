Le Premier ministre Boris Johnson a accusé le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer de contester le gouvernement pour un rapport sur l’ingérence de la Russie dans la politique britannique parce qu’il est l’un des nombreux «restes islingtoniens» qui veulent blâmer le pays pour le Brexit. Questions du Premier ministre mercredi sur le rapport qui détaillait le gouvernement britannique avait «sous-estimé» la menace pesant sur le système démocratique britannique. M. Johnson est passé à l’offensive, frappant Sir Keir et affirmant qu’il s’était «assis sur ses mains» après le Sailsbury empoisonnements de l’ancien espion russe Sergueï Skripal et de sa fille.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit « Les gens n’ont pas voté pour quitter l’UE à cause de la pression exercée par le Premier ministre russe Boris Johnson (à droite) s’exprimant en tant que principal dirigeant du parti travailliste de l’opposition britannique Keir Starmer (à gauche) regarde pendant l’heure des questions du Premier ministre (Photo: JESSICA TAYLOR / PRU / AFP via Getty Images) Sir Keir a répondu qu’il était «absolument clair» en condamnant le russe Agression à Salisbury, ajoutant qu’il était auparavant impliqué dans des poursuites contre la Russie au nom de la famille de la victime d’empoisonnement Alexander Litvinenko.De nombreuses personnalités travaillistes ont par la suite tweeté une vidéo montrant que le dirigeant travailliste avait condamné les attaques à l’époque. les retards dans la mise en place d’une nouvelle législation sur la sécurité, à laquelle M. Johnson a insisté sur le fait que de nouvelles lois sont en train d’arriver en relation avec l’espionnage, le vol de propriété intellectuelle et les sanctions. Le Premier ministre a poursuivi: sur la pression des restes islingtoniens qui se sont emparés de ce rapport pour essayer de donner l’impression que l’ingérence russe était en quelque sorte responsable du Brexit. «C’est de cela qu’il s’agit. Les habitants de ce pays n’ont pas voté pour quitter l’UE à cause de la pression de la Russie ou de l’ingérence russe, ils ont voté parce qu’ils voulaient reprendre le contrôle de notre argent, de notre politique commerciale et de nos lois. »Il a accusé Sir Keir d’en être incapable. «Se résoudre à accepter cela». «Réponses pré-préparées» Le chef du travail Keir Starmer prend la parole pendant les questions du Premier ministre (Photo: Chambre des communes / PA Wire) Sir Keir Starmer a accusé le Premier ministre de lire plutôt des «réponses pré-préparées» que de s’attaquer aux problèmes de sécurité nationale et a insisté pour que des mesures soient prises contre la «désinformation soutenue par le Kremlin» et a suggéré au Premier ministre de «réexaminer» l’octroi de licence au radiodiffuseur RT, anciennement Russia Today, pour opérer au Royaume-Uni. a appelé l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn « quand il a pris de l’argent pour apparaître sur Russia Today », ajoutant: « Le chef de l’opposition a plus de tongs que la plage de Bournemouth. » Le député conservateur Alexander Stafford (Vallée de Rother) était alors acci dentellement appelé tôt par le Président avant que Sir Keir puisse poser sa sixième question.Sir Keir a été appelé pour sa dernière question, disant à M. Johnson: «Des gags pré-préparés sur des tongs, c’est l’ancien chroniqueur qui a écrit deux versions de chaque article « Au cas où le Premier ministre ne l’aurait pas remarqué, le Parti travailliste est sous une nouvelle direction et aucun membre de la direction de ce parti n’est apparu sur Russia Today depuis que je dirige ce parti. »

Nain Trading Tapis D'orient Kilim Soumak 246x163 Gris Foncé/Marron Foncé (Laine, Russie, Noué à la main) Ce Soumak tapis oriental a été noué à la main en Russie dans un artisanat traditionnel. Il se compose de Laine de haute qualité et est en état parfait. Grâce à l'excellente finition du noueur, ce tapis est une œuvre d'art unique. Avec une densité de 0 / m², le tapis est non seulement fin mais aussi

Nain Trading Tapis D'orient Azerbaidjan Ancien 237x127 Marron/Orange (Russie, Laine, Noué à la main) Ce Azerbaijan tapis oriental a été noué à la main en Russie dans un artisanat traditionnel. Il se compose de Laine de haute qualité et est en état parfait. Grâce à l'excellente finition du noueur, ce tapis est une œuvre d'art unique. Avec une densité de 450000 / m², le tapis est non seulement fin mais aussi

Nain Trading Tapis D'orient Russia Antique 183x114 Marron (Laine, Russie, Noué à la main) Ce Russia tapis oriental a été noué à la main en Russie dans un artisanat traditionnel. Il se compose de Laine de haute qualité et est en état parfait. Grâce à l'excellente finition du noueur, ce tapis est une œuvre d'art unique. Avec une densité de 450000 / m², le tapis est non seulement fin mais aussi