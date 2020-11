Boris Johnson appelle les députés conservateurs à «  l’unité et à la résolution  » face à la révolte contre le nouveau système de niveaux

Boris Johnson a déclaré aux députés conservateurs dissidents qu’il tenait ferme face à une révolte dommageable contre le système à trois niveaux plus dur cette semaine.Dans une lettre aux députés sur le Covid Research Group (CRG), le Premier ministre a appelé à « l’unité et résoudre »face à la pandémie, ajoutant qu ‘« il y a toutes les raisons d’espérer et de croire que le pire est presque derrière nous ». Le bulletin d’information de i politique a coupé le bruit Jusqu’à 100 députés conservateurs de tout le parti pourraient refuser de soutenir le nouveau système de niveaux lors d’un vote de la Chambre des communes mardi, obligeant le Premier ministre à s’appuyer sur le soutien du Parti travailliste quelques heures avant la fin du verrouillage. M. Johnson a insisté sur le fait que la menace pesant sur le NHS reste «sévère» et que les restrictions plus de nouveaux niveaux sont «nécessaires». «Montrez-nous les preuves» Mais l’un des principaux rebelles, Mark Harper, a exigé que les ministres «nous montrent les preuves» de l’impact potentiel sur le NHS si des mesures plus strictes n’étaient pas introduites. M. Harper, le président du CRG, a déclaré au Times Rad io que si les ministres «pensent vraiment» que les hôpitaux seront débordés «alors montrez-nous la modélisation et les preuves» plutôt que «l’hyperbole». Le système à trois niveaux, prévu pour entrer en vigueur mercredi, a alarmé de nombreux députés car de grandes parties de la pays sont tombés dans le niveau trois. Lire la suite Avec une rébellion à large base Covid-19 sur les cartes, le pouvoir de Boris Johnson est considérablement affaibli Dans une lettre aux députés et aux pairs de toutes les parties ce week-end, M. Johnson a promis une clause d’extinction dans les mesures, ce qui signifie qu’elles expireraient le 3 février, deux mois avant leur échéance, à moins qu’ils ne soient renouvelés si une troisième vague engloutissait le NHS à la fin janvier, le Premier ministre a également rappelé aux parlementaires que les allocations par paliers étaient en cours de révision le 16 décembre et que certains certaines zones pourraient passer à des mesures moins strictes si des progrès avaient été réalisés en ce qui concerne le nombre d’infections et les admissions à l’hôpital. sud-est de l’Angleterre le 27 novembre (Photo: Getty) Une plus grande transparence Le gouvernement publiera ce que chaque zone doit accomplir avant de sortir de niveaux plus stricts, ainsi que les impacts économiques, sociétaux et sanitaires de chaque le Mais dans une nouvelle lettre adressée au CRG, M. Johnson a clairement indiqué qu’il ne ferait plus de concessions au-delà de la clause d’extinction et de l’engagement pour une plus grande transparence. Il a écrit: «Aucun gouvernement ou parlement n’a eu à s’attaquer à des problèmes. de cette difficulté et de cette ampleur depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. «Le désaccord sur l’approche est naturel, et j’espère que vous reconnaissez que le gouvernement cherche dans la mesure du possible à écouter les critiques et à répondre positivement aux propositions constructives. Lire la suite Les travaillistes devront «convaincre» pour soutenir le gouvernement sur un système à plusieurs niveaux au milieu de la rébellion conservatrice, Lisa Nandy dit: «Je pense que la stratégie définie est une approche équilibrée, qui aide à protéger le NHS contre le dépassement, maintient les enfants à l’école et permet à l’économie de s’ouvrir de manière sûre et de la meilleure façon d’aller de l’avant. « Il y a toutes les raisons d’espérer et de croire que le pire est presque derrière nous, donc maintenant plus que jamais le moment est venu de faire preuve d’unité et de résolution. » Johnson a également insisté sur le fait que le risque de transmission du coronavirus dans les lieux d’accueil – l’un des principaux points de discorde pour les rebelles conservateurs en raison des restrictions plus strictes sur les bars et les restaurants dans les deux niveaux supérieurs – restait élevé et il a affirmé que le gouvernement avait des preuves, ce qui il publierait, que les préoccupations financières et le besoin d’aller travailler ne sont «pas parmi les principales raisons pour briser l’auto-isolement».