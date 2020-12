Boris Johnson averti par le whip conservateur qu’il s’écroulera pour vaincre s’il tente d’imposer un troisième lock-out en Angleterre

Boris Johnson a été averti par les whips conservateurs qu’il risque une défaite humiliante aux Communes s’il tente d’imposer un troisième verrouillage à l’Angleterre le mois prochain. Downing Street a été meurtri par l’ampleur de la rébellion de mardi dans laquelle 55 députés se sont opposés aux projets d’imposer un système de restrictions à trois niveaux et une autre douzaine se sont abstenus lors du vote. Le bulletin i politique a coupé à travers le bruitIl prépare des démarches pour reconstruire ses relations fracturées avec les députés d’arrière-ban conservateurs en reconnaissant que son «opération de renseignement» à Westminster n’a pas réussi à reprendre la force des sentiments sur la question. Cependant, une source du parti a révélé que le message avait été transmis au Premier ministre «en des termes non équivoques» selon lequel il serait vaincu s’il essayait de faire appliquer un verrouillage lors du vote prévu le mois prochain sur le niveau des restrictions. Une rébellion de 55 personnes pourrait suffire à démolir la majorité conservatrice si les partis d’opposition votaient contre le gouvernement. ensemble », M. Johnson a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les nouvelles mesures anglaises étaient bien en deçà des freins en place en France ou en Allemagne. Il s’est également tenu au lobby de la division «cajolant» les rebelles potentiels pour qu’ils se replient sur la file, mais avec un succès limité, car seuls deux députés ont décidé de changer de camp et de soutenir le gouvernement au dernier moment. Lire la suite Boris Johnson ne peut plus compter sur ses députés pour soutenir sa stratégie Covid – malgré sa grande majorité aux Communes Un rebelle a déclaré: «Beaucoup de gens sont énervés par la façon dont les choses se passent. Il y a de nouvelles personnes qui se sentent négligées ou prises pour acquis et une fois que vous brisez le fouet, c’est plus facile. Le prochain test d’opinion d’arrière-ban aura lieu vers le 16 décembre, lorsque le système de hiérarchisation sera revu à la suite des promesses de M. Johnson selon lesquelles les zones à faible taux d’infection pourraient être abaissées d’un niveau. Un vote n’aura pas lieu à ce moment-là, mais le Premier ministre pourrait faire face à une nouvelle colère de la part de députés mécontents du niveau révisé de leur région. Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a insisté sur le fait qu’il était heureux que le système à plusieurs niveaux ait été approuvé par une «majorité substantielle». Les rebelles non disciplinés Allegra Stratton, l’attachée de presse du Premier ministre, a insisté sur le fait que les 55 rebelles ne seraient pas sanctionnés. Elle a déclaré aux journalistes: «Le premier ministre est heureux d’avoir remporté le vote hier soir et d’avoir réussi à persuader un bon nombre de députés conservateurs de ne pas se rebeller. «Il les a écoutés et il leur a, au cours des derniers jours, fait des concessions assez considérables. Elle a ajouté: «Il n’y a pas de conséquences, le premier ministre les respecte, il respecte le fait que c’était et reste une décision extrêmement difficile. L’équilibre est, pour personne, facile.