Boris Johnson devrait appeler d’urgence une enquête sur la manière dont le Royaume-Uni a géré Covid-19, selon 22 organisations caritatives et syndicats

Boris Johnson devrait déclencher une enquête publique immédiate sur la manière dont son gouvernement a géré la pandémie de Covid-19, a déclaré un groupe de 22 organisations caritatives et syndicats.Dans une lettre ouverte organisée par les familles des victimes britanniques du coronavirus, la coalition comprend des organisations telles que Amnesty. International, le Congrès des syndicats et la British Medical Association ont exigé que l’enquête commence maintenant dans le but de rendre compte des résultats initiaux dans les semaines. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Le Premier ministre s’est précédemment engagé à mener une enquête publique, mais a affirmé qu’il devrait attendre la fin de la pandémie plutôt que de risquer de perturber la réponse du gouvernement en prenant le temps des fonctionnaires et des ministres.Cependant, Covid-19 Bereaved Families for Justice et les 22 autres signataires de la lettre affirment qu’il existe un précédent pour une enquête immédiate à action rapide, similaire à l’enquête Taylor mise en place à la suite de la catastrophe de Hillsborough . Ils estiment que la production de conclusions préliminaires au cours de l’hiver aiderait à éclairer la réponse du gouvernement aux derniers mois de la pandémie et à «minimiser les pertes en vies humaines». «Sans délai» Les quatre domaines sur lesquels ils souhaitent que l’enquête traite sont l’efficacité du NHS Test and Trace, la prise de décision et la communication du gouvernement, l’impact de Covid-19 sur les communautés ethniques minoritaires et la capacité du NHS à traiter les patients infectés par le virus. Le président de la BMA, Chaand Nagpaul, a déclaré: étant hospitalisé et mourant chaque semaine, il est essentiel qu’il y ait un examen rapide des leçons déjà apprises – et des mesures prises pour gérer la pandémie et la pression sur le NHS, ainsi que pour réduire les pertes de vies évitables. »Jo Goodman, photographié avec son défunt père Stuart, cofondateur de Covid-19 Bereaved Families for JusticeKate Allen d’Amnesty a ajouté: «La gestion par le gouvernement des maisons de retraite lors de la première vague de la pandémie a été une catastrophe. et il est essentiel de ne pas aggraver cette tragédie en permettant que ces mêmes erreurs se répètent. Une première étape immédiate de l’enquête doit être lancée sans délai. »Une enquête rapide« pourrait améliorer [workers’] la sécurité pendant l’hiver à venir », selon Frances O’Grady, directrice du TUC. Les groupes soutiennent que l’enquête devrait comporter deux phases, un «examen rapide» avec des conclusions préliminaires au cours de l’hiver et une enquête complète qui publierait un rapport plus complet en temps voulu. L’enquête sur la tour Grenfell a suivi un cours globalement similaire, mais avec un calendrier plus long. La demande d’une enquête immédiate sur Covid-19 est soutenue par les libéraux démocrates, dont le chef Sir Ed Davey a déclaré: «L’échec du Premier ministre à ouvrir une enquête sur son La gestion de la pandémie par le gouvernement était une erreur cet été et ressemble maintenant à une grave erreur de jugement alors que les gens souffrent pendant la deuxième vague de Covid. à l’âge de 72 ans dans la première vague de Covid-19, le 2 avril. L’ancien photographe aurait contracté un coronavirus après avoir assisté à l’hôpital universitaire de Norfolk et de Norwich à la mi-mars – quelques jours avant le premier verrouillage national – pour entendre les résultats d’une biopsie. On lui avait diagnostiqué un cancer, mais sa mort était le résultat de Covid-19.Mme Goodman a blâmé le gouvernement pour sa mort, affirmant que les ministres auraient dû être plus rapides pour introduire de nouvelles règles pour assurer la sécurité des personnes vulnérables. Elle déclare: «Nous plaidons pour une enquête urgente et un examen rapide depuis juin. Si le Premier ministre nous a rencontrés pendant que nous demandions et écoutions ce que nous avions à dire à l’époque, nous ne serions peut-être pas dans la situation actuelle. «Il est clair qu’une enquête Covid-19 ne peut plus être retardée. Il doit s’agir d’une enquête publique statutaire et d’une première étape d’examen rapide comme la revue Taylor après la catastrophe de Hillsborough. Plus personne ne doit mourir. Il est temps de tirer des leçons et de sauver des vies. »Covid-19 Bereaved Families for Justice représente plus de 2 000 familles britanniques dont un membre est mort du virus. Outre l’appel à une enquête, le groupe souhaite voir plus de services de soutien au deuil pour les subventions disponibles et financières aux familles des travailleurs clés décédés. Texte intégral de la lettre ouverte Cher Premier Ministre, Le 15 juillet, vous avez engagé le Gouvernement à mener une enquête sur la gestion de la pandémie de Covid-19. Alors que nous sortons du deuxième verrouillage national en moins d’un an, nous, soussignés, vous demandons maintenant de déclencher une enquête publique statutaire immédiate avec une première phase d’examen rapide qui ferait rapport dans les semaines. Nous pensons que cela est primordial afin de minimiser les pertes en vies humaines. En effet, il existe un précédent pour un examen rapide – l’enquête menée par Lord Justice Taylor après la catastrophe de Hillsborough a fait rapport en seulement 31 jours et a rapidement identifié des mesures importantes pour assurer la sécurité dans les stades de football. Une enquête doit également satisfaire à la responsabilité légale du gouvernement de donner aux familles endeuillées la possibilité de participer en vertu de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme. Tout gouvernement, en particulier pendant une crise de santé publique sans précédent, devrait être guidé par les preuves, et nous n’avons jamais eu autant besoin de recommandations politiques rapides et fondées sur des preuves. S’il ne nous appartient pas de déterminer le résultat d’une enquête, il y a plusieurs domaines qui, à notre avis, devraient être traités en priorité. Premièrement, il est essentiel que nous évaluions l’efficacité du programme de tests et de traçabilité du Royaume-Uni conformément à la principale recommandation de l’OMS. Deuxièmement, nous devons examiner comment le gouvernement a pris des décisions, y compris comment les mesures de contrôle des infections sont décidées et comment les niveaux de risque sont communiqués au public. Troisièmement, des recherches croissantes indiquent que Covid-19 a eu un impact disproportionné sur les communautés noires et ethniques minoritaires. Il est essentiel que nous identifiions pourquoi c’est le cas et quelles actions peuvent être mises en œuvre dès maintenant pour atténuer l’impact du virus sur ces communautés. Enfin, l’enquête doit également examiner le fonctionnement et la capacité du NHS à fournir des soins appropriés aux patients Covid-19, y compris l’efficacité du 111 pour identifier ceux qui ont besoin d’une intervention médicale, et comment assurer la fourniture d’autres traitements urgents du NHS. . Cela inclut également la menace de Covid-19 dans les hôpitaux et les maisons de soins pour empêcher les résidents et les agents de santé de contracter le virus. L’annonce récente qu’un vaccin a été approuvé est un pas dans la bonne direction. Avec un long chemin à parcourir avant que la normalité ne soit rétablie, il est plus important que jamais que vous teniez votre promesse et que vous lanciez une enquête publique statutaire urgente dès maintenant pour tirer des leçons et sauver des vies. Des temps sans précédent appellent une réponse sans précédent. Une enquête Covid-19 ne peut plus être retardée. Sincères salutations, Covid-19 Bereaved Families for JusticeBritish Medical AssociationTUCUSDAWBritish Association of Social Workers EnglandBritish Association of Social Workers WalesGMBUCUNational Union of StudentsNational Education UnionUnite the UnionAmnesty InternationalUK Black PrideRace Equality MattersRace Equality FoundationThe Monitoring GroupPublic Interest Law LawInQUESTDisability Rights UKEcteleDisability Foundation