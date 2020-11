Boris Johnson cherche à utiliser le climat pour construire des ponts avec Joe Biden malgré les soupçons de PM sur le Brexit

Boris Johnson cherchera à créer des liens avec Joe Biden en mettant l’accent sur le changement climatique comme un moyen de construire des ponts avec la nouvelle administration américaine.Le Premier ministre n’a jamais rencontré le président élu et certains alliés de M. Biden le soupçonnent en raison de sa des relations étroites avec Donald Trump et des commentaires francs sur le Brexit, y compris l’affirmation selon laquelle Barack Obama pourrait être anti-britannique en raison de son héritage kényan.Le nouveau président a également rendu plus difficile pour tout gouvernement de se préparer au changement d’administration à Washington, parce qu’il a interdit à ses collaborateurs d’avoir des liens avec des politiciens étrangers en raison des allégations de collusion avec la Russie qui ont entravé la campagne Trump en 2016. Cela signifie que les ambassades de tous les pays n’ont pas pu s’entretenir avec des membres potentiels de la nouvelle équipe de M. Biden avant le Comme d’habitude, la lettre d’information sur la politique a coupé le bruit M. Johnson et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab ont souligné la question du changement climatique, qui a été largement négligé par M. Trump, comme moyen de stimuler la coopération transatlantique au cours des quatre prochaines années. Le Premier ministre a déclaré dimanche: «Je pense que maintenant, avec le président Biden à la Maison-Blanche à Washington, nous avons la réelle perspective d’un leadership mondial américain dans la lutte contre le changement climatique.« Changement de forme »« Le Royaume-Uni, comme vous le savez, a été le premier grand pays pour définir cet objectif de zéro net d’ici 2050, nous avons ouvert la voie il y a quelques années, et nous avons vraiment bon espoir maintenant que le président Biden suivra et nous aidera à obtenir un très bon résultat lors du sommet COP 26 de l’année prochaine à Glasgow. » Il a ajouté: «Je vois que le président Biden partage un slogan de ‘reconstruire en mieux’, et nous ne revendiquons aucun droit de propriété sur ce slogan, mais lorsque vous venez de reconstruire en mieux, l’un des moyens de le faire est de passer par une industrie verte. révolution. »Le Premier ministre britannique Boris Johnson cherchera à tisser des liens avec le nouveau chef (Photo: Leon Neal – WPA Pool / Getty) Après que M. Johnson ait publiquement félicité M. Biden pour sa victoire, l’ancien porte-parole d’Obama Tommy Vietor a répondu: Nous n’oublierons jamais vos commentaires racistes sur Obama et votre dévouement servile à Trump. »Mais le sénateur Chris Coons, un proche allié du nouveau président, a déclaré que le Premier ministre était« plus agile, engageant, éduqué et tourné vers l’avenir que peut-être la caricature de lui dans la presse américaine aurait-elle suggéré ». Il a déclaré à la BBC: «La réalité est que le gouvernement actuel du Royaume-Uni partage un certain nombre des plus grandes priorités d’une nouvelle administration Biden / Harris. Lutter principalement contre le changement climatique, trouver des moyens de travailler ensemble sur les questions de confidentialité et de sécurité et promouvoir la démocratie dans le monde. »Sir Simon Fraser, ancien haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, a déclaré:« Il se peut que nous ne commencions pas de la base la plus solide possible. Je pense que le message de félicitations de Boris Johnson était en fait assez fade. Ce n’était pas particulièrement effusif. Avertissement du Brexit sur le commerce transatlantique Les espoirs d’un accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni pourraient être anéantis sans un accord entre la Grande-Bretagne et l’UE qui protège le statut de l’Irlande du Nord, a averti l’un des plus proches alliés de Joe Biden. Chris Coons, qui a hérité du siège du nouveau président au Sénat pour le Delaware, a déclaré à Times Radio: «Le moment de la résolution des problèmes actuels entre le Royaume-Uni et l’UE et la priorité qui pourrait être donnée à un ALE entre les États-Unis et le Royaume-Uni doivent parler. l’un à l’autre pour ainsi dire. Ce sont des préoccupations interdépendantes. J’espère qu’au début de l’année prochaine, nous pourrons faire des progrès suffisamment clairs pour envoyer des signaux forts sur la volonté de s’engager. M. Biden parle souvent de sa fierté de son ascendance irlandaise et a déclaré en septembre: «Nous ne pouvons pas permettre que l’accord du Vendredi saint qui a apporté la paix en Irlande du Nord devienne une victime du Brexit.» Les hauts démocrates ont menacé de mettre leur veto à un accord de libre-échange avec la Grande-Bretagne s’ils estiment que l’accord du Vendredi saint est menacé par le projet de loi sur le marché intérieur du gouvernement, qui réécrit une partie de l’accord sur le Brexit existant et permet aux ministres de passer outre le droit international. Boris Johnson espérait conclure un accord commercial avec l’administration Trump à temps pour les élections de la semaine dernière, mais le processus sera désormais effectivement réinitialisé. Le projet de loi sur le marché intérieur sera contesté à la Chambre des lords lundi, les clauses les plus litigieuses étant susceptibles d’être supprimées par les pairs. Si les négociations commerciales entre la Grande-Bretagne et l’UE, qui se poursuivent à Londres cette semaine, s’avèrent fructueuses, le gouvernement pourrait décider de ne pas rétablir ces mesures de division – décrites comme un «filet de sécurité» en cas d’échec de ces négociations – lorsque la législation reviendra aux Communes.

