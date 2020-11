Boris Johnson a mis sa foi dans les tests de masse de Covid pour lever le verrouillage national

Lorsque Boris Johnson a précipité ses plans pour imposer un deuxième lock-out national à l’Angleterre ce week-end, ses propositions ont été accueillies avec fureur de la part de certains quartiers d’arrière-ban conservateurs. Alors qu’une grande partie de la colère était dirigée contre le Premier ministre qui a commis un autre virage majeur dans sa politique de lutte contre la pandémie de Covid-19, il y avait aussi des inquiétudes concernant l’absence de stratégie de sortie. On craignait que le No 10 ne se soit heurté à une autre répression des libertés publiques sans issue avant le changement de saison. En annonçant un pilote pour tester toute la population de Liverpool chaque semaine à partir de la fin de cette semaine, M. Johnson signalait à ses députés d’arrière-ban et au pays qu’il avait un plan depuis le début. Mais la question qui se pose maintenant est: cela fonctionnera-t-il? Dans la mesure où il a réussi à réprimer toute révolte significative des rebelles conservateurs, la réponse est oui. Le vote de mercredi ne devrait attirer que les inconditionnels de 15 à 20 sceptiques du lock-out. Quant à savoir si cela fournira une voie légitime pour sortir des restrictions nationales qui entreront en vigueur jeudi, le tableau est beaucoup plus complexe. En théorie, l’introduction de tests rapides à l’échelle de la ville pourrait être la clé d’un «mode de vie plus routinier», selon Sir John Bell, professeur de médecine regius à l’Université d’Oxford et conseiller du gouvernement en sciences de la vie. Faux positifs Le Premier ministre Boris Johnson fait sa déclaration à la Chambre des communes avertissant que les décès dus aux coronavirus pendant l’hiver pourraient être deux fois plus élevés que lors de la première vague de la pandémie (Photo: PA) La plus grande pierre d’achoppement de tout régime de tests de masse est la question de faux positifs. Les nouveaux tests sur écouvillon renverront un faux positif dans 0,1% des cas, ce qui signifie que si un million de personnes sont testées, 1000 seront faussement identifiées comme étant infectées. Mais les experts pensent que ceux-ci pourraient être suivis de tests standard dans un laboratoire. Un plus grand risque, estiment les experts, est l’aspect comportemental des choses. On craint qu’une fois que les gens reçoivent un résultat négatif, ils ignorent les règles de distanciation sociale et s’exposent à un plus grand risque d’être infectés. L’autre préoccupation, en particulier parmi les députés, est de savoir si le gouvernement va vraiment tenir ses promesses et à temps pour la fin du verrouillage le 2 décembre. Les ministres parlent de tests de masse rapides depuis avril, le secrétaire à la Santé Matt Hancock promettant son arrivée depuis début septembre. Un projet pilote distinct dans le cadre de tests à l’échelle de la communauté à Salford a été annoncé le mois dernier uniquement pour que son objectif soit de se concentrer sur la priorisation des paramètres à haut risque. L’incapacité à réparer cette fois-ci pourrait être sérieusement problématique pour le gouvernement.Le Premier ministre a mis tous ses espoirs de reprendre le contrôle du virus dans son pilote de Liverpool, s’il ne parvient pas à livrer, il est susceptible de retrouver ses députés mutins. gonfler en nombre.

KARTELL chaise à bascule SMATRIK (Prune - polycarbonate coloré dans la masse, bois teinté chêne et acier chromé) Kartell lance dans sa version définitive Smatrik, la nouvelle évolution de la chaise. Le projet Smatrik Kartell naît du dialogue constant entre design et innovation et de la rencontre entre idées visionnaires et expérimentales du designer et la technologie sophistiquée de production de la marque. Le motif de

KARTELL chaise à bascule SMATRIK (Noir - polycarbonate coloré dans la masse, bois teinté chêne et acier chromé) Kartell lance dans sa version définitive Smatrik, la nouvelle évolution de la chaise. Le projet Smatrik Kartell naît du dialogue constant entre design et innovation et de la rencontre entre idées visionnaires et expérimentales du designer et la technologie sophistiquée de production de la marque. Le motif de

KARTELL chaise à bascule SMATRIK (Blanc - polycarbonate coloré dans la masse, bois teinté chêne et acier chromé) Kartell lance dans sa version définitive Smatrik, la nouvelle évolution de la chaise. Le projet Smatrik Kartell naît du dialogue constant entre design et innovation et de la rencontre entre idées visionnaires et expérimentales du designer et la technologie sophistiquée de production de la marque. Le motif de

KARTELL lampe à suspension BLOOM NEW (Blanc Ø 53 cm - Technopolymère thermoplastique coloré dans la masse) Vous aimez l'idée d'une composition florale au-dessus de votre table ? La gamme de luminaires Bloom New de forme elliptique, qui se distingue par l'originalité de sa structure recouverte de scintillantes fleurs aussi pures et précieuses que du cristal, se décline en trois tailles différentes et propose

KARTELL lampe à suspension BLOOM NEW (Blanc Ø 28 cm - Technopolymère thermoplastique coloré dans la masse) Vous aimez l'idée d'une composition florale au-dessus de votre table ? La gamme de luminaires Bloom New de forme elliptique, qui se distingue par l'originalité de sa structure recouverte de scintillantes fleurs aussi pures et précieuses que du cristal, se décline en trois tailles différentes et propose

KARTELL lampe à suspension BLOOM NEW (Blanc Ø 80 cm - Technopolymère thermoplastique coloré dans la masse) Vous aimez l'idée d'une composition florale au-dessus de votre table ? La gamme de luminaires Bloom New de forme elliptique, qui se distingue par l'originalité de sa structure recouverte de scintillantes fleurs aussi pures et précieuses que du cristal, se décline en trois tailles différentes et propose