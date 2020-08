Boris Johnson dans le conflit du copinage après avoir nommé son frère Jo Johnson et ses alliés politiques à la Chambre des lords

Boris Johnson a nommé son propre frère à la Chambre des lords avec le joueur de cricket Sir Ian Botham, le propriétaire du journal Evgeny Lebedev – un ami du Premier ministre – et l’ex-chef conservateur écossais Ruth Davidson dans un geste qui a suscité des accusations de copinage. Le Premier ministre a également donné chevalier à Philip May, le mari de Theresa May, dans les «honneurs de dissolution» longtemps retardés censés marquer la fin de la dernière législature. Un certain nombre de nouveaux pairs travaillistes rejoindront également les Lords, bien que les choix initiaux de Jeremy Corbyn aient tous été opposés par le chien de garde des nominations. comme Frank Field, Kate Hoey et Ian Austin – tous d’anciens députés travaillistes – et un certain nombre de conservateurs centristes expulsés du parti par M. Johnson après s’être rebellé contre ses projets de sortie de l’UE. et Philip Hammond et l’ancien ministre Ed Vaizey ont reçu des pairs en signe que le Premier ministre cherche à unir son parti après ses batailles internes meurtrières sur le Brexit. Jo Johnson, qui a démissionné du cabinet de son frère à cause du Brexit, rejoindra les Lords. Lire la suite Liste complète des pairs: Ken Clarke, joueur de cricket anglais Sir Ian Botham et le frère de Boris Johnson parmi les nominations aux Lords Corbyn choix bloqués Mme Davidson a déclaré qu’elle était «honorée» de devenir baronne, mais a ajouté qu’elle ne prendra pas sa place avant son départ le Parlement écossais aux élections de l’année prochaine. Nigel Dodds, l’ancien chef adjoint du DUP figure également sur la liste avec l’ex-député travailliste John Woodcock – qui, comme M. Field et M. Austin, a quitté le parti pour protester contre la direction de Jeremy Corbyn.M. Corbyn a initialement nommé son aide Karie. Murphy, son adjoint Tom Watson et l’ancien président John Bercow pour les pairs, mais tous les trois ont été bloqués par la Commission des nominations de la Chambre des lords en raison d’allégations selon lesquelles ils étaient impliqués dans des brimades ou, dans le cas de M. Watson, pour promouvoir une théorie du complot sans fondement sur un pédophile VIP. M. Corbyn a initialement nommé son adjoint Tom Watson (Photo: Luke Dray / Getty) Au lieu de cela, il a nommé l’ex-députée Sue Hayman, le dirigeant syndical Tony Woodley et l’universitaire Prem Sikka à la Chambre haute. Les personnalités de l’extérieur de la politique pour rejoindre les Lords comprennent la légende du cricket Sir Ian, le journaliste Charles Moore, Dame Nemat Shafik qui est à la tête de la London School of Economics et Evgeny Lebedev, le propriétaire des journaux Independent et Evening Standard (et ancien propriétaire de i Claire Fox, une marxiste autoproclamée qui était une députée du Brexit Party, est un autre des pairs nommés par M. Johnson – malgré les déclarations précédentes qu’elle s’oppose à la Chambre des lords. La chevalerie de Philip May a été critiquée par le député du SNP Stewart McDonald, qui a déclaré: «La seule chose que je l’ai jamais vu faire était de me tenir à côté de sa femme le jour où elle est devenue Premier ministre et de faire de même le jour où elle a cessé d’être Premier ministre. » Les époux de Margaret Thatcher, John Major et Tony Blair ont également reçu les honneurs.Lord Fowler, le Lord Speaker, a accusé M. Johnson d’avoir raté ses tentatives de réduire la taille de la deuxième chambre afin de la faire fonctionner mieux et a déclaré que les conservateurs avaient adopté «un virage politique massif». Le libéral démocrate Lord Newby a ajouté: «En donnant des pairs à un grand nombre de ses copains, il a montré que les conservateurs ont abandonné toute prétention de réduire la taille de la Chambre des lords gonflée. Sir Ian Botham Le meilleur joueur polyvalent de l’équipe de cricket d’Angleterre, connu pour ses exploits lors des Ashes de 1981. Un Brexiteer franc et partisan du tir qui a été fait chevalier pour ses marches caritatives. Ken Clarke M. Clarke a critiqué le Premier ministre (Photo: Rob Stothard / Getty) L’ancien ministre de l’Intérieur, chancelier et ministre de la Justice qui a tenté à deux reprises de devenir leader conservateur mais a échoué en raison de ses opinions passionnées en faveur de l’UE. Il a terminé 49 ans en tant que député conservateur l’année dernière après avoir aidé à diriger la rébellion contre un Brexit sans accord. Ruth Davidson est devenue chef des conservateurs écossais à l’âge de 32 ans et a aidé à reconstruire le parti, jouant un rôle majeur dans la campagne du Non lors du référendum sur l’indépendance de 2014. Elle a démissionné l’année dernière mais est toujours MSP. Claire Fox Une ancienne membre du Parti communiste révolutionnaire qui s’est fait connaître comme une panéliste fréquente du labyrinthe moral de la BBC et qui a ensuite été députée du Parti du Brexit. Connu pour ses déclarations très controversées, notamment l’IRA et le pédophile Gary Glitter. Philip Hammond L’ancien chancelier, Philip Hammond, en juin 2019 (Photo: Simon Dawson / WPA Pool / Getty) Secrétaire aux transports, secrétaire à la Défense et ministre des Affaires étrangères sous David Cameron avant de servir Theresa May en tant que chancelière pendant trois ans. Considéré comme le chef de file de la révolte anti-Johnson parmi les députés d’arrière-ban conservateurs l’année dernière. Kate Hoey Députée travailliste de Vauxhall de 1989 à 2019, qui a été brièvement ministre du Sport mais mieux connue pour ses interventions franches des banquettes arrière en faveur du Brexit, de la chasse au renard et du syndicalisme nord-irlandais. Le frère cadet de Jo Johnson Boris Johnson était député conservateur de 2010 à 2019. Il a dirigé l’unité politique de David Cameron, a démissionné de son poste de ministre sous Theresa May parce qu’il s’opposait au Brexit, puis a passé deux mois dans le cabinet de son frère avant de décider qu’il ne pouvait pas soutenir son Brexit stratégie. Evgeny Lebedev Le fils de l’ancien agent du KGB Alexander Lebedev, qui a déménagé au Royaume-Uni après avoir prétendu qu’il s’était brouillé avec Vladimir Poutine. Le plus jeune Lebedev est propriétaire des journaux Independent et Evening Standard et est ami avec des célébrités telles qu’Elizabeth Hurley, ainsi qu’avec le Premier ministre. Le bras droit de Sir Eddie Lister Boris Johnson pendant ses années en tant que maire de Londres a rejoint le n ° 10 en tant que chef de cabinet conjoint l’année dernière, mais la rumeur dit qu’il est en train de sortir après avoir été éclipsé par le plus connu Dominic Cummings. Sir Patrick McLoughlin Un pilier du parti conservateur en tant que député du siège des Derbyshire Dales pendant 33 ans. Il a occupé un certain nombre de postes au sein du Cabinet et était un allié fidèle de Theresa May – mais a été blâmé pour son discours désastreux à la conférence conservatrice de 2017, alors qu’il était président du parti. Gisela Stuart L’ancien député travailliste d’origine allemande a présidé Vote Leave et est apparu aux côtés de Boris Johnson et Michael Gove le matin après le référendum de 2016. Elle a fait campagne pour les conservateurs l’année dernière. John Woodcock L’un des opposants internes les plus féroces de Jeremy Corbyn, le député de Barrow et Furness a démissionné du parti travailliste en 2018, affirmant qu’il ne pouvait plus soutenir le chef du parti, bien que les critiques aient affirmé que c’était parce qu’il faisait l’objet d’une enquête pour harcèlement sexuel.

