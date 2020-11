Boris Johnson attaque le «  bilan épouvantable  » du SNP au gouvernement dans un discours pointu aux conservateurs écossais

Boris Johnson a lancé une attaque pointue contre le SNP, insistant sur le fait que la pandémie de coronavirus ne devrait pas être le moment de «la division ou de la distraction au sujet de notre constitution nationale», mais plutôt celui pour les gouvernements britanniques de «se reconstruire après ses ravages» et de travailler ensemble. discours prononcé devant les conservateurs écossais lors d’une conférence virtuelle, il a déclaré à Nicola Sturgeon et à son parti: «Pour lutter contre la menace commune et commune qu’est Covid-19, il faut mettre un terme à la séparation.» Le bulletin d’information politique a coupé le bruit. a prononcé cette allocution quelques jours à peine après avoir déclaré aux députés conservateurs du nord de l’Angleterre que la dévolution écossaise avait jusqu’à présent été un «désastre». M. Johnson – qui s’auto-isole actuellement – a insisté sur le fait que les remarques n’avaient été «pas tout à fait exactes» relayées Au lieu de cela, il a affirmé que son «point de vue rond et sans vernis» visait à décrire «la façon dont le SNP a géré la décentralisation en Écosse». sur les normes, la faible confiance des entreprises et la plus faible satisfaction jamais vue dans les services publics ». Le Premier ministre a déclaré à son auditoire qu’il pensait que cela constituait« un bilan épouvantable ».« Ce n’est pas parce que j’ai critiqué la performance de la décentralisation que je veux m’opposer la décentralisation en tant que concept », a-t-il poursuivi. « Je suis un ancien maire de Londres, je sais à quel point les pouvoirs décentralisés peuvent être efficaces. » La clé est d’avoir des politiques pour montrer comment la décentralisation peut fonctionner pour l’Écosse, pour les habitants de l’Écosse, plutôt que l’obsession du SNP de faire fonctionner la décentralisation contre le reste du Royaume-Uni. »M. Johnson a ensuite remercié le Premier ministre écossais et son gouvernement pour la manière dont elle avait travaillé avec les autres nations décentralisées du Royaume-Uni pendant la« peste »du Covid-19. En savoir plus L’Écosse sera-t-elle fermée pour Noël? Ce que Nicola Sturgeon a dit lors de l’introduction des règles Covid de niveau 4 Cependant, il a poursuivi en affirmant que les politiciens rivaux au Royaume-Uni doivent continuer à travailler en partenariat «en utilisant les stocks de vaccins, les kits de test et les nouvelles technologies qui découlent de leur participation. «Covid-19 ne se soucie pas des arrangements constitutionnels et quelles que soient nos différences politiques», a ajouté M. Johnson. «Nous devons tous travailler ensemble en ce moment pour protéger la santé et l’emploi du peuple écossais. »Le Premier ministre Nicola Sturgeon lors des questions du Premier ministre au Parlement écossais à Édimbourg. (Photo: PA) «L’espoir à l’horizon» Malgré les «huit derniers mois très difficiles», il a ajouté qu’il y avait maintenant «de l’espoir à l’horizon». «La meilleure façon de prendre cet espoir et de le transformer en un meilleur, Un avenir meilleur que nous voulons tous voir est de continuer à travailler ensemble « , a-t-il déclaré. » La coupure et la poussée du débat politique normal reviendront pleinement lorsque la menace du virus aura diminué. Et nous nous féliciterons tous de cela, de la clameur et du dynamisme d’une démocratie saine. « Mais quand nous reprenons les matraques politiques, n’oublions jamais ce que nous avons accompli en tant que pays grâce à la coopération – en travaillant à travers l’ensemble du Royaume-Uni. Royaume pour faire face à une menace mortelle qui ne respecte aucun niveau de gouvernement ou de frontières. En savoir plus Boris Johnson «a demandé que le rapport sur l’intimidation de Priti Patel soit rendu acceptable», affirme une source de Whitehall: «Nous n’avons jamais vu un défi comme celui-ci de notre vivant, et il y a de vraies leçons.« Je suis un optimiste par nature. Je crois qu’avec des efforts continus et soutenus, nous pouvons vaincre le coronavirus. Que nous pouvons tourner la page sur ce chapitre troublé de notre histoire. Que nous pouvons mieux reconstruire à partir d’elle, de ce fléau. »Mais je suis aussi réaliste. Je sais que nous ne pouvons y parvenir que si nous décidons de travailler ensemble pour cet avenir meilleur et plus radieux que nous souhaitons tous pour l’Écosse et l’ensemble du Royaume. »Rapports supplémentaires des agences

