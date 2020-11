Boris Johnson contesté à propos d’un système «  cassé  » d’auto-isolement

Boris Johnson a été contesté au sujet du système d’auto-isolement «cassé» de Covid-19 et a exhorté à augmenter l’allocation pour ceux qui sont contraints de ne pas travailler – alors qu’il assistait à ses premières questions du Premier ministre par liaison vidéo. Street pendant deux semaines après être entré en contact avec un député qui a été testé positif pour Covid-19. Le bulletin d’information politique a coupé le bruit Alors que M. Johnson composait le choc hebdomadaire aux Communes, le chef de l’opposition, Sir Keir Starmer, a souligné qu’il «faisait le La bonne chose »en restant à la maison mais en soulignant qu’il était plus facile pour lui de le faire que pour les autres. Le salaire« pas assez »Le premier ministre Boris Johnson s’exprime via un lien vidéo du 10 Downing Street pendant les questions du Premier ministre à la Chambre des communes (Photo : PA) Il a demandé au Premier ministre s’il serait en mesure de s’auto-isoler s’il ne recevait que des indemnités de maladie statutaires, à 13 £ par jour, ou s’il recevait des paiements ponctuels, d’une valeur de 35 £ par jour. aide financière offert aux personnes qui ont demandé à ne pas travailler après avoir été en contact avec le virus.Mais le parti travailliste a écrit au Trésor pour demander une augmentation de l’éligibilité aux paiements afin d’inclure toute personne appelée à s’isoler. S’exprimant pendant les PMQ, Sir Keir a déclaré: «Le Premier ministre fait la bonne chose en s’isolant après avoir été averti par suivi et traçabilité.» Mais pense-t-il qu’il aurait pu le faire si, comme tant d’autres personnes à travers le pays , tout ce sur quoi il devait compter pendant les 14 jours suivants était soit une indemnité de maladie légale, soit 95 £ par semaine, soit 13 £ par jour, soit un paiement unique de 500 £ qui équivaut à 35 £ par jour? » Le leader travailliste Keir Starmer prend la parole lors des questions du Premier ministre à la Chambre des communes (Photo: PA) Le travail demandant des changements M. Johnson a répondu: «Je crois que le paquet que nous avons en place pour protéger les gens et soutenir les gens tout au long de cette crise a été exceptionnel et exceptionnel. » J’ai écrit au gouvernement aujourd’hui pour appeler à une action urgente pour réparer le système de soutien cassé pour les personnes qui ont besoin de s’isoler. Le Premier ministre a la chance de pouvoir s’isoler à la maison et continuer à travailler. Il devrait utiliser cette période d’auto-isolement pour régler ce système. #PMQs pic.twitter.com/jwRcWIU81J— Anneliese Dodds (@AnnelieseDodds) 18 novembre 2020Sir Keir a accusé le Premier ministre et la chancelière de ne pas «payer[ing] les gens assez pour s’isoler correctement »et la chancelière de l’ombre Anneliese Dodds a déclaré qu’elle avait écrit au Trésor pour appeler« une action urgente pour réparer le système cassé ».« Le Premier ministre a de la chance de pouvoir s’isoler chez lui et continuer à travailler », a-t-elle déclaré. Le parti travailliste demande au gouvernement de renforcer la capacité de test et, à son tour, de réduire la période d’auto-isolement de 14 jours à 10 jours.Il a également demandé que le paiement de soutien pour les tests et la traçabilité (TTSP) – qui n’est offert que automatiquement aux personnes revendiquant déjà le crédit universel – est élargi de sorte que toute personne appelée à s’isoler soit éligible à un soutien financier supplémentaire.

